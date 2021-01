Ajokeli muuttuu perjantaina tihkusateiseksi talvikeliksi.

Lounaasta perjantaiksi saapuva lämmin ilmavirtaus vie pahimmat lumimyräkät mennessään. Etelä- ja Länsi-Suomessa vietetään viikonloppua lauhassa ja hieman tyynemmässä kelissä.

”Tulossa on lauha viikonloppu. Etenkin etelä- ja länsirannikolla on lauantaina ja sunnuntaina plus-asteita”, sanoo Forecan meteorologi Kristian Roine.

Täysin sateetonta ei ole viikonloppunakaan luvassa. Perjantain tihkusateet vaihtuvat ajoittaisiin lumisateisiin.

”Vaikka sää on nollan pinnassa, sateet näyttäisivät olevan lunta eli lisää lumikertymää tulee viikonlopun aikana”, Roine sanoo.

Tuulen ja lumisateen yhdistelmä vei näkyvyyden tiellä liikkujilta Etelä- ja Länsi-Suomessa torstaina. Samaan aikaan lauhtuva sää teki tienpintaan pääkallokelin.

Perjantaina huono ajokeli painottuu Roineen mukaan Pohjois-Suomeen.

Lunta tulee perjantaina lähinnä Oulun pohjoispuoleisilla alueilla. Etelä- ja Keski-Suomessa on aluksi poutaa, mutta illaksi saapuva matalapaine tuo sadetta, joka lämpöaallon takia tulee vesitihkuna ainakin rannikolla.

”Ilmamassa on rannikon tuntumassa niin lämmintä, että sade tulee veden olomuodossa. Salpausselän tuntumassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla tulee perjantai-iltana vähän lisää lunta”, Roine kuvaa.

Lämpötilaero Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä on viikonloppuna suuri. Pohjois-Lapissa luvassa on parikymmentä pakkasastetta, kun etelärannikolla on lämpöasteita.

Torstain lumisateet kasvattivat lumikertymää Etelä-Suomessa. Uudellamaalla lunta kertyi 5–10 senttiä ja Pirkanmaalla enemmänkin.

Lauhan ja tihkusateen saapuessa lumi käy raskaammaksi etelä- ja länsirannikolla, kun sateet painavat hankia kasaan. Lisäksi lauhtuminen voi saada räystäille ja lipoille kertyvän lumen ja jään vaarallisesti liikkeelle.

Ensi viikolla sää kylmenee etelärannikollakin pikkupakkasiksi.