Vantaan apulaiskaupunginjohtajan mukaan lähes kaikki riskimaista saapuvat menevät testiin, vaikka testi on vapaaehtoinen.

Viikonloppuna Helsinki-Vantaan lentoasemalla saapuville matkustajille tehtiin koronavirustestejä kaksinkertainen määrä aiempaan verrattuna.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkydön mukaan viikonloppuna lentoasemalla testattiin 700 matkustajaa päivässä.

”Meillä on kyllä ollut ennätys 600–700 testiä päivässä, mutta keskimäärin se on ollut puolta tuosta. Jotain 300–400 paikkeilla päivittäin. Nyt määrä on tuplaantunut”, Aronkytö kertoo.

Aiemmin lentoasemalla on ollut testejä varten kahdeksan testauspisteitä. Nyt pisteitä on 14, jopa 18.

”Viikonloppu meni hyvin ja ruuhkautumista ei päässyt kovinkaan paljon syntymään”, Aronkytö sanoo.

Lentoaseman testauskapasiteettia lisättiin tuntuvasti viime viikon lopulla. Tavoitteena on testata kaikki riskimaista tulevat matkustajat.

Riskimaista Suomeen saapuville suositellaan kymmenen päivän omaehtoista karanteenia. Tällä hetkellä riskimaita ovat lähes kaikki maat, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomeen saa tulla ilman omaehtoista karanteenia vain Thaimaasta, Uudesta-Seelannista, Australiasta ja Ruandasta.

Omaehtoista karanteenia voi lyhentää kahdella vapaaehtoisella testillä, jos niistä saa negatiiviset testitulokset. THL:n matkustusohjeet löytyvät täältä.

Aronkydön mukaan lentoasemalla testiin ohjataan kaikki riskimaiden matkustajat, jos heillä ei ole tuoretta todistusta negatiivisesta testituloksesta, lääkärintodistusta sairastetusta covid-19-taudista tai rokotuksesta tautia vastaan.

Lentoasemalla tehtävä koronatesti on vapaaehtoinen, mutta apulaiskaupunginjohtajan mukaan lähes kaikki tulijat menevät testiin.

”Jos on pitkät jonot, joku saattaa äänestää jaloillaan ja mennä jonosta pois. Mutta meillä aniharva jättää testin väliin. Minulle raportoitiin, että viikonloppuna hyvin harva sadoista”, Aronkytö sanoo.

Tiistaista alkaen lentoaseman testausmäärien odotetaan kasvavan entisestään. Timo Aronkydön mukaan viikon keskivaiheilla – tiistaista torstaihin – Helsinkiin saapuu enemmän lentoja. Hänen mukaansa päivässä testattavien määrät nousevat joillain sadoilla viikonlopun määristä.

”Silloin testimäärät kolminkertaistuvat aiemmasta. Sen arvioidaan menevän yli tuhanteen päivässä”, Aronkytö sanoo.

Massatestaukset laittavat lentoaseman vahvistetunkin testauskapasiteetin koville. Aronkydön mukaan testaus saattaa ruuhkautua aikana, jolloin lentoja saapuu eniten.

”Odotamme, että tulevaisuudessa yhä useammalla olisi negatiivinen testitulos, joka vähentää kuormitusta. Odotamme myös, että Finentry-järjestelmä mahdollistaa vuorokauden sisällä testaamisen jossain muussakin testauspisteessä kuin lentokentällä. Se auttaa”, Aronkytö sanoo.

Finentry on sähköinen järjestelmä, jonka kautta maahan saapuva pystyy varaamaan koronatestiajan valitsemastaan testauspisteestä lentokentän ulkopuolelta. Aronkydön mukaan Finentry on ”sisäänajovaiheessa”. Hänen mukaansa se ollaan ottamassa laajempaan käyttöön tällä ja ensi viikolla.

Koronavirusmuunnosten vuoksi Suomi on keskeyttänyt matkustajalennot Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta. Etelä-Afrikasta ei tosin ole suoria lentoja ollutkaan. Liikenne- ja viestintävirasto jatkaa lentojen keskeytyksiä THL:n lausunnon perusteella 18. tammikuuta eli ensi maanantaihin saakka.

THL suosittelee, että jokainen näissä maissa vieraillut ja eri reittejä Suomeen matkustava testataan maahan tullessa kahdesti.

THL:n mukaan näistä maista tulijat ohjeistetaan niin, ettei heillä ole kontaktia tai tartunnan mahdollisuutta muihin perheen ulkopuolisiin jäseniin ennen testitulosten valmistumista. Mikäli tartuntavaaran estymistä ei voida muutoin varmistaa, henkilö voidaan asettaa karanteeniin, kunnes kaksi negatiivista testitulosta varmistuu.

Aronkydön mukaan esimerkiksi Britanniasta tulija voidaan määrätä viranomaiskaranteeniin jo ennen testitulosten saapumista, jos hän ei ole yhteistyöhaluinen eikä jättäydy omaehtoiseen karanteeniin.

”Esimerkiksi kun hänelle soitetaan negatiivisesta testituloksesta ja sanotaan, että pitäisi mennä vielä kolmen päivän päästä uuteen testiin. Jos hän sanoo, että kiitos tiedosta, mutta menen heti diskoilemaan enkä mene toiseen testiin. Silloin hänet voidaan asettaa karanteeniin, jos hän ei ole yhteistyökykyinen”, Aronkytö sanoo.

Maanantaina THL kertoi, että Suomessa on todettu 29 uutta muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta. Jo aiemmin Suomesta on löydetty 20 tapausta.

Uudet viruslöydöt on nyt tehty matkustajilta, jotka ovat saapuneet Suomeen Britanniasta ja Etelä-Afrikasta, mutta myös Ghanasta, Ruotsista, Bosnia-Hertsegovinasta, Tanskasta, Turkista ja Virosta.

Onko kolmen maan lentokiellosta enää mitään hyötyä?

THL:n tutkimusprofessori Hannu Kivirannan mukaan lentorajoitukset on tehty saatavilla olevan tiedon perusteella: näissä kolmessa maassa on raportoitu muuntuneen koronaviruksen laajamittaista leviämistä väestössä. Kolmen maan lentokielloilla yritetään estää tai hidastaa virusmuunnoksen leviämistä Suomeen.

”Nyt julkaistut tulokset myös muiden maiden osuudesta tartunnanlähteenä ovat huolestuttavia, mutta nyt maista ei ole laajempaa kuvaa, kuinka laajasti variantit ovat mahdollisesti jo levinneet näissä muissa maissa”, Kiviranta kirjoittaa HS:lle lähettämässään sähköpostissa.

”Tietoa kertyy varmasti jatkossa lisää, kun eri maat saavat kerättyä väestötason tietoa uusien varianttien ilmaantuvuudesta.”

Hänen tiedossaan ei ole pohdintaa mahdollisista lentojen keskeytyksistä laajemmin. Kiviranta huomauttaa, että nyt lentoasemalla testataan periaatteessa kaikki maahantulijat.

”Varianttien esiintyvyyttä seurataan kaikista positiivisista näytteistä ja saadaan parempaa tilannekuvaa”, hän kertoo.

Missä vaiheessa on todettava, etteivät lentojen keskeytykset enää auta muunnosviruksen leviämisen ehkäisyssä?

Kivirannan mukaan sellainen hetki saattaa olla siinä vaiheessa, jos todetaan, että esimerkiksi Britannian virusmuunnos olisi laajasti levinnyt Euroopan alueella eri väestöissä. Eikä muutaman maan lentokielloilla pystyttäisi enää estämään tai hidastamaan sen leviämistä Suomeen.