Onnettomuudet

Toinen poliiseista kuljetettiin lääkärihelikopterilla sairaalaan.

Kaksi poliisia loukkaantui poliisien koulutuspäivässä Lohtajan ampuma-alueella Kokkolassa keskiviikkona. Tepo- eli terroripommikoulutuksessa harjoiteltiin räjähteiden hävittämistä.

Hävitettävien nallien siirtämisen yhteydessä nallit räjähtivät toistaiseksi tuntemattomasta syystä.

”Paikalla oli kolme poliisia. He suorittivat rutiininomaista harjoitusta, kun räjähdys tapahtui. Sama asia on toteutettu useasti aikaisemmin ilman ongelmia. Kyseessä on yllättävä, erittäin harvinainen ja valitettava tapahtuma”, sanoo tutkinnanjohtaja John Forslund.

Nalleja siirtämässä ollut poliisi loukkaantui vakavasti. Toinen, muutaman metrin päässä ollut poliisi sai lieviä vammoja. Kolmas poliisi selvisi tilanteesta ilman vammoja.

Loukkaantuneet poliisit saivat ensiapua tapahtumapaikalla. Vakavasti loukkaantunut poliisi kuljetettiin lääkärihelikopterilla sairaalaan.

Forslund luonnehtii paikalla olleita poliiseja kokeneiksi. He ovat syntyneet 1970- ja 1980-luvuilla.

Pohjanmaan poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä työtapaturmana.

”Olemme alustavasti selvittäneet vallinneita olosuhteita ja tapahtumien kulkua sekä tehneet teknistä tutkintaa. Tutkinnasta välitetään tiedot työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastolle, joka tekee asiasta raportin. Se ohjaa myöhemmin tutkintaamme”, tutkinnanjohtaja Forslund sanoo.