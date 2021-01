Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Rokotteet

Asiantuntijat ihmettelevät saksalaismedian tietoja Astra Zenecan rokotteesta – ”Tuntuu oudolta, miksi teho olisi yhtäkkiä noin huono”, sanoo THL:n ylilääkäri

Astra Zenecan koronavirusrokote on saatavilla olevan tutkimustiedon mukaan synnyttänyt viruksen vasta-aineita hyvin myös ikäihmisissä. Tämän takia odotuksena on, että rokote on heidänkin kohdalla tehokas.

Astra Zenecan koronavirusrokotetta rokotuskeskuksen jääkaapissa Britanniassa.­