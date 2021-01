Ihmiskauppa

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän raportin mukaan yli puolet uusista asiakkaista oli pakkotyöhön joutuneita.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän palvelujen piiriin otettiin viime vuonna 297 ihmistä, kertoo Maahanmuuttovirasto.

Uusista asiakkaista 123 oli joutunut hyväksikäytön uhriksi Suomessa ja 121 Suomen ulkopuolella. Asiakkaiksi on lisäksi otettu ihmiskaupparikosten todistajia ja uhrien alaikäisiä lapsia.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän mukaan heidän palvelunsa piiriin Suomessa tulleiden määrä oli vuonna 2020 merkittävästi suurempi kuin aikaisempina vuosina.

Vuonna 2019 Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneita otettiin palveluun 70 ja ja edellisenä vuonna 52 henkilöä.

Viime vuonna uusista asiakkaista selvästi yli puolet oli pakkotyöhön joutuneita. Pakkotyöhön on jouduttu erityisesti siivous-, ravintola- ja rakennusalalla, maatalouden kausitöissä sekä kotiapulaisina.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tuoreesta raportista ilmenee, että uusista avun pariin otetuista asiakkaista 15 henkilöä on joutunut seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. 23 ihmisen arvioitiin olevan pakkoavioliittoon viittaavissa olosuhteissa.

Lisäksi ihmisiä on käytetty hyväksi rikollisuudessa ja niin kutsutussa benefit fraud -toiminnassa. Jälkimmäisessä hyväksikäyttäjä ottaa itselleen esimerkiksi uhrille maksettavat sosiaalituet tai ottaa uhrin nimissä pikavippejä.

Raportin mukaan hyväksikäytön taustalla on usein uhrin lähipiiri tai muu viiteryhmä.

Hyväksikäytön takana voi olla järjestäytynyt rikollisuus, mutta hyväksikäyttäjä voi olla myös uhrin oma puoliso tai seurustelukumppani.

Tilaston mukaan 11 henkilöä oli joutunut ihmiskaupan uhriksi alaikäisenä. Alaikäisten hyväksikäyttö on liittynyt prostituutioon painostamiseen, pakkotyöhön tai pakkoavioliittoon.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on viranomainen, joka on osa Maahanmuuttovirastoa. Se tarjoaa muun muassa neuvontaa, ohjausta sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. Järjestelmä on ollut toiminnassa 15 vuotta.

Auttamisjärjestelmä toimii Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä ja sillä on toimipisteet Lappeenrannassa, Helsingissä, Oulussa ja Tampereella.