Suomessa on varmistettu yhteensä 80 Britannian koronavirusmuunnosta ja kuusi Etelä-Afrikan virusmuunnosta.

Valtaosa Suomessa varmistetuista virusmuunnostapauksista liittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan suoraan matkustamiseen.

Suomessa on torstaihin mennessä todettu Britannian virusmuunnosta 80:ssä ja Etelä-Afrikan muunnosta kuudessa analysoidussa näytteessä. Kyseiset virusmuunnokset leviävät aikaisempaa viruskantaa nopeammin eli ne tarttuvat helpommin.

Suomessa nämä virusmuunnokset on todettu pääasiassa Britanniasta, mutta myös muista maista tulleilla matkustajilla, Puumalainen kertoi THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön koronavirustilannetta koskevassa tiedotustilaisuudessa.

”Korostaisin, että riski ja nämä tapaukset voivat periaatteessa tulla ihan mistä vain. Ainoastaan tiukalla rajaterveysturvallisuudella ja testauksella meillä on mahdollisuus seurata tilannetta ja torjua tapauksia”, Puumalainen sanoi.

Hänen mukaansa Suomessa todettuihin nopeasti leviäviin virusmuunnoksiin liittyy myös joitakin jatkotartuntaketjuja.

Tartuntaketjuista laajimpaan kuuluu jopa noin 30 jatkotartuntaa. Ketju on saanut alkunsa nuoresta aikuisesta, joka on palannut ennen joulua Suomeen Britanniasta.

”Karanteeniohjeita ei ole noudatettu vaan on kokoonnuttu nuorisoporukalla. Tämän jälkeen näitä jatkotartuntoja on todettu jo useammassa tartuntasukupolvessa yhteensä noin 30. Tartuntajäljittäjät ja tartuntatautilääkärit ovat tehneet erittäin kovaa työtä, jotta tämä ketju on selvitetty.”

Puumalaisen mukaan kaikki ketjuun liittyvät altistumiset on onnistuttu jäljittämään ja altistuneet on testattu. Ketjuun liittyy Puumalaisen mukaan noin 400 karanteenimääräystä. On mahdollista, että tähän ketjuun liittyviä tartuntoja todetaan vielä lisää. Hän ei kertonut, millä alueella kyseinen tartuntaketju on tapahtunut, sillä tästä tiedottamisesta vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Puumalaisen mukaan tiedossa on kolme sellaista virusmuunnostapausta, joiden tartuntalähde ei liity ulkomailla oleskelleeseen tartuttajaan.

”Näitä tutkitaan edelleen, eli on mahdollista, että tällainen yhteys vielä löytyy.”

Euroopan unioni suosittelee, että 5–10 prosenttia kaikista positiivisista viruslöydöksistä pystyttäisiin alatyypittämään. Puumalaisen mukaan Suomessa pystytään tähän jo nyt.

Hän myös totesi, että Suomessa on varauduttava siihen, että helpommin tarttuvia virusmuunnoksia todetaan lisää.

Suomi pyrkii kaikin keinoin välttämään sen, että nopeammin tartuttavasta virusmuunnoksesta tulisi niin sanottu valtavirus, kuten on tapahtunut Britanniassa. Britanniassa näin tapahtui kaksi ja puoli kuukautta ensimmäisen todetun virusmuunnoksen jälkeen.

Myös Tanskassa kyseinen virusmuunnos on levinnyt huomattavaa vauhtia. Tällä hetkellä se aiheuttaa noin 3,5 prosenttia Tanskan kaikista tartunnoista.

Kaikista Suomessa todetuista tartunnoista noin 13 prosenttia liittyy ulkomailla oleskeluun.

Luku on koreampi kuin syksyllä. Puumalaisen mukaan todellisuudessa luku on todennäköisesti suurempi, mikäli tartuntaketjuja jäljitettäisiin nykyistä pidemmälle. Kaikista tapauksista noin 30 prosenttia on tuntemattomista tartuntalähteistä.

”Tämä tietysti korostaa rajaturvallisuusnäkökulmaa”, Puumalainen totesi.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Suomen epidemiatilanne on melko vakaalla tasolla. Tartuntatapauksien ilmaantuvuus on Euroopan matalimpia Islannin ohella.

Ulkoministeriö suosittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kannan mukaisesti välttämään kaikkea matkustamista Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan. Maissa on levinnyt laajalti koronavirusmuunnos.

Muiden maiden osalta suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista.

Joulu ja uusivuosi ei vaikuta aiheuttaneen sellaista tartuntatapausten nousua kuten pelättiin, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Testien määrä on kuitenkin edelleenkin pieni verrattuna joulua edeltäneeseen aikaan.

”Epidemiaa jarrutetaan tällä hetkellä Suomessa huomattavan tehokkaasti, mutta näyttää siltä, että jarrutuksen teho on jäämässä sille tasolle, jolla nyt olemme, ellemme pidä kiinni rajoituksista ja suosituksista”, Voipio-Pulkki sanoi.

Tartuntoja on eniten nuorissa. Positiivista on Voipio-Pulkin mukaan on se, ettei yli 70-vuotiaiden tartuntojen osuus ole enää kasvanut. Se on nyt noin 7 prosenttia kaikista tartunnoista.

Tiedotustilaisuudessa esiteltiin myös tehohoidon tilannetta. Sekin on vakaalla tasolla.

Kaikista tehohoitoa saaneista koronapotilaista noin kaksi kolmasosaa on ollut miehiä. Tehohoitopotilaista noin 14 prosenttia on menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

”Kuolleisuus on vahvasti kytköksissä ikää. Alle 60-vuotiaista tehohoitopotilaista kuusi prosenttia on menehtynyt”, sanoi anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen.