Huijausviestien lähettäjä muun muassa väittää, että hänellä on täysi pääsyoikeus vastaanottajan laitteelle, ja että hän on viimeisten muutaman kuukauden ajan seurannut vastaanottajaa.

Liikkeellä olevien huijausviestien lähetysosoite on naamioitu siten, että näyttää siltä kuin viesti tulisi vastaanottajan omasta sähköpostiosoitteesta.­

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus varoittaa niin sanotuista pornokiristys­huijausviesteistä.

Tietoturva-asiantuntija Aino-Maria Väyrynen kertoo, että Kyberturvallisuuskeskukselle on tullut ilmoituksia huijausviesteistä laajasti eri puolelta Suomea.

”Huijausviestejä on tullut niin yrityksille kuin yksityisille ihmisille. Ilmeisesti kohteet ovat olleet satunnaisia”, Väyrynen kertoo.

”Nämä huijausviestit ovat yhdenlaisia roskaposteja, maailmalla lähetetään päivittäin miljoonia tällaisia. Roskapostilistalle voi päätyä ihan sattumalta, eikä näitäkään viestejä ole välttämättä suunnattu juuri aikuisviihdepalveluita käyttäneille.”

Sähköpostitse lähetetyissä kiristysviesteissä huijari väittää kuvanneensa viestin vastaanottajaa salaa tämän vieraillessa aikuisviihdesivuilla, Kyberturvallisuuskeskus kuvailee tiedotteessaan. Huijari väittää kuvaamisen tapahtuneen tietokoneelle asennetun haittaohjelman avulla ja yrittää kiristää vastaanottajalta rahaa.

Kuvakaappaus Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisemasta kuva tammikuussa 2021 liikkeellä olevasta aikuisviihdeteemaisesta kiristysviestistä.­

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan viestejä on liikkeellä paljon. Viestien kirjoitusasu vaihtelee, mutta yhteistä on väite vastaanottajan laitteelle murtautumisesta. Viestien lähetysosoite on myös naamioitu siten, että näyttää siltä kuin viesti tulisi vastaanottajan omasta sähköpostiosoitteesta.

Ainakin osa viesteistä on suomenkielisiä. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan samalla teemalla on lähetetty runsaasti viestejä myös aiempina vuosina, mutta käännökset ovat olleet silloin laadultaan heikompia.

Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut kuvan yhdestä tammikuussa liikkeellä olleesta kiristysviestistä. Kyseisen viestin lähettäjä väittää, että hänellä ”on täysi pääsyoikeus” vastaanottajan laitteelle, ja että hän on ”viimeisten muutaman kuukauden ajan seurannut” vastaanottajaa.

Lisäksi lähettäjä väittää kuvanneensa vastaanottajaa ja voivansa ”lähettää videon pelkällä hiiren napautuksella” vastaajan sosiaalisen verkostoon ja sähköpostin yhteystiedoille.

Kyberturvallisuuskeskuksen tietojen mukaan väitteet esimerkiksi kaapatuista yhteys- tai kontaktitiedoista ovat perättömiä.

Kaakkois-Suomen poliisille on tehty vuoden alussa useampi rikosilmoitus kyseisistä sähköpostitse lähetetyistä kiristysviesteistä. Rikosylikonstaapeli Juha Koistinen kertoo, että viesteissä vaadittujen lunnaiden suuruus on yli tuhansia euroja.

Kyberturvallisuuskeskus ja poliisi muistuttavat, että lunnaita ei tule maksaa.

Kyberturvallisuuskeskus ohjeistaa tietokoneen tai mobiililaitteen kameran kaappaavista haittaohjelmista huolestuneita peittämään kameran esimerkiksi teipillä, tarralla tai muulla suojalla, joka mahdollistaa kameran käyttämisen tarvittaessa ja peittää sen muina aikoina.

Haittaohjelmilta voi parhaiten suojautua pitämällä tietokoneen käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistopäivitykset ajan tasalla sekä asentamalla ohjelmia vain luotetuista lähteistä. Tässä kampanjassa ei kuitenkaan ollut kyseessä haittaohjelman avulla taltioitu materiaali vaan puhdas huijaus.