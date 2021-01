Millaista on koulujen arki korona­rajoitusten keskellä? Opettaja, kerro kokemuksistasi HS:n kyselyssä

HS tekee juttua koulujen tasapainoilusta koronarajoitusten ja -suositusten kanssa. Jos työskentelet opettajana, vastaa HS:n kyselyyn ja kerro kokemuksistasi.

Koulujen arki on ollut myllerryksessä koronavirusepidemian takia. Kevään historiallinen siirtymä laajamittaiseen etäkouluun vaati niin koulujen henkilökunnalta, oppilailta kuin huoltajilta merkittäviä ponnisteluja.

Lue lisää: Koronaepidemia heitti keväällä koulut kerralla etäopetukseen: Raportti kertoo, millaisia jälkiä etäopetus jätti

Valtaosa kouluista oli viime syyslukukauden lähiopetuksessa. Epidemiasta johtuvat suositukset ja rajoitukset vaativat koulun henkilökunnalta jopa päivittäistä uudelleenjärjestelyä ja sopeutumista.

Suositusten pilkuntarkka noudattaminen etenkin alakouluissa on vaikeaa ellei jopa mahdotonta. Etenkin, kun se pitäisi ulottaa nuorimpiin oppilaisiin.

”Kentältä tullut viesti on, etteivät ohjeistukset ole täysin tunnistaneet kouluarkea. Etenkin pienten lasten kanssa ohjeistuksia on vaikea noudattaa, mutta sanoisin silti, että niitä on noudatettu kiitettävästi mahdollisuuksien mukaan”, Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo toteaa.

Kouluista on löydetty paikoitellen tartuntaryppäitä, mutta kokonaisuudessaan kouluissa on todettu hyvin vähän koronatartuntoja.

Salon mukaan opettajat ovat poikkeusjärjestelyiden ja etenkin etäopetuksen takia joutuneet tinkimään opetussuunnitelmien vaatimuksista. Kouluissa ei tällä hetkellä voida tehdä asioita, joita siellä normaalioloissa tehtäisiin.

Tasapainoilu suositusten ja rajoitusten sekä koulun hektisen arjen välillä vaatii veronsa. Moni opettaja on kuormittunut työssään. Salo arvioi tilanteen hälyttäväksi.

”Kaikissa selvityksissämme opettajilta on tullut todella huolestuttavaa viestiä. Opettajien ohella kuormittuneita ovat olleet rehtorit.”

Korona-ajan erityinen haaste on ollut se, että osa opettajista on joutunut huolehtimaan lähiopetuksen lisäksi myös esimerkiksi karanteenissa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksesta.

”Samanaikainen lähi- ja etäopetus on paitsi todella kuormittavaa myös käytännössä mahdotonta”, Salo toteaa.

Hän painottaa, että täyspainoinen etäopetus vaatii paljon enemmän kuin vain opetuksen seuraamisen suoratoistona kotoa. Nykyaikainen opetus ei ole enää sitä, että vain seurataan opettajaa luokan edessä.

”Tällaisessa tilanteessa siirtyy vain murusia etäyhteyden päähän. Käytännössä laadukas etäopetus edellyttää sitä, että opetus suunnitellaan erikseen.”

Samansuuntaiseen lopputulokseen on tullut myös sivistysvaliokunta. Sen mietinnössä todetaan, että etä- ja lähiopetuksen vuorottelussa on huolehdittava, ettei opettaja joudu tekemään kaksinkertaista työtä saman opetuksen antamiseksi.

HS haluaa kuulla opettajien kokemuksia koulujen ja oppilaitosten korona-arjesta. Voit vastata kyselyyn, työskentelit sitten luokan-, erityis- tai aineenopettajana missä päin Suomea tahansa.

Keräämme opettajien kokemuksia aina alakoulusta toisen asteen oppilaitoksiin. Kerro niin positiivisista kuin negatiivisista kokemuksistasi.

Jätäthän toimitukselle myös koko nimesi ja yhteystietosi. Henkilötiedot jäävät vain toimituksen tietoon, eikä niitä julkaista. Otamme yhteyttä sopiviin haastateltaviin.