Koronatartuntojen määrä on kasvanut selvästi viimeisen viikon aikana: ”Epidemia on valtakunnallisesti epävakaassa tilanteessa”

Koronavirustartunnat ovat lähteneet viimeisen viikon aikana kasvuun. Riski epidemian kiihtymiselle säilyy koko maassa koko talvikauden ajan, totesi THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen torstaina THL:n ja STM:n tilannekatsauksessa .

Pessimistisimmän arvion mukaan vain noin 40 prosenttia Suomen aikuisväestöstä voi olla rokotettu koronavirusta vastaan kesään mennessä.

Näin kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Tuija Kumpulainen torstaina STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viikottaisessa koronatilannekatsauksessa.

Vielä 5. tammikuuta STM ja THL arvioivat, että senhetkisen tiedon mukaan rokoteannoksia olisi kesään mennessä käytössä niin paljon, että 55–75 prosenttia Suomen aikuisväestöstä olisi pystytty rokottamaan kesään mennessä.

Kumpulaisen esittämä skenaario jää huomattavasti myös Euroopan unionin rokotestrategiaan kirjatusta tavoitteesta, jonka mukaan vähintään 70 prosenttia EU-maiden aikuisväestöstä pitäisi rokottaa kesään 2021 mennessä.

Muuttuneen arvion taustalla ovat rokotevalmistajien viimeaikaiset tuotanto- ja toimitusvaikeudet.

EU on odottanut Astra Zenecan rokotetta massarokotuksiinsa, mutta yhtiö ilmoitti viime perjantaina merkittävästä vajeesta tuotannossaan.

Kumpulaisen esittelemistä skenaarioista synkimmässä käytettävissä olisivat vain Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteet. Tässä skenaariossa 1,8 miljoonaa ihmistä eli noin 40 prosenttia Suomen aikuisväestöstä olisi rokotettu kesään mennessä.

Pelkästään rokotusjärjestyksessä ensimmäisinä olevia, eli yli 70-vuotiaita, koronaviruspotilaita hoitavaa terveydenhuollon henkilöstöä ja hoivakotien asukkaita ja työntekijöitä on Suomessa arviolta noin miljoona. Nyt heistä on rokotettu noin 128 000.

”Tilanne paranee tosi paljon, kun mennään kesän yli. Siellä päästään jo yli 70 prosentin peittävyyteen. Vuoden lopulla lähestytään jo 90:tä–100:aa prosenttia”, Kumpulainen kertoi.

Optimistisemmassa skenaariossa eli esimerkiksi Astra Zenecan rokotteen myyntiluvan saamisen myötä rokotetilanne olisi tätä parempi.

Epävarma rokotetilanne ja Euroopassa leviävät koronaviruksen muunnokset aiheuttavat huolta Suomen tautitilanteen kehittymisestä.

Vaikka taudin ilmaantuvuusluku on Suomessa edelleen Euroopan maiden pienimpiä, 73 sataa tuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana, tapausmäärät ovat viimeisen viikon aikana selvästi kasvaneet, kertoi THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

Epidemian leviämisvaiheessa on viisi sairaanhoitopiiriä, kiihtymisvaiheessa 11 ja perusvaiheessa kuusi sairaanhoitopiiriä.

Viime päivinä esiin on kuitenkin tullut useita alueellisia tautiryppäitä eri puolilla Suomea.

” Ei voida tuudittautua siihen, että koska meidän alueemme on tässä vaiheessa, ei täällä ole mitään riskiä. Riski epidemian kiihtymiselle koko talvikauden ajan varmasti säilyy koko Suomessa”, Salminen sanoi.

Keskiviikkona Suomi otti käyttöön uusia maahantulorajoituksia. Syynä niille olivat erityisesti Euroopassa havaitut koronaviruksen aiempaa tarttuvammat virusmuunnokset, joiden pelätään leviävän rajojen yli Suomeen.

