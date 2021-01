Rokotukset

Pfizerin saapuvat rokote-erät jäävät lähiaikoina odotettua pienemmiksi. Aiemmin tällä viikolla kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä suositteli jäädyttämään GSK-Sanofin koronavirusrokotteen ostot toistaiseksi epäselvien tutkimustulosten vuoksi.

Pfizerin ja Biontechin yllättäen ilmoittamat rokotteiden toimitusvaikeudet hidastavat Suomen rokotustahtia jonkin verran, mutta vaje ei ole Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kovin suuri.

”Vaje tarkoittaa noin 10 000 annosta ennakoitua vähemmän ensi viikolle. Jos se tässä pysyy, se ei kovin paljon hetkauta, vaikka toki vajeella on merkitystä”, sanoi THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio perjantaina.

Pfizerin toimitusvaikeuksista kertoi perjantaina Norjan kansanterveyslaitos Folkehelseinstituttet (FHI). Sen mukaan Pfizer on vähentänyt tulevina viikkoina toimitettavien rokoteannosten määrää koko Euroopassa.

Pfizerin on ollut THL:n mukaan tarkoitus toimittaa 50 000 annosta viikossa helmikuun loppuun saakka.

”On vielä epävarmaa, miten toimitusvaikeudet vaikuttavat seuraaviin viikkoihin”, totesi Kontio.

Toivoa antaa se, että Pfizerin toimitusvaikeuksien pitäisi olla ohimeneviä.

”Vaje johtuu siitä, että Pfizer on nostamassa tuotantokapasiteettiaan. He tekevät järjestelyjä tehtaallaan ja niiden takia kapasiteetti on nyt alhaisempi, mutta tilanne on ohimenevä”, Kontio kertoi.

Täsmällistä tietoa siitä, kuinka pitkään tilanne kestää ei Kontion mukaan ole.

”Ainakin ensi viikkoon tilanne vaikuttaa ja ensi viikolla tiedetään, vaikuttaako se pidemmälle.”

Pfizer vakuutti myöhemmin perjantaina, että yhtiö toimittaa kaikki luvatut rokoteannokset ja tuotannon kapasiteetti kasvaa merkittävästi helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa.

Pfizer ja sen kumppani, lääkeyhtiö Biontech ovat tällä hetkellä suurin rokotetoimittaja Suomessa. Lääkeyhtiö Modernan rokotteen ensimmäistä, 5 000 annoksen toimitusta odotetaan myös Suomeen tällä viikolla.

Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua vetosivat perjantaina yhteiskirjeessään EU:n komissioon Biontechin ja Pfizerin rokotevalmistuksen tehostamiseksi ja rokote-erien toimitusten nopeuttamiseksi.

Eri maiden ministerit ilmaisivat kirjeessä vakavan huolensa Pfizerin rokote-erien väliaikaisen vähentämisen vuoksi. Ministerit korostavat, että toteutuessaan muutos tarkoittaa viivettä ihmisten rokotuksiin.

THL:n Kontion mukaan nyt odotetaan, jos Astra Zenecan rokote saisi myyntiluvan tammikuun viimeisellä viikolla.

”Sitä voitaisiin saada sitten helmikuun puolella.”

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä suositteli tällä viikolla jäädyttämään GSK:n ja Sanofin koronavirusrokotteen ostot toistaiseksi.

Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, että syy suositukselle on, että GSK:n ja Sanofin rokote on osoittautunut puutteelliseksi.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan tulokset Sanofi-GSK:n immunogeenisuus­tutkimuksissa eli kolmiportaisen testauksen vaiheiden 1 ja 2 tutkimuksissa eivät olleet riittävän hyviä vanhoilla ikäryhmillä.

”Tätä rokotetta Suomessa ajateltiin erityisesti iäkkäille ihmisille. Jos rokote ei ole heille sopiva, pitää miettiä uudestaan, tarvitaanko sitä.”

