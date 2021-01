Emeritusprofessori Urpo Kangas aikoo valittaa hovioikeuteen, sillä hänen mielestään päätös on täysin virheellinen.

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt perintöoikeuteen erikoistuneen emeritusprofessorin Urpo Kankaan mittaviin vahingonkorvauksiin pieleen menneestä perinnönjaosta. Kangas on jäänyt eläkkeelle siviilioikeuden professorin virasta Helsingin yliopistosta.

Kangas määrättiin maksamaan lähes 800 000 euron korvaus naiselle, joka menetti puolet perinnöstään virheen takia.

Naisen äiti oli testamentissaan määrännyt, että nainen saa puolet perinnöstä heti, mutta toisen puolen hän saa kymmenessä erässä vuoden välein. Määräys johtui siitä, että äiti oli huolissaan tyttärensä kyvystä hoitaa raha-asioitaan.

Äiti myös esitti testamentissa toiveen, miten varoja hoidetaan ennen luovutusta.

Äiti kuoli vuonna 2012, ja aluksi kuolinpesää hoiti äidin määräämä asianajaja Riitta Leppiniemi.

Pian kuvioihin ilmestyi kuitenkin lakimies, jolle tytär oli antanut valtakirjan hoitaa asioitaan. Leppiniemi syrjäytettiin, ja pesänhoitajaksi ja -jakajaksi tuli lakimiehen ehdotuksesta professori Urpo Kangas.

Lakimiehen vaatimuksen mukaisesti Kangas siirsi vuosittaista luovutusta odottaneet rahat lakimiehen henkilökohtaiselle tilille sekä tämän yhtiön tileille.

Lakimiehen käsittelyssä varat hävisivät taivaan tuuliin niin, että tytär ehti saada kymmenestä erästä vain ensimmäisen.

Lakimiehen toiminnasta alkoi poliisitutkinta. Rahat olivat kuitenkin kadonneet, eikä varoja löytynyt sen enempää poliisitutkinnassa kuin ulosotossakaan.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi lakimiehen vuosi sitten törkeästä kiskonnasta ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hän sai vuoden ja kahden kuukauden tuomion.

Lakimies myös määrättiin maksamaan naiselle korvauksia noin puoli miljoonaa euroa. Osittain kyse on samoista rahoista kuin tuoreessa päätöksessä.

Rikosasia on parhaillaan Helsingin hovioikeuden käsittelyssä.

Tytär nosti Urpo Kangasta vastaan vahingonkorvauskanteen, koska tämä oli pesänselvittäjänä ja -jakana siirtänyt perinnön lakimiehen ja tämän yhtiöiden haltuun vastoin äidin nimenomaista testamenttimääräystä.

Kangas kiisti vaatimuksen ja huomautti, että tytär oli itse allekirjoittanut valtuutuksen, jolla hän oikeutti lakimiehen edustamaan itseään perintöä koskevassa asiassa. Hänen mielestään lääkärinlausunnoista ei ilmennyt, että tytär olisi kelvoton päättämään asioistaan.

Äidin testamenttimääräys varojen vuosittaisesta jaosta oli naisen kannalta tiukka, koska se esti rahojen järkevän sijoittamisen, Kangas arvioi. Useissa palavereissa lakimies oli sanonut naisen etujen tulevan parhaiten turvatuksi, jos varat laitetaan sijoitusasuntoihin.

Kangas huomautti, että pesän osakkaat – nainen ja hänen veljensä – hyväksyivät ehdotuksen siitä, että lakimies alkaa hoitaa varoja naisen lukuun. Osittaisessa perinnönjaossa vuonna 2015 tämä myös vahvistettiin.

Tämän jälkeen Kankaalla ei kertomansa mukaan ollut mitään tekemistä asian kanssa.

Käräjäoikeus totesi päätöksessään, että vanhemmat olivat olleet huolissaan tyttärensä kyvystä huolehtia taloudellisista asioistaan. Sen takia oli äidin vakaa tahto, että rahoja säilytetään turvassa tytärtä varten.

Kuolinpesää äidin tahdosta hoitanut asianajaja Leppiniemi kertoi, että tyttären kyvyttömyys hoitaa talousasioitaan käy selvästi ilmi testamentista.

Leppiniemen kertomus ja tyttären lääkärintodistukset osoittavat oikeuden mukaan, että testamenttimääräysten tarkoituksena oli suojella tytärtä hänen omilta toimiltaan.

Kankaan on täytynyt ymmärtää tämä jo testamentin perusteella. Hän on siten toiminut äidin tahdon vastaisesti luovuttaessaan omaisuuden tyttären omalle lakimiehelle.

Testamenttimääräyksen ilmeisen suojelutarkoituksen takia Kangas ei vapaudu vastuusta, vaikka tytär oli itse toivonut omaisuuden luovuttamista lakimiehelle, oikeus päätti. Kankaan vastuu jatkuu myös omaisuuden luovutuksen jälkeen.

Kangas ei myöskään millään tavoin valvonut naiselle määrätyn omaisuuden hoitoa lakimiehen hallussa tai varmistanut lakimiehen luotettavuutta, oikeus jatkoi. Hän on siten menetellyt huolimattomasti.

Oikeus määräsi Kankaan korvaamaan naiselle koko vahingon eli noin 787 500 euroa.

Käräjäoikeus teki yksimielisen päätöksensä kolmen tuomarin kokoonpanossa. Siitä voi valittaa Helsingin hovioikeuteen.

Urpo Kangas kertoo valittavansa päätöksestä, sillä se on hänen mielestään täysin virheellinen.

”Valituskirjelmä on jo työn alla. Päätös sisältää monia lakiin perustumattomia väitteitä, ja olen kymmenissä eri kohdissa päätöksestä eri mieltä.”

Kangas viittaa myös kollegansa, professori Aulis Aarnion lausuntoon, jonka mukaan hän toimi pesänselvittäjänä täysin oikein.

Kankaan mielestä hän ei ollut edes oikea vastaaja, vaan vaatimuksen oikea osoite olisi ollut lakimies.

”Jos jotain vahinkoa on sattunut, hän [lakimies] on sen aiheuttanut. Minun on äärettömän vaikea käsittää, miten minä voin joutua korvausvastuuseen siitä, että perinnönsaaja käyttää perintöään asiamiehensä kanssa erilaisiin tarkoituksiin”, Kangas ihmettelee.

”Tämä oikeudenkäynti sotkee valtavasti elämääni, päättyi se millä tavalla tahansa. Tämä on ikävä kuin mikä.”