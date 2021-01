Asevelvollisuus

Kierre voi ainakin teoriassa jatkua, kunnes henkilöt täyttävät kolmekymmentä vuotta.

Joukko totaalikieltäytyjiä on päätynyt Suomessa ainutlaatuiseen oikeudenkäyntien kierteeseen, jolle ei välttämättä näy loppua ihan heti.

Tavallisesti armeijasta ja siviilipalveluksesta kieltäytyvät nuoret miehet tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Moni heistä suorittaa sen valvontarangaistuksena eli eräänlaisena kotiarestina.

Helsingin hovioikeus kumosi perjantaina poikkeuksellisesti kolmen totaalikieltäytyjän saamat vankeustuomiot ja vapautti heidät syytteestä jo toistamiseen. Heidät oli vapautettu jo kerran aiemmin lainvoimaisilla tuomioilla.

Tuoreesta vapauttavasta tuomiosta huolimatta totaalikieltäytyjät voivat saada vielä kolmannenkin määräyksen siviilipalvelukseen. Jos he kieltäytyvät edelleen palveluksesta, edessä voi olla jälleen uusi rikosprosessi.

Helsingin hovioikeuden perjantainen ratkaisu on uusi käänne pitkään jatkuneeseen oikeudelliseen oravanpyörään, johon useat kymmenet armeijasta ja siviilipalveluksesta kieltäytyneet suomalaismiehet päätyivät vuosina 2018–2019.

Tuolloin totaalikieltäytyjiä alettiin aiemmasta käytännöstä poiketen vapauttaa tuomioistuimissa syytteestä. Mahdollisen rangaistuksen katsottiin syrjivän vakaumuksensa perusteella kieltäytyviä Jehovan todistajiin nähden.

Jehovan todistajat oli siihen asti vapautettu ase- ja siviilipalveluksesta.

Totaalikieltäytyjien syytteitä hylättiin oikeudessa siihen asti, kunnes eduskunta kumosi Jehovan todistajien erivapauslain. Sen jälkeen totaalikieltäytyjät on jälleen tuomittu vankeuteen vakaumuksesta riippumatta.

Poikkeukselliseen oravanpyörään joutuivat ne totaalikieltäytyjät, jotka kieltäytyivät palveluksesta vuosina 2018–2019 ja saivat oikeudessa lainvoimaisen vapauttavan tuomion.

Lain mukaan siviilipalveluksesta kieltäytyvä henkilö on määrättävä uudelleen palvelukseen, jos hänestä aiemmin tehty rikosilmoitus ei johda vankeustuomioon.

Uusintamääräyksen saaneilla henkilöillä oli tuolloin kaksi vaihtoehtoa. He saattoivat joko suorittaa siviilipalveluksen tai kieltäytyä toistamiseen palveluksesta.

Jos henkilöt kieltäytyivät edelleen osallistumasta palvelukseen, siviilipalveluskeskus teki heistä toisen rikosilmoituksen.

HS kertoi tästä tilanteesta helmikuussa 2019. Tuolloin prosessioikeuden professori Johanna Niemi luonnehti tilannetta farssiksi.

Sekä Johanna Niemi että siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen arvelivat tuolloin, etteivät uudet rikosilmoitukset johda syytteeseen, koska samaa henkilöä ei voida syyttää kahta kertaa samasta teosta. Sitä kutsutaan ”ne bis in idem” -kielloksi.

Toisin kävi.

Syyttäjät katsoivat, että kun kertaalleen lainvoimaisella päätöksellä syytteestä vapautetut henkilöt kieltäytyivät toisestakin määräyksestä siviilipalvelukseen, kyseessä oli uusi teko, josta heitä voitaisiin rangaista oikeudessa.

Myös käräjäoikeus on päätynyt tuomioissaan samalle kannalle.

Helsingin hovioikeus kumosi perjantaisella ratkaisulla tämän näkemyksen. Hovioikeus päätyi ”ne bis in idem” -kiellon mukaisesti siihen, ettei syytteitä tule tutkia, koska totaalikieltäytyjät oli jo kertaalleen vapautettu lainvoimaisella ratkaisulla.

Hovioikeus saanee lähiaikoina lisää vastaavanlaisia tapauksia käsittelyynsä.

Aseistakieltäytyjäliiton mukaan käräjillä on tuomittu ainakin 19 sellaista totaalikieltäytyjää, jotka on kertaalleen vapautettu syytteestä lainvoimaisella päätöksellä. Valtaosa heistä on liiton mukaan valittanut hovioikeuteen.

Vaikka hovioikeuden vapauttavasta tuomiosta muodostuisi uusi linja vastaavanlaisissa tapauksissa, oravanpyörä voi jatkaa pyörimistään.

Sekä jutun syyttäjä Annukka Juntunen että siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen sanovat, että siviilipalveluslaki edellyttäisi siinä tilanteessa määräämään hovioikeuden toistamiseen vapauttamat henkilöt kolmatta kertaa siviilipalvelukseen.

Kolmas palvelusmääräys voisi johtaa myös kolmanteen rikosilmoitukseen palveluksesta kieltäytymisestä, jos perjantaina vapautetut totaalikieltäytyjät kieltäytyisivät yhä palveluksesta.

Jos ja kun rikosilmoitus ei johtaisi kolmannellakaan kerralla oikeudessa tuomioon, edessä voisi olla neljäs määräys palvelukseen.

Kierre voisi ainakin teoriassa jatkua niin kauan, kunnes henkilöt täyttävät kolmekymmentä vuotta. Tuolloin heidän palvelusvelvollisuutensa päättyy.

Tilanne voi olla yksittäisten ihmisten kannalta hyvin hankala. Jo tähänastiset prosessit ovat kestäneet heidän osaltaan useita vuosia.

Siviilipalvelusjohtaja Reijosen mielestä hovioikeuden tuoreiden ratkaisujen perusteella olisi syytä arvioida siviilipalveluslain muuttamista, jotta oravanpyörä saataisiin pysäytettyä lainmukaisesti.

”Siviilipalveluskeskuksella ei ole kiirettä määrätä henkilöitä kolmatta kertaa palvelukseen. Katsotaan kaikessa rauhassa, miten tilanne kehittyy. Hyvin erikoiselta tuntuu, jos oikeimmaksi vaihtoehdoksi katsottaisiin vapautettujen henkilöiden määrääminen jälleen palvelukseen”, Reijonen sanoo.