Seuraavaksi lääkeyhtiö pohtii rokoteaihion koostumusta ja annostusta uudestaan, jotta rokote synnyttäisi riittävän vasta-ainevasteen myös ikäihmisille.

Sanofin-GSK:n tavoin proteiini-adjuvantillista rokotetta valmistavan yhdysvaltalaisen Novavaxin rokotteeseen on myös tullut viivästyksiä. Nohynek ei osaa arvioida, milloin Novavaxin rokote voisi hakea myyntilupaa.

Sanofi-GSK:n rokotetta on odotettu Suomeen 3,7 miljoonaa annosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Tuija Kumpulaisen mukaan Suomella on Sanofi-GSK:n rokotteesta osto-oikeussopimus. Sopimus ei siis vielä velvoita Suomea ostamaan rokotetta.

”Tietojemme mukaan rokotteen tutkimustulokset ovat epäselviä ja se [Sanofin ja GSK:n rokote] on palautunut aikaisempaan tutkimusvaiheeseen. Novavaxista minulla ei ole tietoa”, Kumpulainen viestitti HS:lle.

Euroopan unioni on solminut sopimuksen kuudesta eri koronavirusrokotteesta.

Näistä Biontechin ja Pfizerin ja Modernan rokotetoimitukset EU-maihin ovat jo alkaneet ja Astra Zenecan hakemus odottaa Euroopan lääkeviraston hyväksyntää. Johnson & Johnsonin, Sanofi-GSK:n ja Curevacin rokotteiden kehittely on vielä kesken.

Lisäksi EU on neuvotellut sopimuksista ranskalais-itävaltalaisen Valnevan kanssa ja yhdysvaltalaisen Novavaxin kanssa.

Yli 16-vuotiaiden suomalaisten rokottamisessa voi kestää koko vuosi, arvioi THL viime viikolla rokotuksia ja rokoteaikataulua koskeneessa tiedotustilaisuudessa.

Tuolloin arvioitiin, että Suomi saisi kesään mennessä viidestä seitsemään miljoonaa koronavirusrokotetta. Sillä pystyttäisiin rokottamaan noin 2,5–3,5 miljoonaa suomalaista. Yli 16-vuotiaita suomalaisia on noin 4,5 miljoonaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön Tuija Kumpulaisen mukaan tieto Sanofi-GSK:n rokotteen puutteista ei vaikuta Suomen rokoteaikatauluun. Lääkeyhtiöt Sanofi ja GSK tiedottivat jo joulukuun puolivälissä, että niiden koronarokote valmistuu todennäköisesti vasta loppuvuodesta 2021.

”Novavax on myös listan lopulla, eikä se ole toimitusaikataululaskelmissa”, Kumpulainen totesi.

Toistaiseksi EU:n komissio on antanut myyntiluvan kahdelle koronavirusrokotteelle: Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteelle. Molemmat rokotteet perustuvat rna-tekniikkaan, jota rokotteissa ei ole aiemmin käytetty.

Komissio antaa myyntiluvan rokotekandidaateille Euroopan lääkeviraston (EMA) tekemän arvion perusteella.

Tähän mennessä Biontechin ja Pfizerin rokotetta on jaettu Suomessa arviolta noin 50 000 annosta. Rokotusten raportoinnissa on kuitenkin esiintynyt viiveitä.

Kolmas rokotekandidaatti Astra Zeneca lähetti hyväksymishakemuksen Euroopan lääkevirastolle maanantaina. Lääkeviraston hyväksyntää odotetaan 29. tammikuuta. Yritys on luvannut toimittaa ensimmäiset annokset siitä kahden viikon päästä.

Jos Astra Zenecan rokote saa myyntiluvan, toimituksia voidaan realistisesti odottaa Suomeen toivottavasti helmikuussa, Kumpulainen viestitti HS:lle.

Astra Zenecan, Pfizer-Biontechin ja Modernan rokotteet vaativat kaikki kaksi rokoteannosta riittävän tehon saavuttamiseksi.