Oikeudenkäynnit

Myös Jari Aarnio on viemässä asian hovioikeuden tutkittavaksi. Käräjäoikeus tuomitsi Aarnion elinkautiseen vankeuteen vuonna 2003 tapahtuneesta murhasta Vuosaaressa.

Syyttäjät valittavat hovioikeuteen entisen jengipomon Keijo Vilhuseen murhasyytteen hylkäämisestä.

Syyttäjät vaativat Helsingin hovioikeutta tuomitsemaan Vilhusen elinkautiseen vankeuteen osallisuudesta ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin palkkamurhaan Vuosaaressa vuonna 2003.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi joulun alla Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion elinkautiseen vankeuteen murhasta, mutta Vilhusen syyte hylättiin.

Oikeuden mukaan Aarnio tiesi murhahankkeesta etukäteen, mutta ei poliisina estänyt sitä.

Vilhusen syyte perustui siihen, että hän olisi ollut osallinen murhahankkeessa. Tästä ei käräjäoikeuden mukaan ollut näyttöä.

Syyttäjä perustelee valitusta sillä, että käräjäoikeus katsoi Vilhusen edistäneen murhaa osallistumalla eräiltä osin henkirikossuunnitelman järjestelyistä sopimiseen.

”Apulaisvaltakunnansyyttäjän näkemyksen mukaan jo tällainen menettely on henkirikokseen osallistumisena rangaistavaa. Lisäksi asiassa on uskottavaa näyttöä siitä, Vilhusen osallisuus oli tätäkin olennaisempi. Asia on syytä saattaa kokonaisuudessaan hovioikeuden arvioitavaksi”, syyttäjien tiedotteessa todetaan.

Myös Aarnio valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Hänen asianajajansa Riitta Leppiniemi kertoo, että valitus koskee koko tuomiota, siis sekä näytön arviointia että asian oikeudellista arviointia.

”Aarniolla ei ole ollut sellaista etukäteistietoa kuin käräjäoikeuden tuomiossa on väitetty. Hänellä ei ole ollut tietoa, johon jollakulla olisi ollut mahdollisuus tai velvollisuus reagoida.”

Syyttäjät aikovat valittaa myös Aarnion tuomiosta, vaikka käräjäoikeuden päätös oli heille lähes täydellinen voitto. Syyttäjän valitus koskee vain tiettyjä yksityiskohtia.

Ünsalin murhasta tuomittiin aikoinaan elinkautisiin vankeusrangaistuksiin neljä miestä. Keskusrikospoliisi avasi tutkinnan uudelleen vuonna 2016, kun tuli viitteitä siitä, että kaikkea ei silloin tutkittu.

Sekä Aarnio että Vilhunen kiistivät syytteet. Heidän kertomuksensa menivät kuitenkin pahasti ristiin.

Vilhunen sanoi tienneensä suunnitelmasta, mutta hän sanoi toimineensa poliisin tietolähteenä. Hän oli kertomansa mukaan välittänyt kaikki tiedot murhasuunnitelmasta Aarniolle ja uskonut, että poliisi estää murhan.

Aarnio on kiistänyt saaneensa Vilhuselta tietoa murhasuunnitelmista ja sanoi, että hänellä oli hankkeesta korkeintaan huhutasoista tietoa.

Käräjäoikeuden mukaan oli kosolti näyttöä siitä, että Aarniolla oli etukäteen yksityiskohtaista tietoa hankkeesta.

Aarnio järjesteli tarkkailua ja telepakkokeinoja murhajuonittelijoille. Hän ei kuitenkaan kertonut henkirikossuunnitelmasta näitä asioita hoitaneille poliiseille, vaan piti tiedon itsellään. Hän kuitenkin tiesi, että Ünsaliin kohdistui todellinen ja välitön uhka, käräjäoikeus totesi.

Sen sijaan oikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että Vilhunen olisi osallistunut murhahankkeeseen edes avunantajana.

Vilhusen esittämä vaihtoehtoinen tapahtumainkulku tietolähteenä toimimisesta oli mahdollinen ja siinä määrin uskottava, että hänen syyllisyydestään jäi varteenotettava epäily, oikeus totesi.

Syyttäjien mielestä Vilhusen syytettä ei olisi pitänyt kokonaan hylätä, vaikka hänellä olisi ollut kokonaisuuden kannalta vähäinen osuus murhahankkeessa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi hänen osallistuneen suunnitteluun, he muistuttavat.

Useat todistajat kertoivat oikeudessa Vilhusen osallisuudesta murhan järjestelyihin, ja kertomukset saavat tukea kirjallisista todisteista, syyttäjät jatkavat.

”Ei ole mahdollista, että Vilhunen olisi voinut olla mukana murhan suunnittelussa ja sen jälkitoimissa niin tiiviisti, ellei hän olisi ollut mukana itse teossa. Hänen toimimisensa pelkästään tietoja vastaanottavana tietolähteenä ilman omaa osallistumista ei ole ollut mahdollista.”

Syyttäjät osoittavat käräjäoikeuden päätöksestä useita kohtia, jotka heidän mukaansa ovat virheellisiä.

Erityisesti syyttäjät kummeksuvat sitä, että Vilhusen eduksi laskettiin se, ettei hänen syyllisyydestään löytynyt näyttöä alkuperäisessä murhatutkinnassa vuonna 2004.

”Vuonna 2004 tehdyillä ratkaisuilla Vilhusen osalta ei yksinkertaisesti voi olla merkitystä tässä poikkeuksellisessa tapauksessa, koska tuomioistuin on itse todennut, että samaan murhatutkintaan vaikuttanut päällikkötason poliisimies (Aarnio) on syyllistynyt murhaan.”

Syyttäjät painottavat, että vuoden 2004 esitutkinta oli Vilhusen osalta täysin puutteellinen, koska Aarnio pystyi vaikuttamaan siihen, mitä tietoja murhatutkijoille päätyi.

Syyttäjien mielestä Vilhusen syyllisyyden ja osallisuuden aste on korkein mahdollinen.

”Vilhunen on rikollisryhmän johtajana määräys- ja vaikutusvaltaansa käyttäen järjestänyt palkkamurhaajat. Tällöin hänen ei ole tarvinnut itse liata käsiään vereen, pestä murha-asuntoa, kuljettaa ruumista tai kaivaa hautaa.”

Aarnio on aiemmin tuomittu yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen hasistynnyreiden salakuljetuksesta ja muista rikoksista. Vilhunen on tuomittu kymmeneksi vuodeksi vankeuteen tynnyrijutusta.