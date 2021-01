Uusista törkeistä huumerikoksista epäilty Niko Ranta-aho on otettu kiinni Espanjassa: professori kummastelee Ranta-ahon vapaata matkustelua

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi Ranta-ahon eilen poissaolevana epäiltynä kahdesta törkeästä huumerikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.

Törkeistä huumerikoksista syytetty ja epäilty Niko Ranta-aho on otettu kiinni Espanjan Aurinkorannikolta.

Ranta-ahon kiinniotosta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset. Tutkinnanjohtaja Jari Räty vahvistaa Helsingin Sanomille, että kahteen törkeään huumerikokseen ja törkeään veropetokseen liittyvässä tutkinnassa on otettu kiinni henkilö Aurinkorannikolta.

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi Ranta-ahon eilen poissaolevana uusista rikoksista epäiltynä. Kyseessä on kaksi törkeää huumerikosta ja törkeä veropetos.

Uusien törkeiden huumerikosten epäillään tapahtuneen syksyllä ja talvella 2020 ja törkeän veropetoksen vuosina 2016–2020.

Ranta-ahoa on syytetty jo ennen tuoreimpia rikosepäilyjä massiivisen Katiska-huumevyyhdin toiseksi pääarkkitehdiksi. Ranta-aho on myöntänyt Helsingin käräjäoikeudessa oman roolinsa huumejutussa, mutta on kertonut vain osaan huumaus- ja dopingaineisiin liittyvistä henkilöistä.

Helsingin käräjäoikeus vapautti Ranta-ahon viime kesäkuussa, koska merkittävää sotkemisvaaraa jutussa ei ollut.

Syyttäjät vastustivat vapauttamista.

Vapautumisensa jälkeen Ranta-aho on viettänyt Instagramin perustella aikaa muun muassa Tukholman Bandidoksen johtajana toimineen Jeffrey Ongin kanssa. Sosiaalisessa mediassa liikkuneen kuvamateriaalin perusteella Ranta-aho on liikkunut Ongin seurassa Espanjassa jo ennen kuin hänet vangittiin aikoinaan Katiska-vyyhden takia.

Ranta-ahoa voidaan nyt vaatia palautettavaksi Suomeen eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla. Kyse on Euroopan unionin maiden välisestä mahdollisuudesta tavallista nopeampaan luovutusmenettelyyn.

Prosessioikeuden professori Johanna Niemi Turun yliopistosta pitää kummallisena tilannetta, jossa henkilöä syytetään mittavien huume-erien masinoimisesta Espanjasta, ja hän pääsee poistumaan vapaasti maasta.

Ranta-aho päästettiin kesäkuussa vastaamaan loppuihin syytekohtiin vapaalta. Helsingin käräjäoikeus katsoi, että Ranta-ahon mahdollisuudet sotkea tutkintaa olivat merkittävästi heikentyneet, ja hänet voitiin laskea pois tutkintavankeudesta.

Törkeistä huumerikoksista epäilty henkilö voidaan pitää vangittuna sotkemis-, jatkamis- tai karkaamisvaaran perusteella.

”Kun hän on oleskellut Espanjassa aika pitkään, vähän yllättää, että paon vaaraa ei ole painotettu arvioinnissa”, Niemi sanoo.

Syyttäjät vastustivat Ranta-ahon vapauttamista, mutta eivät pöytäkirjan perusteella vaatineet erikseen matkustuskieltoa. Niemi huomauttaa, että käräjäoikeus olisi voinut määrätä sellaisen myös oma-aloitteisesti, jos edellytykset vangittuna pitämiseen eivät enää täyttyneet.