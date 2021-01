Tomas Heinonen on harjoitellut vanhojen tansseja etänä jo yli kuukauden ja nyt korona siirsi juhlan keväälle

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä tiedotti abien penkinpainajaisten peruuttamisesta ja vanhojen tanssien siirrosta. Päätöksiä muissa kunnissa tehtäneen lähiviikkoina.

Useissa lukioissa ympäri Suomen lukiolaiset ovat edelleen epätietoisia, miten abien perinteiset penkinpainajaiset eli penkkarit ja vanhojen tanssit aiotaan järjestää.

”Päätöksiä asiasta tehdään kunnissa lähiviikkoina paikallisen tilanteen ja terveysviranomaisten suositusten pohjalta”, lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta kertoo.

Keväällä koulutuksen järjestäjät antoivat Kuntaliiton ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteisen suosituksen valmistujaisjuhlan ajankohdaksi ja sen järjestämiseksi.

Vastaavaa ei kuitenkaan nyt ole tulossa penkinpainajaisten tai vanhojen tanssien suhteen, sillä koko maa on epidemian suhteen erilaisessa tilanteessa. Myöskään perinteet eivät kaikissa lukioissa ole samanlaiset, jolloin yhtenäisiä ohjeita on vaikea antaa.

Pääkaupunkiseudulla koronaviruskoordinaatioryhmä tiedotti perjantaina, että Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla abiturienttien penkinpainajaiset niiden perinteisessä muodossa perutaan ja vanhojen tanssit siirretään myöhemmälle keväälle.

Samalla ryhmä tiedotti etäopetuksen jatkumisesta. Abit puolestaan palaavat kouluihin 18. tammikuuta alkaen kolmannen jakson loppuun.

Vastaava päätös penkinpainajaisten perumisesta on tehty muillakin paikkakunnilla, esimerkiksi Turussa ja Jyväskylässä.

Helsingin kuvataidelukion opiskelijakunnan puheenjohtaja Laura Kärsämänoja kertoo, että päätös penkkareiden perumisesta ei yllättänyt.

”Olihan se aika odotettua, kun epidemiatilanne näyttää tältä”, hän sanoo.

Helsingin kuvataidelukion opiskelijakunnan puheenjohtaja Laura Kärsämänoja miettii vaihtoehtoisia tapoja muistaa abeja.­

Samoin ovat tänä lukuvuonna peruuntuneet myös monet muut abitapahtumat, kuten Helsingin kuvataidelukiossa perinteinen abien telttailu koulun pihalla lukuvuoden aluksi. Kärsämänoja kertoo, että abien muistamiseksi pohditaan korvaavia tapoja.

”Abitoimikunta miettii, voidaanko abien perinteinen gaala pitää esimerkiksi etänä videopuhelun välityksenä.”

Lukiolaisten liitto ilmaisi pettymyksensä pääkaupunkiseudun penkinpainajaisten perumiseen.

”Penkkarit ovat monen nuoren elämän kohokohta, jota on odotettu pienestä asti ja muistellaan vielä vanhana”, sanoo Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Emilia Uljas tiedotteessa.

”Tuntuukin epäreilulta ja surulliselta, että tämä perinne ollaan päätetty kokonaan perua.”

Lukiolaisten liitto toteaa tiedotteessaan, että kevään aikana mahdollisia voisivat olla erilaiset penkinpainajaisten vaihtoehtoiset toteutustavat esimerkiksi turvajärjestelyillä ja pienemmissä ryhmissä.

”On tärkeää, että päätöksissä pidetään kiinni kaikkien turvallisuudesta. Kuitenkin toivomme, että poikkeuksellisista järjestelyistä päätettäessä muistetaan kuulla lukiolaisia”, Uljas sanoo.

Helsingin lukion kakkosluokkalainen Tomas Heinonen puolestaan on iloinen, ettei vanhojen tansseja peruta kokonaan. Tanssien siirtäminen on hänen mukaansa ”paras mahdollinen ratkaisu” tässä tilanteessa.

”Jos tansseja lähdettäisiin liikaa karsimaan tai siirtämään kokonaan videovälitteisiksi, niistä lähtisi koko idea pois, eikä se olisi enää sama kuin jos tanssisi yleisölle.”

Heinonen on harjoitellut vanhojen tansseja parinsa ja tyttöystävänsä Meryem Arslantaksen kanssa joulukuun alusta.

Tomas Heinonen ja hänen tyttöystävänsä Meryem Arslantas olivat harjoitelleet vanhojen tansseja varten etäyhteydellä kolme kertaa viikossa.­

”Onhan se pienimuotoinen unelma saada kerran elämässä tanssia vanhat tanssit hienoissa vaatteissa oman tyttöystävän kanssa”, Heinonen kuvaa.

Harjoitukset on pidetty etänä videoyhteyden välityksellä kolme kertaa viikossa. Niiden lisäksi pari on harjoitellut kahdestaan videoiden avulla. Harjoittelun he kuvaavat videolle ja palauttavat opettajalle, joka antaa heille palautetta.

Etäyhteydellä harjoittelemisessa on ollut omat haasteensa, Heinonen kertoo.

”Ei se ole yhtä yhteisöllistä, kun meitä on vain kaksi. Moni muu kuitenkin harjoittelee yksin, mikä on vielä haastavampaa”, Heinonen kertoo.

Toisaalta videoita voi pysäyttää rauhassa ja palata vaikeisiin kohtiin.

”Itse en ainakaan kuulu niihin, joilta tanssi luistaa tuosta noin vain”, Heinonen kertoo.

Helsingin kuvataidelukio on esittänyt perinteisesti vanhojen tanssit oman koulun lisäksi Helsingin jäähallissa yhdessä noin kymmenen muun Helsingin lukion kanssa, kertoo liikunnan ja terveystiedon lehtori Lilli Grönroos.

Tänä vuonna pyritään järjestämään ainakin koulun omat juhlat myöhemmin keväällä, mikäli koronatilanne sen sallii. Niissä noudatetaan aiempaa suurempia etäisyyksiä.

Tanssit on muun muassa muokattu siten, että niissä ei ole suljettuja tanssiasentoja. Myöskään parinvaihtoja ei tehdä. Apuna käytetään huiveja, jolloin tanssiessa on mahdollista pitää metrin etäisyys pariin.

”Tämä vuosi on vaatinut opiskelijoita epävarmuuden sietämistä monella tapaa. Yhdessä olemme puhuneet, että nämä vanhojen tanssit ovat myös omalla tavalla uniikki tapahtuma, joka varmasti muistetaan”, Grönroos kertoo.