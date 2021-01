”Ei tarvitse tarpoa pimeässä Helsingissä” – Jani Miettinen on käynyt korona-aikana risteilyllä lähes sata kertaa

Laivasta on tullut Jani Miettiselle melkein koti. Koska puolityhjiin laivoihin pääsee usein ilmaiseksi, elämäntapa on edullinen.

Risteilylle lähteminen on alkanut aavistuksen kyllästyttää helsinkiläistä Jani Miettistä, 29. Se ei ole ihme, koska Miettinen on kesäkuusta alkaen ehtinyt käydä risteilyillä omien laskujensa mukaan lähes sata kertaa.

Haastattelun jälkeen Miettinen on kuitenkin taas astumassa alukseen. Hän matkaa bussilla Turkuun, nousee lempilaivaansa Viking Graceen ja viettää seuraavat kolme vuorokautta risteillen.

”Ei tarvitse tarpoa pimeässä ja kylmässä Helsingissä, vaan saa nauttia lämpimässä laivassa hyvän ruoan äärellä”, Miettinen perustelee. Hän kertoo käyneensä risteilyillä tiuhaan viimeksi kuluneina seitsemänä vuotena. ”Ehkä kerran viikossa”, hän kuvaa tahtiaan ennen korona-aikaa.

Viime keväänä laivamatkat loppuivat ensin kokonaan.

”Kesäkuusta alkaen jatkoin risteilemistä, ja risteilyitä rupesi kertymään monta viikossa. Kun jäin syyskuussa asunnottomaksi, olen ollut risteilyillä kolmea tai neljää, jopa viittä kertaa viikossa”, Miettinen kuvaa.

Miettinen etsii parhaillaan uutta asuntoa, mutta risteilyt eivät lopu sen löytymiseen.

”Kun laivalle menee, on kuin kotiinsa menisi. Henkilökunta tuntee minut, ja vastaanotto on aina iloinen. Kuulun kalustoon.”

Syy hetkelliseen kyllästymiseen on Miettisen mukaan artistien puute.

”Laivoilla on hiljaista, koska ei ole esiintyjiä. Se harmittaa eniten.”

Miettinen tykkää suomalaisista iskelmätähdistä, kuten Saija Tuupasesta, Eija Kantolasta ja Marita Taavitsaisesta. Bilebändit eivät ole hänen makuunsa.

”Saija Tuupanen on ykkönen. Olen hänen superfaninsa. Vien aina lahjoja ja kaikkea. Viimeksi näin hänet kesällä, kun rajoituksia höllennettiin ja tanssilavat avattiin.”

Tuupasen keikkasivujen mukaan laulaja esiintyy Viking Gracella 7. maaliskuuta.

”Kunpa se toteutuisi ja paikalle saataisiin porukkaa. Matkustakaa, ihmiset”, Miettinen vetoaa.

Hänen havaintojensa mukaan hygienia ja terveysturvallisuus ovat korkealla tasolla ainakin hänen paljon käyttämillään laivoilla.

”Siellä ei korona tartu. Sitä ei ihmisten tarvitse pelätä. Pintoja putsataan jatkuvasti. Näin paljon olen itsekin siellä ollut, enkä ole sairastunut.”

Miettisen risteilymatkojen suuntana on useimmiten Tukholma, välillä myös Tallinna. Epidemia-aikana hän ei ole käynyt maissa, jotta ei joutuisi karanteeniin. ”Ruotsissa on niin paha tautitilanne, että parempi on pysyä laivassa.”

Matkoilleen Miettinen lähtee yleensä yksin. Joskus mukana on poikaystävä. Maissa Miettinen työskentelee Helsingin Ruoholahden Tokmannilla myyjänä mutta on välillä ajatellut menevänsä laivalle töihin.

”Sitä voisi kokeilla, vaikka minulla ei kyllä ole kielitaitoa.”

Koska Miettinen on tällä hetkellä asunnoton, hän yöpyy joko ystävien luona tai laivalla.

Laivahytissä hän nukkuu hyvin. Talvi- ja syysaikaan Miettisen hytti on ikkunaton, koska ”ikkuna hohkaa kylmää”. Keväällä ja kesällä ikkuna nousee arvoonsa – se tuo hyttiin aamun kirkkauden.

Ikkunaton hytti on halvempi, Miettinen muistuttaa. Hän on varma, että jos risteilyt olisivat kalliimpia, hän ei olisi yltänyt viime vuonna lähes sadan matkan ennätykseensä.

Nyt risteilyt ovat Miettiselle käytännössä ilmaisia. Varustamon etukortilla risteily maksaa hänelle 20 euroa, ja samalla hän saa 20 euron etusetelin laivamyymälään.

”Ruokaan menee tietysti rahaa, mutta menisihän sitä ruokakauppaan muutenkin.”

Myös bussimatkan Turkuun saa halvalla. ”Onnibussin euron lippuja olen hyödyntänyt syksyn aikana.”

Laivalla hän on kuin herran kukkarossa.

”Kovia pakkasia inhoan. Lämpimässä laivassa on ihana katsoa ulos ja miettiä, että onneksi ei tarvitse lähteä minnekään.”

Saunaan Miettinen ei laivalla mene. Maksu on turhan kallis, ja hän on muutenkin ”huono saunoja”. Suihku riittää, ja se löytyy kaikista hyteistä.

Miettinen ei halua laivoihin, joissa juopotellaan liikaa ja joissa hän on kokenut olonsa turvattomaksi. Itse hän ei käytä risteilyillä alkoholia.

”En juo, tupakoi enkä nuuskaa.”

Piristävän ruiskeensa Miettinen saa matkalle lähtemisestä, mutta juuri nyt varattuja risteilyjä ei ole.

”Odottelen niitä artisteja. Jospa mielihalu kasvaisi. Täytyy pitää lähtövireyttä yllä”, Miettinen pohtii.

Kovan luokan risteilymatkustajana Miettinen tuntee laivat ja laivayhtiöt, joista hänellä on selkeät mielipiteet: ”Nyt odotetaan uutta laivaa, Glorya, jonka Viking on tuomassa liikenteeseen syksyllä.”

Jos poikkeusaika jatkuu, se tietää Miettisen mukaan sitä, että uuteen laivaan pääsee halvalla.

”Se tässä koronassa on ollut hyvä, että risteilyt ovat olleet halpoja. Ne olivat halpoja myös kesä-, heinä- ja -elokuussa, jotka ovat yleensä arvokkaita.”

Valkoinen ruusu on Saija Tuupasen kappaleista Miettisen suosikki ylitse muiden. Toiveena on päästä pian keikalle kuulemaan se – ja mieluiten laivakeikalle.