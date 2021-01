THL, Tukes ja Työterveyslaitos ovat selvittäneet, olisiko Suomen maskisuositusta syytä päivittää – hallituksen on määrä käsitellä asiaa ensi viikon alussa

Suomessa ei ole valmisteilla maskipakkoa, korosti sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Tuija Kumpulainen torstaina.

Suomessakin pohditaan, pitäisikö kansallista maskisuositusta muuttaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloittivat maanantaina selvitystyön, jossa on käyty läpi erityisesti kirurgisten maskien, kangasmaskien ja FFP-standardin maskien käyttösuosituksia. Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

Työterveyslaitos, THL ja Tukes luovuttavat maskiselvityksensä sosiaali- ja terveysministeriöön tämän viikon aikana. Alustavien tietojen mukaan hallitus käsittelee maskisuositusta ensi viikon alussa.

”Koronavirustilanne on huolestuttava, ja uudet virusvariantit luovat epävarmuutta. Keski-Euroopassa joissakin maissa on annettu suosituksia ja määräyksiä nykyistä tehokkaampien maskien käytöstä”, kertoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula selvityksen taustoista.

Viime viikolla esimerkiksi Saksa ilmoitti kiristävänsä maskisuositusta. Maassa on ollut käytössä maskipakko jo huhtikuun lopulta, mutta aiemmin maskiksi kelpuutettiin muun muassa itse tehty kankainen kasvomaski.

Maanantaista lähtien Saksan kaupoissa ja joukkoliikenteessä on täytynyt käyttää sairaalatason maskeja eli niin sanottuja kirurginmaskeja tai KN95-, N95- tai FFP2-standardin mukaisia maskeja. Kankainen kasvomaski ei enää riitä, vaan maskin tulee olla kangasmaskia tehokkaampi.

Samanlainen maskisuositus tuli tällä viikolla voimaan myös Itävallassa, kertoi esimerkiksi brittilehti The Guardian.

FFP2-tason maskeja näkyy katukuvassa jonkin verran Suomessakin. Koivulan mukaan selvitystä tehtäessä on pohdittu myös sairaalatason maskien riittävyyttä terveydenhuollon henkilökunnalle.

Miksi maskisuosituksen muutosta valmistellaan, kun osa kansalaisista ei noudata nykyistäkään suositusta?

Koivulan mukaan maskikeskustelussa on kaksi kärkeä. Tärkeää on edelleen viestiä, että kaikki maskin käyttöön kykenevät käyttäisivät edes jonkinlaista maskia. Samalla haetaan varmuutta suojautumiseen sille kansanosalle, joka on käyttänyt maskia jo aiemmin.

”Meidän pitää edelleen rohkaista kansalaisia käyttämään maskia ja tavoittaa erityisesti ne ryhmät, joissa maskin käyttö on edelleen vähäistä. Valtaosa väestöstä kuitenkin noudattaa suosituksia hienosti, mistä pitää mielestäni kiittää kansalaisia.”

Maskin käyttö kasvoi loppuvuotta kohden selvästi, ilmenee THL:n teettämistä kyselytutkimuksista. Joulukuun lopulla kyselyyn vastanneista jopa 88 prosenttia ilmoitti maskin käytön yhdeksi koronapandemian hillitsemiseksi käyttämästään keinosta. Lokakuussa maskia ilmoitti käyttävänsä 35 prosenttia.

Kyselyyn vastasi tuhat 15–74-vuotiaan väestön edustajaa. Vastaajat rekrytoitiin Norstatin internetpaneelista.

Suomessa ei ole valmisteilla maskipakkoa, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Tuija Kumpulainen torstaina STM:n THL:n yhteisessä tilannekatsauksessa koronavirustilanteesta.

”Parhaillaan tarkastellaan eri maskien hyötyjä ja sitä, kuinka paljon tavaraa on, jotta sitä riittää terveydenhuollolle.”

STM:n johtaja Pasi Pohjola muistutti torstain tilaisuudessa, että maskit ovat vain yksi osa epidemian torjuntaa.

”Sosiaalisten kontaktien vähentäminen, turvavälit ja käsihygienia ovat edelleen tärkeitä.”