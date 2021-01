Tartunnat ja altistumiset ovat pääosin tapahtuneet perhepiirissä, mutta altistumisia myös peruskoulussa.

Ilomantsissa tammikuun aikana todetut koronavirustartunnat ovat paljastuneet koronaviruksen brittimuunnokseksi, Siun sote tiedottaa. Tartuntaryppäässä on todettu yhteensä 21 tartuntaa.

Virusmuunnostapaukset ovat Siun soten alueen ensimmäiset. Tartunnat ja altistumiset ovat pääosin tapahtuneet perhepiirissä, mutta niihin on liittynyt myös laajempia altistumisia Ilomantsin peruskoulussa. Siun sote on tiedottanut näistä aiemmin ja altistuneet on asetettu karanteeniin.

Tartunnan alkuperä on selvitetty. Tiedotteen mukaan se on muualla Suomessa. Siun sote järjestää koronavirustestit kaikille Ilomantsin tartuntaryppäässä viimeisen 14 vuorokauden aikana altistuneille henkilöille. Testit otetaan tiistain ja keskiviikon aikana.

Virusmuunnos paljastui, kun Siun sote toimitti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti näytteitä analysoitavaksi virusmuunnoksen varalta.

Pohjois-Karjalassa ovat voimassa koko maakuntaa koskevat alueelliset suositukset ja rajoitukset. Yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Rajoitusta suositellaan noudattamaan myös yksityisissä tilaisuuksissa. Maakunnassa on voimassa suositus etätyöstä.

Yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää.

Aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäliikuntaa ja ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan toistaiseksi välttämään.

Suomessa on 25. tammikuuta mennessä todettu yhteensä 94 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta, joista 88 on Britanniassa havaittua muuntunutta virustyyppiä ja kuusi Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä.