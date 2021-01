Loppuviikosta alkaa pakastua koko Suomessa.

Lähipäivinä kannattaa autoilla varovasti, varoittaa Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko.

”Tänään menee lumi- ja räntäsadealue Etelä- ja Keski-Suomen yli ja huomenna tulee toinen kaakosta. Melkein joka päivä on ajokeli huono jossain päin Etelä- ja Keski-Suomea lumi- ja räntäsateen takia”, Alanko sanoo.

Syynä rännän ja lumen tuloon on se, että Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Matalapaineen osakeskukset liikkuvat ajoittain sateineen Suomen yli. Loppuviikolla tilanne on kuitenkin muuttumassa ja sää kylmenee.

”Loppuviikolla on pakkaskeliä, Etelä-Suomea myöten, ainakin tilapäisesti”, Alanko ennustaa.

Lumi on viime päivinä sulanut vauhdilla varsinkin etelässä kaupunkien keskustoissa. Alangon mukaan lunta on kuitenkin vielä koko maassa aivan rannikkoseutuja myöten.

Eniten lunta on Puolangan Paljakassa, jossa lunta on noin 60 senttiä. Lapissa on kuitenkin monin paikoin lunta puolisen metriä.

Lämpötilat eivät juuri muutu lähivuorokauden aikana.

”Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila on nollasta kahteen plusasteeseen, Pohjanmaalla ja Koillismaalla on heikkoa pakkasta ja Lapissa vähän pilvisyydestä riippuen kymmenestä kahteenkymmeneen pakkasastetta.”

Forecan mukaan sää muuttuu runsaan viikon päästä kylmemmäksi ja jopa etelään saattaa tulla paukkupakkasia.

Tämä johtuu siitä, että pohjoisesta Jäämereltä alkaa voimistua Pohjois-Euroopan ylle korkeapaine, joka työntää lauhan ilman Suomen eteläpuolelle. Sen myötä räntäsateet muuttuvat lumisateeksi ja lunta on tulossa lisää koko maahan.