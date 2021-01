Useilla paikkakunnilla valmistaudutaan massarokotusten aloittamiseen. Turussa suunnitellaan rokotuspaikaksi messukeskusta, Rovaniemellä kaupungintaloa ja Mikkelissä monitoimihallia.

Suomessa on annettu ainakin 62 000 koronavirusrokotusta eli runsas prosentti Suomen väestöstä on saanut rokotteen. Luku selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusrekisteristä, joka on päivitetty keskiviikkona aamupäivällä.

Rokotusten rekisteröimisessä on muutaman päivän viive, eli rokotettujen lukumäärä on todellisuudessa suurempi. Rokotusrekisteriin on merkitty henkilöt, jotka ovat saaneet vähintään yhden rokoteannoksen.

Määrällisesti eniten rokotuksia on annettu suurissa sairaanhoitopiireissä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on annettu ainakin 16 700 rokotusta. Toiseksi eniten rokotuksia on annettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa oli keskiviikkoaamupäivään mennessä rokotettu noin 5 620 henkilöä.

HS:n uusi, yleensä arkipäivisin päivittyvä grafiikka seuraa nyt rokotusten etenemistä sairaanhoitopiireittäin:

Kun rokotusmäärä suhteutetaan sairaanhoitopiirin asukaslukuun, eniten rokotukset on annettu Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Siellä noin 3,5 prosenttia alueen asukkaista on saanut koronavirusrokotteen.

”Käytännössä sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstö rokotettu. Myös palvelutalojen asukkaat ja henkilökunta on pääosin rokotettu. Nyt olemme menossa kotihoidon asukkaissa ja henkilökunnassa sekä yli 85-vuotiaissa”, kertoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essote) pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Gärdströmin mukaan rokotettujen määrä ei kuitenkaan tule seuraavien viikkojen aikana kasvamaan samaan tahtiin kuin tähän asti, sillä alueelle on tulossa edellisviikkoja vähemmän rokotteita. Hän myös huomauttaa, että rokotusrekisterin tieto on jäljessä. Gärdströmin mukaan Essoten alueella on annettu ensimmäinen rokoteannos yhteensä noin 3 900 henkilölle, kun rokotusrekisterissä luku on noin 3 400.

Etelä-Savon jälkeen suhteellisesti eniten rokotuksia on annettu Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa 2,6 prosenttia asukkaista on rokotettu, sekä Pohjois-Karjalan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä, joissa molemmissa on rokotettu 1,8 prosenttia asukkaista.

Suhteellisesti vähiten rokotuksia on annettu Vaasan, Keski-Suomen sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä, joissa kussakin oli keskiviikkoon mennessä rokotettu THL:n mukaan noin 0,6 prosenttia asukkaista.

Keski-Suomessa rokotteita on annettu sitä mukaan kun niitä on saatu, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva.

”Väestömäärään nähden emme ole saaneet rokotteita kovin häävisti”, Paloneva sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, johon kuuluu Kuopion yliopistollinen sairaala, tuli alkuvaiheessa selvästi enemmän rokotteita kuin Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.

”Ero oli aika hurja, mutta meidän rokotemäärämme kasvaa jatkossa ja nämä määrät tasaantuvat.”

Sosiaali- ja terveysministeriö on kunnille ja sairaanhoitopiireille lähettämässään ohjauskirjeessään todennut, että koronavirusrokotteita tulee antaa välittömästi, kun ne ovat käytettävissä. Rokotuksien järjestämisestä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit. THL taas seuraa rokotusten toteutumista ja niiden vaikutuksia.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, että ensimmäiset rokote-erät on jaettu suhteessa sairaanhoitopiirien niin sanotun ensilinjan terveydenhuoltohenkilöstön koon mukaan. Tämän vuoksi sairaanhoitopiirien asukaslukuun suhteutetuissa määrissä on tällä hetkellä huomattavia eroja.

Kontion mukaan valtakunnallisesti koronavirusrokotukset ovat edenneet ”kohtuullisen hyvässä vauhdissa”.

