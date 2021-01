Espoossa palvelutalo Hopeakuussa on todettu jälleen uusia koronavirustartuntoja. Tapauksia on todettu tähän mennessä yhteensä 20 asukkaalla, joista viisi on kuollut.

Lisäksi tartuntoja on ilmennyt yhteensä yhdellätoista työntekijällä. Asiasta tiedottaa Espoon kaupunki.

Hopeakuun tartunnoista tiedotettiin edellisen kerran 15. tammikuuta. Tuolloin koronavirustartunta oli ilmennyt yhdeksällä asukkaalla ja seitsemällä työntekijällä.

Hoivakodissa tehtiin tämän jälkeen uusia testejä, joissa todettiin lisää tartuntoja. Kaupungin tiedotteen mukaan tällä hetkellä ei kuitenkaan ole syytä epäillä koronavirusmuunnoksen mahdollisuutta.

Tartunnan saaneet asukkaat ja henkilökunnan jäsenet on eristetty. Lisäksi hoivakodissa altistuneet henkilöt on määrätty karanteeniin. Asukkaiden omaisiin ja läheisiin on oltu yhteydessä.

Valtaosa Hopeakuun asukkaista ja työntekijöistä on saanut koronarokotuksen ensimmäisen rokoteannoksen Pfizerin ja Biontechin rokotetta viikolla 2.

Kaikki muut paitsi koronavirustautia rokotushetkellä sairastaneet ovat saaneet rokotteen. Rokotettujen tehosteannokset annetaan viikolla 5.