Keskiviikkoon mennessä viruksen niin sanottua brittimuunnosta oli todettu Suomessa 96 tapausta ja eteläafrikkalaista muunnosta 10 tapausta. Vielä ei ole näyttöä siitä, että muunnokset leviäisivät laajasti kotoperäisesti, mutta riski siihen on olemassa.

Kaikkia positiivisia testinäytteitä ei voida seuloa varianttien varalta. Tällä hetkellä seulotaan noin 300–500 näytettä viikoittain. Parhaillaan selvitetään, onko esimerkiksi Jyväskylässä tällä viikolla ilmenneen tartuntaryppään taustalla virusmuunnos.

Maahantulorajoitusten vaikutuksia taudin ja virusvarianttien leviämisen ehkäisemiseen on vielä liian aikaista tarkastella. Rajoituksilla on syynsä, sillä tautitilanne erityisesti Ruotsissa ja Virossa on vakava.

Tilaisuudessa nousi esiin THL:n raportissa esitetty tieto, jonka mukaan viikolla kolme Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä jopa 11 prosenttia koronavirusnäytteistä oli positiivisia. Myös THL:n Mika Salminen kertoi hämmästelleensä korkeaa lukua. Sitä voivat kuitenkin selittää myös raportointiviive tai jonkinlainen virhe.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin muodostavat Lounais-Lapin kunnat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio.

Jos alueen testipositiivisten osuus pitää paikkansa, luku saattaa antaa aihetta pikaisiin jatkotoimiin. Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että länsirajan kautta Ruotsista Suomeen saapuvista alle kymmenen prosenttia käy testissä.

Jos testiaktiivisuus rajoilla jää matalaksi, järeätkin jatkotoimet voivat olla mahdollisia, kertoi johtaja Pasi Pohjola STM:stä.

”Aluehallintoviraston päätöksellä maahantulijalle voidaan edellyttää pakollista terveystarkastusta riskiarvioon perustuen”, Pohjola sanoi.

Lisäksi käytössä on tätä pehmeämpiä keinoja, kuten alueellisen viestinnän lisääminen.

Toistaiseksi rajapisteiden terveysturvallisuustoimintaa vielä käynnistetään. Lisäksi tarkastellaan, miten uudet maahantulorajoitukset vaikuttavat rajaliikenteen määrään.

Suomalaiset ovat hakeutuneet koronavirustesteihin vuodenvaihteen suvantoviikkoja aktiivisemmin. Toisaalta samaan aikaan positiivisten näytteiden osuus testatuista on hiukan kasvanut.

”Tämä puhuu sen puolesta, että tartuntojen määrän nousu on todellinen havainto”, sanoi STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Tartunnoista vajaat kaksi kolmasosaa pystytään jäljittämään. Helsingissä tartunnoista vain noin puolet pystytään varmasti tai hyvin todennäköisesti jäljittämään. Jäljitetyistä tartunnoista yleisimmät on yhdistetty samassa taloudessa asuviin, muihin sosiaalisiin kontakteihin ja työpaikoille.

Sairaanhoidon kuormitus on kääntynyt osassa osastoja jälleen hienoiseen kasvuun, samoin ennusteet uusista koronavirukseen liittyvistä sairaalahoitojaksoista. Sairaalahoidon kuormitusta vähentää se, että valtaosa tautitapauksista todetaan edelleen nuorilla aikuisilla.

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus kaikista Suomessa todetuista tartunnoista on kuusi prosenttia. Näistä syntyneet jatkotartunnat ovat noin kolme prosenttia kaikista tartunnoista.

Altistumisten perusteella karanteeniin on määrätty yli 10 000 ihmistä viikon aikana. Määrä on kasvanut vuodenvaihteen viikoista huomattavasti.

”Epidemia on valtakunnallisesti epävakaassa tilanteessa”, luonnehti Voipio-Pulkki.

”Veitsenterällähän tässä ollaan.”