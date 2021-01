Lasten hiihtokouluihin on paljon tulijoita. Koronarajoitusten takia aikuisille järjestetään Helsingissä hiihtokouluja ”omassa kuplassa”.

Etelä-Suomen sankat lumisateet ja pakkassää ovat herättäneet ihmiset ulos hiihtämään ja laskettelemaan. Pääkaupunkiseudulla voidaan puhua jo jonkinlaisesta rynnistyksestä laduille, sillä niin innokkaasti ihmiset ovat lähteneet hiihtämään.

”Kiinnostus on valtava”, sanoo Suomen Ladun maastohiihdon aikuisliikunnan suunnittelija Sini Savolaisen. Hän huolehtii myös Suomen Ladun Paloheinän hiihtopalvelusta.

Työntekijät ovat olleet viime päivinä kiireisiä Paloheinän toimipisteessä, jossa järjestetään suksien huoltoa ja vuokrausta. Savolaisen mukaan asiakkaita tulee nyt ovista ja ikkunoista. Puhelin pirisee taukoamatta ja sähköpostit täyttyvät kyselyistä.

”Tämä on räjähtänyt aikalailla käsiin. Maanantaina aamuyöllä kolmelta pääsin itse täältä lähtemään”, hän kertoo.

”Tämä on supertalvi. Kiire ei tule varmasti loppumaan. Todellakin ihmiset haluavat hiihtää, koska koronarajoitukset estävät monen muun harrastamisen.”

Hiihtokouluihinkin olisi paljon tulijoita, mutta esimerkiksi Helsingissä Suomen Latu ei järjestä aikuisten hiihtokouluja tavalliseen tapaan koronarajoitusten takia. Muuallakin toimintaa järjestetään sen mukaan, mitä paikalliset rajoitukset sallivat.

Helsingissä Suomen Latu on kehittänyt koronatalveksi uuden tuotteen. Hiihtokoulua järjestetään omassa pienessä kuplassa: perheille tai kaveriporukoille, jotka ovat muutenkin arjessa lähikontaktissa toistensa kanssa.

Kuplakouluja voidaan järjestää vain rajoitettu määrä, joten nekin täyttyvät vauhdilla.

”Tänä talvena meidän ei ole tarvinnut tehdö yhden yhtä mainosta. Ei suksien huoltoa, mutta ei myöskään hiihtokoulujuttuja, koska joudumme jo myymään eioota”, Savolainen sanoo.

Hanna Kaiponen ja Johannes Raivio hiihtivät Paloheinässä keskiviikkona. He ovat käyneet hiihtämässä jo monta kertaa tänä talvena. Viikonloppuna hiihdämme Laaksoon keskuspuistoa pitkin, Kaiponen ja Raivio kertoivat.­

Lasten ja nuorten toimintaa ja hiihtokouluja pääkaupunkiseudullakin järjestetään – ja niihin on nyt paljon ilmoittautuneita.

”Kovasti on tänä vuonna tulijoita”, sanoo myös helsinkiläisen hiihtoseuran Pakilan Vedon varapuheenjohtaja Eija Weck.

Hänen mukaansa lasten hiihtokouluihin on nyt ilmoittautuneita enemmän kuin on ollut useaan vuoteen. Seuran hiihtokouluissa on vielä jonkin verran tilaa, mutta Weck uskoo, että loputkin paikat menevät nopeasti. Jos kysyntää on paljon, Weck arvioi, että seurassa ainakin pohditaan lisäjärjestelyjä.

Weckin mukaan ihmiset haluavat nyt olla ulkona ja nauttia lumesta, kun lunta on viimein satanut pääkaupunkiseudullekin.

”Kyllä se into näkyy joka puolella. Tietysti omissa harrastajissa. Mutta myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole moneen vuoteen laittaneet suksia jalkaan, postaavat nyt sosiaalisessa mediassa kuvia, että olin hiihtämässä ja olipa ihanaa”, hän sanoo.

Weck on iloinen, että pääkaupunkiseudullakin kunnat nyt panostavat siihen, että alueelle saadaan paljon latuja ja laajat latuverkostot.

”Silloin saadaan ihmiset levittäytymään suksilla laajalle alueelle eikä tule ruuhkia. Se on kaikille nautinnollista, kun pääsee uusiin maisemiin. Tämä on sellaista tekemistä, mitä tähän aikaan pystyy ehkä kaikkein turvallisimmin tekemään”, Eija Weck sanoo.

Etelä-Suomen laskettelukeskuksissakin on nyt aiempaa vilkkaampaa, vaikka rinteet ovat olleet tykkilumen ansiosta auki jo jonkin aikaa. Maahan satava lumi herättää aktiiviharrastajien lisäksi suuremmatkin ihmismassat laskettelukauteen.

Esimerkiksi Talman hiihtokeskuksessa Sipoossa rinteessä on ollut väkeä ja hiihtokouluihin on tulijoita.

”Kyselyitä on niin paljon, että hyvä, jos kerkeän vastaamaan sähköposteihin ja puheluihin. Voi sanoa, että nyt ihmiset ovat lähteneet sankoin joukoin mäkeen. Siihen vaikuttaa se, ettei oikein mitään harrastusta pääse toteuttamaan”, Talman hiihtokoulun johtaja Aleksi Vesimäki sanoo.

”On hiihtokouluun tulijaa, vuokravälineen ottajaa ja lipunostajaa. Kaikkia on nyt riittänyt, kun on lumi maassa ja pakkasta”, sanoo myös Vihdin rinnekeskusyrittäjä Sami Uotila.

Koronatalven hiihto- ja lasketteluinnostus on jatkoa koronakesän reippailubuumille, jolloin esimerkiksi pyöräilyn suosio kasvoi ja kansallispuistoissa oli yleisöryntäykset, sanoo Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors.

”Se halu liikkua ja urheilla ulkona ei ole kadonnut mihinkään”, hän sanoo.