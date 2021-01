Helsinki-Vantaan lentoasemalla testataan jo lähes kaikki riskimaista tulijat. THL suosittelee, että testaus laajennetaan kaikille raja-asemille, jotta virusmuunnosten leviämistä Suomeen voidaan ehkäistä ja hidastaa.

Helsingissä ja Turussa on selvitelty, miten satamien kautta Suomeen tulijoiden koronatestaukset pystytään järjestämään.

Maailmalla leviävien koronavirusmuunnosten vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kaikki riskimaista tulevat matkustajat testattaisiin raja-asemilla Suomeen saapuessa. Käytännössä lähes kaikki maat kuuluvat nyt koronaviruksen riskimaihin – mukaan lukien Ruotsi ja Viro, joista on laivaliikennettä Suomeen.

Testausta ei tarvita, jos tulijalla on negatiivinen testitulos enintään kolmen vuorokauden sisällä otetusta testistä.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla lähes kaikki riskimaista tulijat jo testataan.

THL:n mukaan Suomessa on nyt todettu yhteensä 49 virusmuunnostapausta. Niitä on todettu myös Ruotsista ja Virosta tulleilla matkustajilla.

Helsingissä testaussuunnitelmat ovat jo pitkällä. Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtajan Leena Turpeisen mukaan testaus aiotaan viedä Tallinnasta tuleville laivoille. Niitä tulee päivittäin useita.

”Perjantaina olisi ensimmäinen vuoro, johon meidän sote-ammattilaiset menisivät ja tekisivät testausta siellä. Viikonloppuna meiltä menisi sote-ihmisiä kaikille Viron-liikenteen laivoille. Asia on nyt varustamoiden kanssa käsittelyssä”, Turpeinen sanoo.

Turpeisen mukaan lentokenttä ja satamat ovat erilaisia sekä fyysisiltä tiloiltaan että matkustajaprofiileiltaan. Hänen mukaansa satamaterminaaleissa testausta on hankala järjestää.

Lentomatkustajien testausintoa nostaa se, että Helsinki-Vantaan kautta maahan tulee ihmisiä, joiden on jäätävä omaehtoiseen karanteeniin. Kahdella negatiivisella testillä karanteeniaikaa voi lyhentää.

Tallinnan-laivoilla tulijat ovat nyt pääosin työmatkalaisia. Tällä hetkellä THL:n mukaan Ruotsista ja Virosta voi käydä Suomessa säännöllisissä töissä ilman karanteenia ja testausta.

Helsingin sote-palvelut on kokeillut pariin otteeseen testausta satamaterminaalissa ja kerran laivalla. Turpeisen mukaan terminaalitesteihin hakeutui vain vähän ihmisiä, laivatesteihin enemmän. Vaivattoman laivatestauksen toivotaan houkuttelevan nyt työmatkalaisiakin testeihin.

”Siinä odotellessa, kun matka kulkee, voisi käydä testissä. Se on se idea”, Turpeinen sanoo.

”Katsotaan nyt miten se lähtee. Maanantaina tiedämme enemmän ja suunnittelemme jatkon.”

Turkuun tulee päivittäin neljä Ruotsin-laivaa. Laivoilla on risteilymatkustajia, Ahvenanmaalta ja Ruotsista tulijoita, joista vain Ruotsista tulijoita testaukset koskevat. Testausjärjestelyjä selvitetään.

”On mietinnässä, miten tämän asian pystyisi hoitamaan mahdollisimman järkevästi”, Turun kaupungin asiantuntijalääkäri Jane Marttila sanoo.

Marttilan mukaan satamamatkustajien testaus on haasteellista, sillä matkustajat tulevat laivasta monia eri reittejä, kahteen terminaaliin ja kahta autokaistaa pitkin aamuin ja illoin.

Marttilan mukaan tärkeintä on löytää sujuva testaustapa automatkustajille, sillä heitä on suurin osa Ruotsin tulijoista. Suurin osa heistä on Turun ulkopuolelta: he lähtevät ajamaan eteenpäin heti laivalta päästyään.

Syksyllä satamassa kokeiltiin drive-in-testejä ulkona, mutta Marttilan mukaan talvella sää on liian kylmä sataman ulkotestaukselle.

”Hyvin paljon käännämme katseita Finentry-järjestelmään, jonka kautta voisimme ohjata autoilijat esimerkiksi olemassa oleviin drive-in-näytteenottopisteisiin”, hän sanoo.

Finentry on sähköinen järjestelmä, jonka kautta matkustajat voivat varata näytteenottoajan haluamaansa paikkaan heti Suomeen saavuttuaan. Sen käyttö on alussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Järjestelmä laajenee koko maahan.

”Mietimme, pitääkö meidän järjestää joku väliaikaisratkaisu niin kauan, että Finentry saadaan toimimaan”, Marttila sanoo.

Hän huomauttaa, että jo nyt kaikki matkustajat saavat käteensä THL:n ohjeet.