”Aluksi rokotteita meni vain harvaan paikkaan ja vasta vuoden alusta niitä on saatu laajemmalle. Kun rokotukset leviävät terveydenhuollon henkilöstöstä hoitokoteihin ja kuntiin, niitä pystytään nopeuttamaan”, Kontio sanoo.

Vauhti siis periaatteessa nopeutuu, mutta se ei tule näkymään rokotettujen määrässä voimakkaasti, sillä samalla annetaan jo ensimmäisen rokoteannoksen saaneille henkilöille tehosteannoksia.

Suomeen on tullut noin 50 000 annosta Pfizerin ja Biontechin rokotetta viikossa, ja samalla tahdilla rokotteita piti tulla myös helmikuussa. Kontion mukaan esimerkiksi tällä viikolla rokotteita on kuitenkin tullut noin 40 000.

Alueille lähtevien annosten määriä tarkistetaan ja lasketaan parhaillaan, Kontio kertoo.

Lue lisää: Turun kaupunginjohtaja hämmästyi, kun rokotteita on tulossa odotettua vähemmän – Selvisi, että THL:llä oli tehty laskentavirhe

Suomessa kuten monissa muissakin maissa rokotustahdin tulpaksi ei niinkään ole tullut käytännön järjestelyt vaan rokotteiden saatavuuteen liittyvät ongelmat. Sama viesti kuuluu sairaanhoitopiireistä.

”Rokotejärjestelyt etenevät hyvin niillä rokotuksilla, mitä on käytettävissä”, kertoo johtajaylilääkäri Juhani Sand Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

”Me odotamme aina THL:ltä tietoa rokotemääristä, ja laitetaan kyllä heti kaikki liikkeelle, mitä saamme”, Essoten Gärdström sanoo.

Sairaanhoitopiireissä viimeistellään parhaillaan massarokotussuunnitelmia. Esimerkiksi Turussa ollaan varattu Turun messukeskus rokotuksia varten. Kaupunginjohtaja Minna Arven mukaan kaupunki on varautunut siihen, että massarokotukset alkaisivat helmikuun alussa.

Myös Etelä-Savossa suunnitellaan monitoimihallin käyttöönottamista.

”Saimaa Stadiumi -halli voisi olla Mikkelille sopiva paikka”, kertoo Gärdström.

Rovaniemellä kaupungintalo on valittu Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broasin mukaan rokotuskeskukseksi.

Useissa Lapin kunnissa on jo siirrytty yli 80-vuotiaiden rokotuksiin, Broas kertoo.

”Meillä on Lapissa siinä mielessä hyvä tilanne, että olemme saaneet tällä viikolla Modernan rokotetta. Ne olisi ymmärtääkseni mahdollista jakaa jo ensi viikon loppuun mennessä, jolloin meidän rokotekattavuus nousisi jo lähemmäs kymmentä prosenttia.”

Rokotuksien etenemiseen Suomessa vaikuttaa voimakkaasti se, saako Astra Zenecan rokote myyntiluvan ja jos näin on, milloin se tapahtuu.

Rokote odottaa paraikaa Euroopan lääkeviraston (EMA) myyntilupakäsittelyä, jonka on tämän hetken tiedon mukaan tarkoitus koittaa ensi viikolla. EMA:n käsittelyn jälkeen EU:n komission täytyy vielä hyväksyä myyntilupa.

Niin Pfizerin ja Biontechin kuin Modernan rokotteet ovat saaneet komissiolta myyntiluvat saman päivän aikana, jolloin virasto on puoltanut luvan myöntämistä.

Mikäli Astra Zenecan rokotteelle annetaan myyntilupa, Suomeen on alustavien tietojen mukaan tulossa kerralla satoja tuhansia Astra Zenecan rokotteita, THL:n Kontio sanoo. Tämä tarkoittaisi sitä, että massarokotukset voitaisiin käynnistää monilla paikkakunnilla.

”Sitten pystytään ikääntyneitä rokottamaan vauhdikkaammin, mutta tässä on vielä paljon avoimia kysymyksiä”, Kontio sanoo.

Suomi hankkii koronarokotteensa Euroopan unionin yhteishankinnan kautta. Suomi saa väkilukunsa mukaisesti 1,23 prosenttia yhteisesti hankittavista rokotteista.