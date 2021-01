Koronatestit ovat osa Kymenlaaksossa alkanutta pilottihanketta, jossa testataan erilaisten toimintamallien tehokkuutta Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla.

Vaalimaan raja-asemalla Virolahdella oli hiljaista tiistaina aamupäivällä, kun rajanylittäjien koronavirustestaukset aloitettiin.

Liikenne oli verkkaista: kolmen tunnin aikana rajan ylitti kaksi henkilöautoa, jotka molemmat kuuluivat samaan seurueeseen. Juhani Laidinen, 21, oli matkalla Viipurista kotiinsa Lahteen. Toisella autolla tuli hänen isänsä Viktor Laidinen kyydissään Elena Rita.

Kaikki hyödynsivät mahdollisuuden käydä ilmaisessa koronatestissä rajalla.

”Kävin, kun testi kerran oli tarjolla. Nopeasti se sujui: tikku nenään ja sitten pois”, Juhani Laidinen kuvaili ja jatkoi matkaansa kohti Lahtea.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote tekee testit henkilöliikenteen rajanylittäjille sen jälkeen, kun rajavartiosto on tehnyt normaalit rajatarkastukset Suomeen tulijoille.

Vaalimaan raja-asema on Suomen itärajan vilkkain matkustajaliikenteen rajanylityspaikka.

Vaalimaan raja-asemalla Sylva Lallukka (vas.) ja Kaisa Niemelä kirjasivat näytteenottajien tiedot ennen koronavirustestiä.­

Normaalisti Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittää noin 5 000 henkilöä päivässä. Nyt rajanylittäjiä on 600–800, kertoo Vaalimaan rajatarkastusaseman päällikkö Jani Liikola Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Määrä pitää sisällään sekä raskaan liikenteen että henkilöliikenteen molempiin suuntiin.

”Liikenne on todella vähäistä, mutta raja ei ole kiinni”, Liikola sanoo.

Rajanylittäjät ovat Liikolan mukaan ennen kaikkea kahta ryhmää: Kaksoiskansalaiset ovat suomalaisia, joilla on mahdollisuus poistua maasta ja palata takaisin. Töissäkäyvillä on oleskelulupa, ja heidän liikkumisensa perustuu välttämättömyyteen.

Kolmas ryhmä ovat kauttakulkumatkalla olevat EU-kansalaiset, mutta heidän määränsä kaakkoisrajalla on vähäinen. Samoin viisumivelvollisia on hyvin vähän.

Koronatestaukset alkoivat Vaalimaalla suunnitelmien mukaan kello 10.

”Testaus alkoi hyvin varsinkin, kun ottaa huomioon sen, että viikko sitten emme tienneet koko projektista. Nyt rajalla otetaan jo näytteitä”, sanoo Vaalimaalla tilannetta seurannut turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä Kymsotesta.

Tiistaihin iltapäivään mennessä oli tehty noin 20 testiä.

Vaalimaan rajatarkastusasemalla Virolahdella on hiljaista. Liikenne on vähäistä, ja matkustajia aseman läpi kulkee nyt päivittäin 600–800.­

”Muutama kieltäytyjä on ollut, mutta valtaosa on suhtautunut testaukseen hyvällä yhteistyöllä”, Rämä kertoo.

Uutta mallia kokeillaan ensi kertaa Suomessa. Testejä jatketaan kolmen viikon ajan.

Kymenlaakson alueella on todettu paljon koronavirustartuntoja, joiden lähde on ulkomailla, tiedotti alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote maanantaina. Kymenlaaksossa kahden viime viikon aikana todetuista tartunnoista yli 20 prosenttia on ulkomailta.

Tartuntoja on todettu useilla ulkomaalaisilla kuten keikkatyöläisillä, joilla ei ole vakituista kotikuntaa Suomessa, tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi on paljon tartuntoja, joissa kymenlaaksolaisella on todettu koronatartunta ulkomaanmatkan jälkeen. Tiedotteen mukaan tartuntoja on todettu niin lentokoneella kuin laivoilla saapuneilla.

Kymenlaakso on koronaviruksen leviämisvaiheessa. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku oli maanantaina 69.

Loppiaisen jälkeen Suomen rajoilla käyttöön otetun Finentry-järjestelmän tarkoituksena on siirtää koronatestausta pois rajoilta. Järjestelmässä voi lukea matkustukseen liittyviä toimintaohjeita ja varata ajan Suomessa tehtävään koronatestiin.

Järjestelmä on käytössä Helsingin satamissa sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ensimmäisen viikon aikana palvelua käytti kuitenkin vain noin 300 ihmistä.

Finentry-palvelu otettiin käyttöön Helsingin satamissa sekä Helsinki-Vantaan lentokentällä 7. tammikuuta.­

Järjestelmää on määrä laajentaa mahdollisimman pian kaikkiin sairaanhoitopiireihin, joissa tapahtuu rajaliikennettä.

Suomen ja Viron väliä seilaavilla kuudella Tallinnan-laivoilla tarjottiin viikonloppuna kokeeksi koronavirustestejä, mutta suosio oli vähäistä. Matkustajia kyseisillä vuoroilla oli yhteensä noin 1 570, joista testeissä kävi noin 190 ihmistä eli noin 10 prosenttia.

Sataman terveysneuvonnan koordinaattori Anna Oksanen Helsingin kaupungilta arvioi, että matalaan testi-innokkuuteen vaikuttaa pelko tulojen menetyksistä: jos testi on positiivinen, ei töihin voi mennä.

Ruotsin vastaisella rajalla, Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikalla aletaan tarjota vapaaehtoisia koronatestejä kaikille Suomeen saapuville. Laajempi testaus aloitetaan pikatesteillä viimeistään maanantaina 25. tammikuuta, kertoo Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen STT:lle. Tähän asti testejä on tarjottu vain Suomeen saapuville ulkomaalaisille.

Alkuun testejä tehdään rajalla päivittäin kello 7–19. Myöhemmin testaus saattaa laajeta ympärivuorokautiseksi. Testit tehdään joko autossa tai erillisessä tilassa.

Rajanylityksiä Tornion ja Haaparannan rajalla kertyy päivittäin 10 000–25 000, johon kuuluu muun muassa paljon työmatkaliikennettä. Alueella suositellaan tällä hetkellä välttämään kaikkea muuta matkustamista rajan yli.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on kahden viime viikon ajalta noin 57 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Rajan toisella puolen luvut ovat huonommat esimerkiksi Norrbottenin alueella 473 ja Haaparannassa 1 300.

Työmatkalaiset sekä Tornion ja Ylitornion asukkaat voivat ylittää rajan ilman karanteenisuositusta.