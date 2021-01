Asiantuntijan mukaan valtaosa suomalaisista rokotetaan myyntilupaa odottavalla Astra Zenecan rokotteella: ”Rokotteella on globaalisti valtava merkitys”

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet muistuttaa, ettei Astra Zenecan rokotteen 70 prosentin teho tarkoita sitä, että 30 prosenttia ei hyödy siitä lainkaan.

Lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän koronavirusrokotteen odotetaan olevan merkittävä palanen niin Suomen kuin EU:n rokottamisstrategiassa.

Rokote on halvempi valmistaa sekä helpompi säilyttää ja kuljettaa kuin EU:ssa jo nyt käytössä oleva Pfizerin ja Biontechin rokote. Myyntiluvan saadessaan se tulee parantamaan merkittävästi rokotesaatavuutta koko EU:n alueella.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika Rämet arvioi, että suuri osa suomalaisista perusterveistä työikäisistä saa juuri Astra Zenecan rokotteen. Rämet suhtautuu edelleen optimistisesti siihen, että kesään mennessä valtaosa suomalaisista on saanut koronarokotteen.

”Tämä tavoite vaatii sen, että Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan ohella tulee kolmas, mielellään neljäskin myyntiluvallinen rokote”, Rämet sanoo.

”Jos ollaan yksin Pfizerin ja Modernan varassa, tekee aika tiukkaa saada väestö rokotettua ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana.”

Astra Zeneca on luvannut tuottaa rokotetta kolme miljardia annosta tämän vuoden aikana. Tämä riittäisi rokottamaan 1,5 miljardia ihmistä.

”Sillä on siis globaalisti valtava merkitys”, Rämet sanoo.

Rokote odottaa paraikaa Euroopan lääkeviraston (EMA) myyntilupakäsittelyä, jonka on tämän hetken tiedon mukaan tarkoitus koittaa tammikuun lopussa. EMA:n käsittelyn jälkeen EU:n komission täytyy vielä hyväksyä rokotteen myyntilupa.

Niin Pfizerin ja Biontechin kuin Modernan rokotteet ovat saaneet komissiolta myyntiluvat saman päivän aikana, jolloin virasto on puoltanut luvan myöntämistä.

Muun muassa Britannia, Argentiina ja Intia ovat jo ottaneet Astra Zenecan rokotteen käyttöön. Mika Rämet arvioi, että rokotteen antama suojateho on niin hyvä ja kiistaton, että sen pitäisi riittää luvan heltiämiseen myös EU:ssa.

Jos EU:lta ei syystä tai toisesta heru tammikuun lopussa myyntilupaa, rokotuskattavuuden viivästyminen on Rämetin mukaan muutaman kuukauden luokkaa.

”Tässä kohtaa, kun maali tuntuu jo olevan käsin kosketeltavissa, viikot ja kuukaudet tuntuvat pitkiltä”, Rämet toteaa.

Myyntiluvalla on jo hieman kiire, sillä ensimmäiset annokset Astra Zenecan rokotetta valmistettiin jo viime kesän lopulla. Sen säilyvyydeksi on arvioitu noin puoli vuotta, joten vaarana on, että osa jo valmistetuista rokotteista saattaa vanhentua hyvin pian.

”Kysyntää rokotteelle alkaa olla maailmalla, joten toivon mukaan näin ei käy. Suomea ja Eurooppaakin ajatellen olisi hyvä saada tieto, että ollaanko tätä rokotetta käyttämässä vai ei”, Rämet sanoo.

Astra Zenecan rokotteen on kerrottu antavan 70-prosenttisen suojan koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan siinä missä Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteilla teho on ollut yli 90 prosenttia.

Rämetin mukaan oleellista on se, että Astra Zenecan rokote vaikuttaa antavan suojan etenkin vaikeaa covid-19-tautimuotoa vastaan.

”On kiistatonta, että Astra Zenecan rokotteella on suojavaikutus. Se on myös sangen hyvä, parempi kuin esimerkiksi nykyisen kausi-influenssarokotteen antama suoja”, Rämet sanoo.

Rämet painottaa, ettei 70 prosentin teho tarkoita sitä, että 30 prosenttia ei hyödy rokotteesta lainkaan. Vaikka Astra Zenecan tarjoama suojateho on pienempi kuin Pfizerin ja Biontechin ja Modernan rokotteilla, myös tämän rokotteen avulla koko tautikirjo nytkähtää lievempään päin.

”Ja jos ajatellaan perustervettä työikäistä, niin oleellisempaa on se, saako rokotteen kuin se, minkä rokotteen saa”, Rämet sanoo.