Suomeen saapuvien matkustajalentojen rajoitukset Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta päättyvät ensi maanantaina 25. tammikuuta, tiedottavat Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Syy rajoitusten päättämiselle on se, että välttämättömyys­edellytys lentokiellolle ei enää täyty.

THL:n arvion mukaan mainituista maista saapuvat matkustajat ovat yhä ”merkittävä riskitekijä” koronavirus­muunnosten leviämiselle Suomeen. Suomen koronavirus­epidemiatilanne on THL:n mukaan yhä vakava ja tehokkaat rajoitustoimet ovat edelleen tarpeellisia.

”Matkustaja­lentoliikenteen keskeyttäminen ei ole rajoitustoimi, vaan hätätoimi, joka otettiin käyttöön, jotta virusmuunnosten torjuntaan ehditään valmistautua lentoasemilla. Nyt on arvioitu, että toimet ovat riittäviä ja matkustajat kyseessä olevista maista voidaan ohjata testeihin ja karanteeniin”, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen tiedotteessa.

”Samaan aikaan on korostettava, että on tärkeää saada käyttöön myös uusia torjuntatoimia, joista THL on antanut suosituksensa lentoyhtiöille”, hän jatkaa.

THL edellyttää, että Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta saapuvat matkustajat määrätään 14 vuorokauden karanteeniin. Karanteenista voi vapautua osoittamalla kaksi negatiivista koronatestiä, joista ensimmäinen on tehty enintään kolme vuorokautta ennen matkaa ja jälkimmäinen kolme vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen.

Perjantaina illalla pidetyssä hallituksen tiedotustilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr). kertoivat rajapäätöksistä, joilla pyritään rajoittamaan koronavirusmuunnosten leviämistä Suomessa.

Maahantulon rajoituksia kiristetään ensi viikon keskiviikosta alkaen.

Tilaisuudessa THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen painotti sitä, että uudet päätökset rajaliikenteen kiristämisestä vähentävät selvästi matkustajamäärää myös lentoasemilla.

THL:n mukaan lentoasemilla on nyt riittävät resurssit torjua virusmuunnoksia. Viranomaisten terveysturvallisuustoimia lisätty merkittävästi Suomen lentoasemilla sen jälkeen, kun virusmuunnosta on havaittu Suomessa.

Tiedotustilaisuudessa Kiuru painotti sitä, että päätös Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen saapuvien matkustajalentojen rajoituksista tehtiin tilanteessa, jossa kaikkia rajalle saapuvia ei vielä ohjattu suoraan terveystarkastukseen eli koronatestiin.

Nyt hänen mukaansa järjestelmä lentoasemalla on aukoton.

Yhä THL ”suosittelee painokkaasti”, että lentoyhtiöt edellyttäisivät Suomen ulkopuolelta tulevilta matkustajilta negatiivista koronatestitulosta ennen lennolle nousua.

Jos matkustajalla on lääkärintodistus sairastetusta, mutta jo parantuneesta koronavirustaudista ja sairastumisesta on kulunut aikaa alle 6 kuukautta, ei negatiivista koronavirus­testitodistusta tarvita.