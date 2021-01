HS:n selvityksen mukaan toinen epäilty on työskennellyt vastuullisen yritystoiminnan parissa sekä tuottanut sisältöä äärioikeistolaiselle sivustolle.

Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta murhan yrityksestä. Esitutkinnan perusteella väkivallanteon motiivi liittyy Katajan poliittiseen toimintaan.

Murhan yrityksestä epäillään kahta miestä. He kiistävät teon.

”Käsityksemme teon motiivista on koostettu pienistä palasista. Esitutkinnassa olemme tulleet johtopäätökseen, että motiivi liittyy muun muassa toisen epäillyn erottamiseen perussuomalaisista. Kyseessä on poliittisiin tapahtumiin liittyvä henkilökohtainen motiivi”, sanoo keskusrikospoliisin rikoskomisario Jussi Luoto.

Toinen epäilty, jyväskyläläinen paikallispoliitikko Teemu Torssonen erotettiin perussuomalaisista vuonna 2019 puoluehallituksen päätöksellä. Poliisi ei kuitenkaan vahvista sitä, kumman epäillyn erottaminen puolueesta liittyy epäiltyyn motiiviin.

HS on julkaissut Torssosen nimen jo esitutkinnan aikana hänen yhteiskunnallisen asemansa vuoksi.

Kataja joutui epäillyn murhan yrityksen uhriksi kotonaan Jämsänkoskella 17. heinäkuuta. Kahden miehen epäillään tunkeutuneen Katajan asuntoon ja tehneen hänelle vakavaa väkivaltaa.

Kataja on itse kertonut, että häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä. Poliisi ei ole löytänyt teossa käytettyä esinettä.

Väkivallanteon jälkeen Kataja vietiin sairaalahoitoon Tampereella. Kataja on kertonut, että hänellä havaittiin tuolloin muun muassa kallonmurtuma ja aivoverenvuoto.

Poliisi luonnehtii uhrin vammoja hengenvaarallisiksi.

”Näkemyksemme on, että teko on ollut suunnitelmallinen. Se perustuu teon toteuttamistapaan”, rikoskomisario Luoto sanoo.

Murhan yrityksestä epäillään Jyväskylän kaupunginvaltuutetun Teemu Torssosen lisäksi vuonna 1979 syntynyttä miestä.

Helsingin Sanomien selvityksen perusteella vuonna 1979 syntynyt mies on ainakin takavuosina työskennellyt suomalaiselle korkeakoululle vastuulliseen yritystoimintaan liittyvien asioiden parissa. HS:n tiedossa ei kuitenkaan ole, minkälaisella sopimuksella ja kuinka kauan hän korkeakoululle työskenteli.

Korkeakoulun verkkosivuilta löytyy yhä muun muassa julkaisu, jossa mies on ollut toisena kirjoittajana. Niin ikään verkosta löytyy maininta korkeakoulun työryhmästä, jossa mies on ollut mukana.

HS tavoitti useamman miehen kanssa samoissa projekteissa työskennelleen, joilla ei kuitenkaan ollut tietoa verkkosivuilla mainitun miehen myöhemmistä vaiheista.

Korkeakoulussa työskennellyt mies on myös tuottanut sisältöä ruotsalaistaustaiselle äärioikeistosivustolle. Sivustolla mies puhuu eri teemojen lisäksi myös taustastaan ympäristöasioiden ja vastuullisen yritystoiminnan opettajana. HS on vahvistanut myös muista lähteistä, että kyseessä on sama korkeakoulussa työskennellyt henkilö.

Epäillyt ovat yhä vangittuina.

Torssosta epäillään murhan yrityksen lisäksi myös törkeästä ampuma-aserikoksesta. Hänen epäillään piilottaneen muutaman luvallisen ampuma-aseen viranomaisten ulottumattomiin viime vuoden toukokuussa. Poliisi epäilee teon motiivina olleen pelko aselupien menettämisestä.

Esitutkinnan aikana oli vangittuna myös eräs äärioikeistovaikuttaja, mutta hän vapautui rikosepäilystä tutkinnan aikana.

Poliisi ei ole pystynyt sulkemaan esitutkinnassa pois mahdollisuutta, että Katajaan kohdistuneen väkivallantekoon liittyisi kahden epäillyn lisäksi muitakin henkilöitä.

”On täysin mahdollista, että joku tai jotkut muutkin ovat osallistuneet rikokseen jollain tavoin”, Luoto sanoo.

Tapaus siirtyy nyt syyteharkintaan.