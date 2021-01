Mauno Kinnusen mukaan rajoitusten noudattamiseen kannustavaa kampanjaa tarvitaan juuri nyt, kun Suomesta on löytynyt tartuntaketjuja uudesta virusmuunnoksesta.

Eräänä iltana lastaan nukuttaessaan kouvolalainen röntgenhoitaja Mauno Kinnunen, lempinimeltään Manu, pohti jälleen samaa asiaa: Miten saada Suomen kasvussa olevat koronalukemat, tai kurjakäyrät, joiksi Kinnunen koronatartuntamääriä kutsuu, laskuun?

Hän sai ajatuksen.

Haastekampanja, jossa mahdollisimman moni kertoisi saaneensa tartunnan ”koTonaviruksesta”. Jos iso joukko ihmisiä toimisi juuri nyt tartuntojen vähentämiseen eteen korostetun tarkkaan kahden viikon ajan, se voisi näkyä muutaman viikon päästä koronatartuntakäyrässä.

Tuloksena laskiaisena olisi koronakäyrässä alamäki – kaikkien aikojen laskiaismäki, Kinnunen keksi.

”Tartuntatauti tarttuu tarttumalla. Jos tartunnoille ei anna mahdollisuutta, tartuntatauti hiipuu. Siksi minun ja sinun tekemisellä on merkitystä. Kaksi on me. Jos meitä on monta, olemme me. Jos me päätämme, että tulevan kahden viikon aikana olemme todella tarkkoja kontakteista, se näkyy kurjakäyrässä. Painetaan käyrä alas!” Kinnunen kirjoittaa.

Kinnunen on työskennellyt Kouvolassa Pohjois-Kymen sairaalassa röntgenhoitajana kaksikymmentä vuotta ja sitä ennen muun muassa Lastenklinikalla. Korona-arki näkyy konkreettisesti hänen työssään.

Haastattelua ennen Kinnunen on päivystänyt yöllä varalla ja hoitanut päivävuorossa koronaviruspotilaita.

”Usein koronaviruksen yhteydessä puhutaan vaikutuksista keuhkoihin, mutta tauti vaikuttaa kehossa myös muualle.”

Kinnusen mukaan kampanjaa tarvitaan juuri nyt, kun Suomesta on löytynyt tartuntaketjuja uudesta virusmuunnoksesta.

Kinnunen ei ole huolissaan niinkään itsestään. Hän on ehtinyt saada jo rokotuksen koronavirusta vastaan. Sen sijaan hän on huolissaan tartuntamäärien lisääntymisestä sekä terveydenhuollon henkilökunnan jaksamisesta.

”Moni sanoo olevansa kyllästynyt rajoituksiin, mutta Suomessa on tähän asti hoidettu epidemiaa niin hyvin, että toivoisin ihmisten jaksavan vielä pinnistää”, hän sanoo.

Ensin Kinnunen ajatteli, ettei lähtisi itse kasvoillaan haastatteluun. Eihän kampanjassa ole kyse hänestä, vaan itse asiasta.

Kinnunen ei ole itse sosiaalisessa mediassa. Suurperheen isän aika ei riitä.

Siksi hän päätti lähestyä asiassa median edustajia, myös Helsingin Sanomia sekä poliitikkoja. Hän on laittanut asiasta viestiä eduskuntaryhmien puheenjohtajille sekä presidentin kansliaan.

Haasteeseen ovat tähän asti tarttuneet ainakin kansanedustaja Mikko Kinnunen (kesk) sekä Ylen vuorovaikutuspäällikkö Sami Koivisto.

Mauno Kinnunen haastaakin kampanjaan mahdollisimman monet. Erityisesti hän toivoisi apua sosiaalisen median vaikuttajilta. ”Omat rahkeet ei riitä. Toivoisin, että täkyyn tarttuisi monet.”

Haasteen ajankohtaan on toinenkin syy. Nimittäin hänen perheensä kasvaa jälleen yhdellä: kuopuksen laskettu aika on juuri laskiaistiistain alla.

Kinnusen mielestä olisikin mahtavaa päästä näyttämään vastasyntyneelle, että isän keksimä kampanja on saanut tartuntoja laskemaan.