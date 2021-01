Etelä-Suomessa sää lauhtuu ja lumisade muuttunee vetisemmäksi sateeksi. Lumet tuskin ehtivät kuitenkaan sulamaan.

Kovat pakkaset hellittävät ympäri Suomea tällä viikolla. Maanantaina liki koko maassa on yhä pakkasta, paitsi länsirannikolla lämpötila on nollan tuntumassa. Sää on pilvinen, ja paikoin tulee lumisateita.

Tiistaina sää jatkuu pitkälti samanlaisena kuin maanantaina, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala.

”Pari päivää menee aika rauhallisissa merkeissä”, Mustala sanoo.

Torstaihin tullessa tapahtuu kuitenkin muutoksia. Laaja lumisadealue on silloin tulossa lounaasta ja se kulkee Suomen yli koilliseen. Tulossa on Mustalan mukaan ”kunnon lumipyry”, ja lunta voi tulla koko maassa.

Näin lumi vaikeutti liikkumista Helsingissä 13. tammikuuta:

Etelä-Suomessa sää kuitenkin lauhtuu nollan yläpuolelle ja lumipyry muuttunee vetisemmäksi sateeksi. Poikkeuksellinen lumimäärä tuskin ehtii kuitenkaan sulaa. Lunta on tulossa ennen vetistä sadetta myös jonkin verran lisää.

”Kyllä lunta on ihan riittävästi, eikä se pysty siinä sulamaan. Se vaatisi pidemmän suoja-ajan”, Mustala sanoo.

Maan keskivaiheilla näyttää pyryttävän Mustalan mukaan perjantaille asti. Lumipyryn seurauksena on odotettavissa erittäin huonoa ajokeliä. Tiet ovat myös liukkaita. Kyse on kuuraliukkaudesta, jota syntyy kun lämpötilan nousujen ja laskujen aikana tien pintaan tiivistyy jäätyvää kosteutta.

Lähestyvän lumipyryn sademääristä ja tarkoista liikkeistä ei ole vielä tarkempia luotettavia tietoja, Mustala sanoo.

Näyttää siltä, että ensi viikolla sää taas kylmenee. Tiedossa ei Mustalan mukaan kuitenkaan ole yhtä kovia pakkasia kuin viime viikolla.