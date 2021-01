Esko Riepula kamppaili Lappiin yliopiston, ja johti sitä neljännesvuosisadan ajan.

”Perustuslakimme on pirun hyvä, vain hallituksen muodostamiseen ja presidentinvaaliin jäi pari turhaa koukeroa”, Esko Riepula sanoo.­

Lapin yliopiston emeritusrehtori Esko Riepula on tunnettu ker­keänä toimenmiehenä – nuoresta pitäen.

”Aamupuuro, tiivistä lukemista, lounas, taas pänttäämistä iltaan, ja päälle lyötiin sököä puoleen yöhön. Aamusta sama kierros…”, hän kuvaa opiskelijan normipäivänsä 1960-luvun Tampereella. ”Asuin Domus-asuntolassa, opintolainaa en ottanut ja elin ansaitsemalla kesät tietöissä.”

Opinnot luistivat, ja Riepulasta tuli Suomen ensimmäinen hallintotieteiden maisteri 1967. ”Sitä sitten maltoin hieman juhlia”, hän naurahtaa. ”Mutta kohta aloitin assistenttina samalla laitoksella.”

Riepula oli varttunut sepän poikana Pohjois-Pohjanmaalla, ja lukuhommiin hän intoutui epätavanomaisesti. Keskikoulun käytyään hän kierteli ruumiillisissa töissä, kunnes päätyi kauppaopistoon Rovaniemelle.

”Opiston rehtori Keijo Jääskeläinen osasi istuttaa minuun oppimisen ilon ja palon, ja yhtäkkiä kaikesta opiskelusta tuli helppoa ja motivoitunutta – väitökseen ja tutkijatyöhön asti.”

Tampereen yliopistossa akateeminen ura kaartui menestyksellä. Hallintotieteiden, eritoten julkisoikeuden, Riepula tunsi tangeeraavan mainiosti sekä yhteiskuntaan ja politiikkaan että juridiikkaan päin.

”Jaakko Uotila oli professorina salliva, Antero Jyränki taas korvaamaton opastaja tutkimuksen ja kirjoittamisen tiellä”, hän nimeää suunnannäyttäjänsä.

Melko radikaali maine ei haitannut, kun Riepula nousi valtiosääntökomitean sihteeriksi 1970. Työssään hän tutustui poliittiseen eliittiin ja huomasi, ettei siellä oltu ihmistä kummempia. ”Se oli tärkeä havainto, ja tuntemus myös helpotti tulevia kamppailuja Lapin yliopiston puolesta. Kelle tahansa saattoi soittaa ja saada tapaamisen.”

Valtiosääntökomitean terävimpinä aivoina hän muistaa Georg C. Ehrnroothin, Veikko Vennamon ja Jacob Södermanin. ”He olivat tähtiä, komitean muut jäsenet vain viisaita.”

Lapin yliopistosta ei tullut Riepulan viimeinen, mutta suurin taisto se oli. Hänet kutsuttiin hankkeen pääsuunnittelijaksi Rovaniemelle, ja toiseksi aktiiviseksi puolestapuhujaksi nousi Lapin läänin maaherra Asko Oinas.

”Askosta ja Eskosta tuli yliopistoasiassa aseveljiä. Oinas oli määrätietoinen ja temperamentikas, ja enpä usko, että aivan tavallisen sukankuluttajan kanssa hanketta olisi vietykään voittoon”, Riepula kiittelee.

Yliopiston perustaminen kulminoitui vuosiin 1978 ja 1979. Riepula nostaa ratkaisevaksi visiitin eduskunnassa kesällä 1978, jolloin Sdp:n puoluesihteeri Ulf Sundqvist junaili vartissa pää­ministeri Kalevi Sorsalta varmistuksen perustamisrahoista vuoden 1979 budjettiin. ”Käyntisi ei ollut turha”, Sundqvist tokaisi Riepulalle.

Edessä odotti monta kuoppaa, ennen kuin korkeakouluopetus Lapissa alkoi. Vastarintaan ryhdistyi oikeiston kansanedustajia, etelän yliopistojuristeja, samoin kuin suurliike-elämän tukeman Korkeakoulu- ja tiedepoliittisen säätiön, ”Kanslerisäätiön”, puuhamiehiä. Erityisesti Lapin ­oikeustieteellistä opetusta pidettiin miltei pyhäinhäväistyksenä.

”Opiskelumahdollisuuksien tasaaminen oli minun peruseetokseni, Lapin yliopisto minun missioni”, Riepula miettii neljän vuosikymmenen takaisia tilanteita.

Tätä nykyä Lapin yliopisto ar­vioidaan menestykseksi. Taisitte Lapissa onnistua, rehtori Riepula?

”Saimme kokonaisuuden pian toimivaan kuosiin. Rovaniemelle ja Lapille yliopisto on tuonut vahvaa virtaa, ja tuhansista nuorista opiskelijoista osa asettuu pysyvämmin maakuntaan. Vaikutus väestökehitykseen ja elinkeinoihin on positiivista, yrittäjyys kasvaa”, hän luettelee. ”Nyt ajatellen, Lapin jääminen yliopistotta olisi merkinnyt katastrofia.”

Valtakunnan yleistä korkeakoulupolitiikkaa Riepula ei näe yhtä kauniina. Ulkopuolinen päätäntä on saanut liian suuren roolin yliopistoissa, ja auto­nomia on romahtanut. Se iskostaa henkilöstöön turhautunutta, epävarmaa ja ulkopuolista tunnetta. ”Oma akateeminen dynamiikka on painettu alas, ja kaikki ovat vähän tyytymättömiä”, rehtori arvioi.