Uutta virusmuunnosta on levinnyt väestössä jopa kolmessa portaassa. Myös jatkotartunnat ovat todennäköisiä.

Suomessa oli keskiviikkoon mennessä todettu 61 koronavirusmuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa. Suurin osa tartunnoista liittyy matkailuun, mutta kaikkien tartuntojen alkuperää ei ole kyetty selvittämään.

Näistä valtaosa, 59, on Isossa-Britanniassa laajasti levinnyttä virusvarianttia. Etelä-Afrikan varianttia on havaittu kahdella tautiin sairastuneella.

Variantit ovat levinneet matkailijoiden lähipiiriin. Kolmea brittivariantin aiheuttamaa tartuntaa ei ole jäljityksessä kyetty yhdistämään matkailuun.

”Nyt ollaan tilanteessa, jossa [matkustus]karanteeni on joiltakin osin on pettänyt ja väestöleviämistä on tapahtunut jopa kolmeen portaaseen”, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tilaisuudessa.

Luvut löytyneistä virusmuunnoksista esitteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilannekatsauksessa torstaina.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) on arvioinut julkaisemassaan riskiarviossa, että uusi koronavirusmuunnos leviää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aikaisemmat alatyypit. Toistaiseksi ei näytä siltä, että muuntunut virus aiheuttaisi aiempaa vakavampaa tautimuotoa.

Valtaosa virusmuunnoksista on havaittu ulkomailta Suomeen saapuneilla matkustajilla ja heidän lähipiirillään. Brittimuunnoksen aiheuttamista tartunnoista 39 on yhdistetty Isosta-Britanniasta saapuneisiin matkustajiin. Lisäksi joitakin brittimuunnoksia on jäljitetty matkailuun muualla Euroopassa, Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

Neljä brittivariantin aiheuttamaa tartuntaa on yhdistetty Ruotsista saapuneeseen tai saapuneisiin matkailijoihin.

”Tällä hetkellä kaikki ulkomailta tulevat koronavirustartunnat tutkitaan sen varalta, voisiko niissä olla tämä alatyyppi”, kertoi Puumalainen.

Kaikkia Suomessa todettuja positiivisia tartuntoja ei analysoida alatyyppien varalta, sillä toistaiseksi siihen ei ole kapasiteettia. Sen sijaan virustyyppiä etsitään otoksina alueiden THL:lle viikoittain lähettämistä positiivisista virusnäytteistä. Myös nopeasti leviäviä tautiryppäitä seurataan ja näihin liittyviä tartuntoja analysoidaan tarvittaessa tarkemmin virustyypin varalta.

Ministeri Kiuru kertoi hallituksen neuvotelleen keskiviikkona toimista koronavirusmuunnoksen leviämisen ja epidemian kiihtymisen estämiseksi.

Sekä Kiuru että sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä olivat torstain tiedotustilaisuudessa vaitonaisia siitä, millaisia konkreettisia toimia on suunnitteilla.

Sisäministeriö on valmistelemassa esitystä rajaliikenteen tiukentamiseksi. HS:n tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö toivoo, että jokseenkin kaikki muu kuin välttämätön työmatkaliikenne loppuu muuntoviruksen takia.

Lue lisää: Uusia rajoituksia tulossa ensi viikolla, syynä uusi koronaviruksen muunnos – HS:n tietojen mukaan STM haluaisi kuntien lisäävän rajoituksia

Suomen tautitilanne on tällä hetkellä vakaa. Uusi koronavirusmuunnos kuitenkin aiheuttaa taudin nopean leviämisen riskin, Kiuru muistutti. Hän korosti, että kuntien ja alueiden on syytä jatkaa STM:n ohjauskirjeessään niille esittämiä rajoitustoimia.

”Toimia ei pidä tässä vaiheessa purkaa. Leviämisvaiheen toimenpiteet pitää toteuttaa täysimääräisesti”, Kiuru sanoi.

Toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että koronaviruksen uusi, tarttuvampi muunnos olisi vaikuttanut todettujen tartuntojen lukumääriin Suomessa. Ennalta pelättiin joulun ja vuodenvaihteen lisäävän tartuntoja, mutta toistaiseksi näin ei vaikuta käyneen.

Toisaalta viikoittaiset testimäärät ovat edelleen noin kaksi kolmasosaa marras–joulukuun luvuista. Joulunajan ja vuodenvaihteen juhlapyhinä testeihin hakeuduttiin selkeästi vähemmän kuin muulloin.

Tämä nostaa positiivisten testitulosten osuutta testatuista näytteistä. Viikolla 1 positiivisia tapauksia kaikista näytteistä oli 2,5 prosenttia. Osa tartunnoista voi myös jäädä piiloon.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on hienoisessa laskussa. Uusia tartuntoja 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 päivän aikana on todettu 64, kun luku edellisten kahden viikon aikana oli 72.

Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Tartunnanlähteistä yli kolmasosa jää edelleen selvittämättä.

Uusista todetuista tartunnoista 11 prosenttia on saatu ulkomailla. Kolme prosenttia todetuista tartunnoista on jatkotartuntoja ulkomailla saaduista tartunnoista. Matkustukseen liittyvien tartuntojen osuus on kasvanut aiemmasta, mitä voi osin selittää tehostettu testaus rajoilla.

Toisaalta monessa Euroopan maassa tautitilanne on vakava, mikä lisää matkailuun liittyvien tartuntojen riskiä.

Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on vähentynyt viime viikoista. Torstaina 155 ihmistä oli sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Heistä 29 oli tehohoidossa.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yhteensä 616.

THL:n arvion mukaan koronarokotteita oli keskiviikkoon mennessä annettu noin 50 000 annosta. Tämän viikon aikana valtaosassa maata on aloitettu rokotukset hoivakodeissa.