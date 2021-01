Väestöön suhteutettuna eniten rokotettuja näyttäisi olevana Itä- ja Keski-Suomessa, mutta rokotusrekisterin tiedot ovat vielä monin paikoin puutteellisia.

HS:n uudet, päivittyvät grafiikat näyttävät nyt rokotustilanteen kehittymisen eri puolilla Suomea ja maailmaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusrekisterin mukaan väestöön suhteutettuna eniten ihmisiä on rokotettu Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Siellä 1,4 prosenttia väestöstä on jo saanut ensimmäisen koronavirusrokotteen.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella rokotteen on saanut rekisterin mukaan 0,6 prosenttia väestöstä.

Rekisterin tiedoissa on vielä puutteita.

HS seuraa rokotustahtia uudella, yleensä joka arkipäivä päivittyvällä grafiikalla:

HS:n grafiikan tiedot ovat peräisin THL:n rokotusrekisteristä, johon on tarkoitus kirjata kaikki Suomessa annettavat koronavirusrokotteet.

Vielä tällä hetkellä rekisterin tiedot ovat jäljessä todellisesta tilanteesta. THL:n mukaan tämä johtuu puutteista potilastietojärjestelmien tiedonsiirrossa. Rokotusrekisteriin on perjantaihin mennessä kirjattu 43 143 rokotetta, kun THL:n arvion mukaan niitä oli jo keskiviikkona annettu noin 50 000 annosta.

THL:n mukaan rokotukset ovat lähteneet käyntiin hyvin eri puolilla Suomea.

Rokotteita saapuu tällä hetkellä Suomeen noin 50 000 annosta viikossa. Tosin lääkeyhtiö Pfizer ilmoitti perjantaina, että sen rokotetoimitukset viivästyvät Eurooppaanväliaikaisesti, mikä vähentää Suomen saaman annosmäärän ainakin ensi viikolla 37 000:een.

Maailmanlaajuisesti rokotustilanne näyttää tällä hetkellä tältä:

Asukaslukuun suhteutettuna eniten rokotuksia on jakanut tähän mennessä Israel. Siellä rokotuksen on saanut jo yli viidennes asukkaista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa rokotteen on saanut kolmisen prosenttia väestöstä.

HS:n ulkomaita käsittelevän grafiikan luvut pohjautuvat Our World in Data -sivuston kerämiin tietoihin. Our World in Data on Britanniassa Oxfordin yliopistossa toimiva tilastopalvelu, joka kerää rokotustietoja muun muassa eri maiden viranomaisilta.