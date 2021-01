Eripurainen työryhmä pohti kalastuksen ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojelun sovittamista.

Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista pohtinut työryhmä esittää uusia kalastusrajoitusalueita Saimaalle tiedossa olevien norpanpesien perusteella. Verkkokalastuskiellon kestosta eripurainen työryhmä ei päässyt sopuun eikä tehnyt siitä suoraa esitystä lainkaan. Kiistakysymyksenä on ollut muun muassa kiellon jatkaminen heinäkuulle.

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä on listannut toimia, joiden avulla voitaisiin estää saimaannorppia joutumasta ja kuolemasta kalanpyydyksiin. Lisäksi työryhmä arvioi, kuinka hyvin kalastusrajoitukset ovat tukeneet norpan suojelua. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk) torstaina.

Työryhmän raportti toimii pohjana uudelle asetukselle Saimaan kalastusrajoituksista, jonka maa- ja metsätalousministeriö laatii. Uuden asetuksen on määrä tulla voimaan huhtikuussa.

Kalastusrajoitukset ovat raportin mukaan auttaneet kohentamaan saimaannorppakantaa, sillä se on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä 420–430 yksilöön. Suojelustrategian välitavoitteena on ollut, että kanta kasvaa 400 norppaan vuoteen 2025 mennessä. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2019 eli kuusi vuotta etuajassa.

Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen laji, eli suojelutyötä on tärkeää jatkaa, raportti korostaa. Työryhmän esitysten tärkein tavoite onkin turvata saimaannorpan kannan kasvu suojelustrategian mukaisesti.

Suomi on vastuussa harvinaisen hylkeen säilymisestä, sillä saimaannorppia on vain Saimaalla.

Kalastusrajoitusalueelle työryhmä ehdottaa laajennusta tiedossa olevien saimaannorpan pesien perusteella.

Nykyistä 2 770 neliökilometrin asetus- ja sopimusaluetta laajennettaisiin noin 3 000 neliökilometrin yhtenäiseksi alueeksi.

Rajoitukset ulottuisivat jatkossa myös muun muassa Puruveden eteläosiin, Rantasalmen ja Joroisten Haapaselälle, Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle sekä Paasselän eteläosiin.

Verkkokalastus on ollut Saimaalla kalastusrajoitusalueella kokonaan kiellettyä huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Kielto ei kuitenkaan ole koskenut alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja.

Näihin rajoituksiin työryhmä ei esitä muutoksia. Työryhmä oli niin eripurainen, ettei se ota lainkaan suoraa kantaa esimerkiksi verkkokiellon kestoon.

Kiellon pituudesta laadittiin ainoastaan vaikutusarvio poliittisen päätöksenteon tueksi.

Yksi raportin toimenpide-ehdotuksista on, että kalanpyydysten kehittämistä norppaturvalliseksi jatketaan. Raportissa ehdotetaan myös muita tutkimus- ja selvityshankkeita sekä tiedotuksen ja valvonnan kehittämistä. Myös suojelusta koituviin korvauksiin esitetään tasokorotusta.

Saimaannorppa on sopeutunut makean veden oloihin. Sitä tavataan vain Suomessa, Saimaan järvialtaassa.­

Saimaa on paitsi norppa-alue myös tärkeä sekä kaupalliselle kalastukselle että vapaa-ajan kalastukselle.

Saimaan alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta. Joitain kalalajeja, kuten kuhaa, pyydetään kylmän veden aikaan ja talvella ainoastaan verkoilla.

Vapaa-ajankalastajia on Saimaalla arviolta 49 000. Puolet saaliista saadaan erilaisilla verkoilla. Raportin mukaan muikun vapaa-ajankalastukseen ei ole olemassa vaihtoehtoista pyydystä.

Kiistaa työryhmässä oli ennen kaikkea verkkokalastuksesta – sen kestosta ja muikkuverkkojen sallimisesta kiellon aikana.

Ympäristöjärjestöjen mielestä saimaannorpan suojelu edellyttää nykyistä laajempia kalastusrajoituksia, sillä ilmastonmuutos aiheuttaa kasvavan uhan norppakannan kasvulle.

Muun muassa WWF on vaatinut toimia verkkokalastuskiellon jatkamiseksi heinäkuulle ja muikkuverkkojen kieltämiseksi. Norppia hukkuu myös muikkuverkkoihin ja aiempaa enemmän loppukesällä.

WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen muistuttaa, että kalastusrajoituksia pohtinut työryhmä kirjasi mietintöönsä viisi vuotta sitten, että kalastuskieltoa tulee tarkistaa, jos muikkuverkkojen todetaan aiheuttavan kuolleisuutta.

”Näin on käynyt. Viiden vuoden aikana on saatu selkeät todisteet siitä, että muikkuverkko on vaarallinen. Noin neljännes kaikista raportoiduista norppien verkkokuolemista on tapahtunut muikkuverkkoihin. Asia pitää nyt ottaa uuteen käsittelyyn, ja myös muikkuverkot pitää kieltää verkkokalastuskiellon aikana”, Tolvanen sanoo.

Aiemmin on ajateltu, että koska muikkuverkoissa on pieni silmäkoko, ne eivät olisi yhtä vaarallisia norpille kuin isosilmäiset kalanverkot.

Lue myös: Saimaannorpan kuutti kuoli muikkuverkkoihin, luonnonsuojeluliitto pitää verkkokalastusrajoituksia riittämättöminä

Ympäristöjärjestöt vaativat myös verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuulle.

”Verkkokalastuskielto toimii hyvin kesäkuun loppuun, mikä osoittaa kalastusrajoitusten toimivan. Verkkokuolleisuus on kuitenkin siirtynyt voimakkaasti heinäkuulle”, Tolvanen sanoo.

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Saimaan Norppaklubi ja Itä-Suomen yliopiston saimaannorppatutkimus jättivät eriävän mielipiteen työryhmän raporttiin.

Valtioneuvoston edellinen asetus Saimaan kalastusrajoituksista tuli voimaan huhtikuussa 2016, ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Valtioneuvosto antaa uuden asetuksen kalastusrajoituksista kevään aikana, ennen huhtikuun alkua.

Ennen valtioneuvoston käsittelyä asetusehdotus asetetaan lausunnolle. Työryhmän loppuraportti toimii pohjana asetuksen valmistelussa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää nykyisiä kalastusrajoituksia riittävinä. Hänen mukaansa ministeriö ei aio esittää verkkokalastusajan pidentämistä heinäkuulle.

”Haluamme tukea Saimaannorpan kannan kasvua ja säilyttää tämän harvinaisen lajin osana Suomen luontoa. Samalla on tärkeää muistaa, että Saimaa on merkittävimpiä järvialueita Suomen kalastukselle. Nykyiset kalastusrajoitukset ovat turvanneet saimaannorppakannan kasvun eli molemmat, norppa ja kalastus, mahtuvat Saimaalle jatkossakin. Esitämme kalastusrajoitusalueen laajentamista työryhmän ehdotuksen mukaisesti, mutta rajoitusaika pysyy ennallaan, koska norppakanta kasvaa suojelustrategian mukaisesti”, Leppä toteaa tiedotteessa.

Viime talvi oli saimaannorpalle hankala. Saimaa jäätyi myöhään, ja jäät jäivät ohuiksi suurella osalla Saimaata. Lunta ei kinostunut riittävästi pesätarpeiksi. Tämä haittasi sekä pesintää että pesälaskentoja, sillä läheskään kaikkia pesäpaikkoja ei löydetty.

Lue lisää: Metsähallitus: Saimaannorppakannan tarkkaa kokoa ei pystytty arvioimaan leudon ja vähäjäisen talven takia

Norppakanta on kuitenkin hitaasti elpynyt viime vuosikymmeninä. Tätä nykyä saimaannorppia arvioidaan olevan 420–430.

Suojelutoimet ovat tepsineet. Vähimmillään norppia oli 1970–1980-lukujen vaihteessa, jolloin Saimaassa ui 150–180 norppaa.

Saimaannorpan sukupuuton uhka ei kuitenkaan ole vielä väistynyt. Norppia uhkaavat muun muassa ihmisen aiheuttamat häiriöt sekä kuoleminen kalanpyydyksiin. Tulevaisuudessa etenkin voimistuva ilmastonmuutos on norpalle vaaraksi, sillä sen pesintä on täysin riippuvainen lumesta ja jäästä.

Iso uhka saimaannorpalle on myös se, että kanta on pieni ja hajallaan. Lajin geneettinen vaihtelu on vähäistä, mikä heikentää sen kykyä vastata nopeasti muuttuvaan ympäristöön.