Tiukennetut matkustusrajoitukset näkyisivät voimakkaimmin Viron ja Suomen välisessä liikenteessä. Esillä on ollut myös niin sanotun rajayhteisön vapaan liikkumisen rajoittaminen Länsi-Pohjassa Ruotsin ja Suomen välisellä rajalla.

Hallituksen odotetaan tänään tekevän päätöksiä rajaliikenteen merkittävästä rajoittamisesta.

Sisäministeriössä on valmisteltu mallia, jossa maahan voisi pääosin saapua vain sellaisiin työtehtäviin, jotka ovat Suomen huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiä. Suomeen voisi tulla myös esimerkiksi todistettavien perhesyiden perusteella.

Tämän kaltainen rajaliikenteen tiukentaminen ei toisi suuria muutoksia Rajavartiolaitoksen toimintaan, sillä vastaavasta tilanteesta on kokemusta jo keväältä, kertoo Rajavartiolaitoksen viestintäasiantuntija, everstiluutnantti Ilkka Herranen.

Keväällä Suomi rajoitti liikennettä niin, että käytännössä vain välttämätön työmatkaliikenne oli sallittua.

”Tässä mentäisiin tilanteeseen, jota jo aiemmin toteutettiin. Suomeen matkustavien kannalta sillä olisi tietenkin vaikutusta”, Herranen sanoo.

Herrasen mukaan mahdollinen tiukennus vaikuttaisi voimakkaimmin Suomen ja Viron väliseen liikenteeseen. Tänä vuonna Virosta on matkustanut Helsinkiin noin 30 000 ihmistä viikossa.

”Virosta käy hyvin paljon eri alojen ihmisiä meillä töissä. Työvoiman liikkuvuus Schengen-alueella on ollut kesästä alkaen vapaata, mutta nyt siihen sitten tulisi tämä huoltovarmuuskriittisyyden velvoite.”

Esimerkiksi rakennustyötä ei viime keväänä katsottu yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeiseksi. Mikäli sama kriteeri tulee voimaan, Virosta Suomeen rakennustöihin tulevat eivät voisi kulkea maiden välillä kuten nyt.

”Heidän pitäisi tavallaan valita puolensa, että ovatko täällä Suomessa vai Virossa. Tämä tulisi toistumaan jossain määrin kuten silloin keväällä”, Herranen sanoo.

Rajaliikenteen ja matkustamisen rajoitukset eivät koske Suomen kansalaisia ja Suomessa vakituisesti asuvia. Heillä on oikeus lähteä maasta ja palata joitakin harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Rajavartiolaitos ei tästä syystä kysele eikä tilastoi syitä suomalaisten ulkomaanmatkoille pandemiankaan aikana.

Rajavartiolaitos ei itse määrittele huoltovarmuuden kannalta kriittisiä työtehtäviä. Sen tekee Herrasen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö. Tähän listaan odotetaan myös päivityksiä kevääseen verrattuna.

Keväällä kriittisiin työntekijöihin lukeutuivat muiden muassa tavaraliikenteen kuljettajat, terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaiset sekä vanhushuollon ammattilaiset.

Käytännössä rajan ylittävällä henkilöllä oli keväällä oltava mukanaan työnantajan täyttämä lomake, joka todensi tehtävän luonteen yhteiskunnan kannalta keskeiseksi. Mikäli voimaan astuisi vastaavanlainen päätös, lomake olisi käytössä tälläkin kertaa.

”Keväällä rakennettiin tätä rajoitusjärjestelmää käytännössä nollatasolta. Nyt sitä on harjoiteltu jo kuukausia, eli käytännöt ovat selkeitä”, Herranen sanoo.

Hallituksen perjantaisen kokouksen valmistelussa on ollut esillä myös niin sanotun rajayhteisön vapaan liikkumisen rajoittaminen. Tämä koskee Länsi-Pohjan Ruotsin ja Suomen välistä rajaa, jossa kulkee viikoittain yli satatuhatta henkilöä.

Rajoittamisen seurauksena Ruotsin puolelta ei enää pääsisi matkustamaan Suomeen sillä perusteella, että asuu rajayhteisön kunnassa. Jatkossa maahan tulevien tulisi täyttää joko vaatimus yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisestä työmatkaliikenteestä tai perhesyystä, kertoo Herranen.

Perhesyy tarkistetaan Herrasen mukaan rajalla käytännössä niin, että Rajavartiolaitos varmistaa käytössään olevista tietojärjestelmistä, että maahan tulijan kertoma perheyhteys pitää paikkansa.

Myös perhepiirin määritelmään odotetaan jonkinlaisia tiukennuksia.

”Nythän on saanut tulla tapaamaan esimerkiksi serkkuja ja tätejä”, Herranen sanoo.

Rajaliikenteen tiukennusten taustalla on naapurimaiden Suomea heikompi virustilanne sekä nopeammin leviävän virusmuunnoksen uhka.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen korosti rajaliikenteen terveysturvallisuuden merkitystä torstaisessa tiedotustilaisuudessa. Puumalaisen mukaan ulkomailta peräisin olevien tartuntatapauksien määrä on tällä hetkellä suurempi kuin syksyllä.

Ulkomaisten tartuntojen osuus on viime viikkoina noussut aiemmasta. Se on tällä hetkellä noin 13 prosenttia kaikista todetuista uusista tartunnoista. Todellisuudessa osuus on Puumalaisen mukaan tätäkin suurempi.

Uusien rajoitusten odotetaan tulevan voimaan ensi viikolla. Alustavan laskelman mukaan tiukimmillaan ne voisivat vähentää 75 prosenttia Viron ja Suomen välistä matkailua. Arviohaarukka on 25 prosentista 75 prosenttiin.

Mistään rajoituksista ei ole vielä päätöksiä. Hallitus on ollut koolla Säätytalolla noin puoli yhdestä lähtien.