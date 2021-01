Thaimaan golfkaranteenissa on erittäin tiukat säännöt esimerkiksi kentällä ja resortin alueella liikkumisen suhteen.

Hua Hin

Thaimaahan matkustavat saavat kahden viikon kuluttua viettää maahantuloon liittyvän karanteeninsa pelaamalla golfia. Kuusi golfkentää on tehnyt hallinnon kanssa sopimuksen golfkaranteenin järjestämisestä.

Matkustaminen Thaimaahan on tähän mennessä vaatinut täysin valvotun ja tiukan kahden viikon karanteenin valtion hyväksymässä hotellissa. Käytännössä karanteeni on pitänyt viettää suljetussa hotellihuoneessa.

Suurin osa Thaimaahan jo tulleista ja lähiaikoina tulevista ihmisistä on joko töissä Thaimaassa tai muuten asuu maassa pitkiä aikoja tai kokonaan.

Maan ilmoitus karanteenikäytäntöjen muutoksesta tuli Suomen kannalta ristiriitaiseen aikaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen suositteli torstaina sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n tiedotustilaisuudessa, että kaikkia ulkomaille suuntautuvia ei-välttämättömiä matkoja olisi hyvä välttää.

Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd) puolestaan kertoi, että ministeriöt valmistelevat uusia rajaliikenteeseen ja matkustamiseen liittyviä rajoitustoimia, joista on määrä päättää ensi viikon lopulla.

Uudet suositukset ja määräykset liittyvät koronaviruksen uusiin, herkästi leviäviin mutaatioihin. Viime viikolla 11 prosenttia uusista tartunnoista oli ulkomailta tulleilla ihmisillä.

Thaimaan maahantulokontrolli on koronaviruspandemian aikana tunnettu yhtenä maailman tiukimmista. Maan turismiteollisuus on kärsinyt rajoituksista pahoin, mutta valtaosa kansasta on kaikissa mielipidetiedusteluissa vastustanut rajojen avaamista.

Thaimaassa ei ole kuukausiin ollut lainkaan maan sisäisiä tartuntoja. Ennen joulua yksi tartuntarypäs aiheutti taudin leviämistä, mutta tällä hetkellä tartuntoja rekisteröidään suunnilleen saman verran kuin Suomessa, vaikka Thaimaassa on yli kymmenkertainen määrä ihmisiä.

Ensimmäinen erä turisteja tulee Thaimaan golfkaranteeniin 30. tammikuuta ja seuraava 16. helmikuuta. Sen jälkeen aikataulusta ilmoitetaan erikseen.

Golfkaranteenin yksityiskohdat vahvistettiin keskiviikkona. Ehdot ja säännöt ovat tiukat.

”Tämä ei ole perusgolfloma. Täälläkin asutaan all inclusive -hotellissa, mutta tämä on kuitenkin valtion karanteeni”, sanoo golf-opettaja Juha-Matti Vuorinen, joka on ainoana ulkomaalaisena Thaimaassa järjestämässä karanteeneja.

Golf-opettaja Juha-Matti Vuorinen ja kenttävalvoja Napol Odi Muangkham koordinoivat korona-aikaan hyvin tarkasti, mitä väylillä tapahtuu.­

Kun golfturistit tulevat bussista, heidän ohjataan suoraan koronatestiin. Sitten he menevät vuorokauden ajaksi huoneeseensa odottamaan testin tulosta. Jos tulos on negatiivinen, he saavat luvan mennä golfaamaan ohjatusti. Tiiaus- eli kierroksenaloitusajat on sovittu etukäteen.

Ryhmät lähtevät 15 minuutin välein, kun yleensä väli on kymmenen minuuttia. Välimatkat pidetään tavallista isompina, jotteivät ryhmät mene sekaisin. Yhdessä ryhmässä on kolme golfaajaa.

Kukin ryhmä koostuu ihmisistä, jotka ovat tulleet yhtä aikaa samalla kyydillä ja jotka on testattu samalla kerralla. Kierroksen jälkeen kukin ohjataan takaisin huoneeseen.

”Siitä puuttuu se sosiaalinen homma, että mennään istuskelemaan klubille, juodaan kahvia tai virvokkeita ja vaihdetaan kuulumiset”, Vuorinen sanoo.

Kaikki karanteenissa on määritelty tarkkaan, myös huoneesta kentälle ja takaisin liikkuminen. Turistien ei suunnitelmien mukaan pitäisi kohdata toisiaan missään hotellin alueella.

Suomen matkustussuositukset Vuorinen ymmärtää. Hän huomauttaa, että Thaimaa on Suomen riskiluokituksessa pienimmän riskin maita.

”Keväästä joulukuuhun asti täällä ei ole ollut tapauksia käytännössä lainkaan. Nyt ne ovat hiukkasen lisääntyneet.”

Vuorisen mukaan koko Thaimaan valtiollisessa karanteenissa on tehty kaikki voitava, että mahdolliset tartunnat eivät leviä.

”Kun ihminen täältä lähtee aikanaan, luonnollisesti hänen tulee noudattaa niitä säädöksiä, joita on annettu.”

Puolet golfkaranteenipaikoista eli kolme kenttää on pari sataa kilometriä Bangkokin luoteispuolella Kanchanaburissa. Suomalaisten parhaiten tuntemat golfalueet ovat Hua Hinissa ja Pattayalla. Pattayalla ei ole yhtään golfkaranteeniresorttia, ja Hua Hinia lähin on 30 kilometriä pohjoiseen Cha-amissa.

Vuorinen on järjestänyt karanteenia juuri Kanchanaburissa itselleen vanhastaan tutulla kentällä. Hänen mukaansa kolme paikkaa on siellä osin keskeisen sijainnin vuoksi.

”Ihminen on helppo organisoida karanteenin jälkeen mihin vain, esimerkiksi Bangkokiin, Chiang Maihin, Hua Hiniin tai Pattayalle.”

Vuorisen mukaan Kanchanaburin resortit lähtivät projektiin mukaan mielellään. Ne olivat jo suunnitelleet asiaa, kun Vuorinen otti yhteyttä.

”Kanchanaburissa on niin paljon hiljaisempaa kuin vaikka Hua Hinissa, ja kentät ovat käytännössä seisseet tyhjillään. Se on heille win-win.”

Eri arvioiden mukaan menee varmasti pitkään ennen kuin Thaimaa avaa rajansa vapaalle matkustamiselle.