Etelä-Afrikassa ensimmäisen kerran tavattua virusmuunnosta vastaan rokote tarjoaa noin 57 prosentin suojan.

Lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin kehittämän yhden annoksen koronavirusrokote koronavirusrokotteen teho on vähintään 66 prosenttia. Tulokset tehosta kuitenkin vaihtelivat alueittain.

Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö julkisti viimeisen eli kolmannen vaiheen tehotutkimustuloksiaan perjantai-iltapäivänä Suomen aikaa. Tulosten mukaan rokotteen teho covid-19-taudin vakavaa muotoa vastaan on 85 prosenttia, mukaan lukien sairaalahoitoa vaativat sairaudet.

”Se osoittaa, että rokote suojaa mahdollisesti satoja miljoonia ihmisiä COVID-19: n vakavilta ja kohtalokkailta seurauksilta”, Johnson & Johnsonin tieteellinen johtaja Paul Stoffels sanoi.

Kolmannen vaiheen tehotutkimuksia tehtiin yli 44 000 osallistujalla Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa ja useissa Latinalaisen Amerikan maissa kuten Brasiliassa. Viimeiset koehenkilöt saivat rokotteen joulukuussa.

Alempi teho, 66 prosenttia, saatiin tulokseksi tutkimuksista, joita on tehtiin kolmella mantereella ja useilla virusmuunnoksilla. Parempi teho saatiin Yhdysvalloissa tehdyillä tutkimuksilla.

Yhdysvalloissa yksittäinen annos oli 72-prosenttisen tehokas estämään sekä kohtalaista että vaikeaa sairautta. Latinalaisessa Amerikassa tehokkuus oli pienempi, 66 prosenttia. Etelä-Afrikassa ensimmäisen kerran tavattua virusmuunnosta vastaan rokote tarjoaa noin 57-prosenttisen suojan.

Yhdysvaltojen kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci luonnehti tuloksia merkittäviksi. ”Se tarjoaa taas uuden keinon taistella tätä maailmalaajuista pandemiaa vastaan”, tiedotustilaisuudessa tuloksia kommentoinut Fauci sanoi.

Toisin kuin aiemmissa rokotteissa, sitä voidaan antaa vain yksi pistos. Se myös säilyy kuukausia jääkaapissa, mikä helpottaa jakelua.

”Tämä on pandemiarokote, joka voi osoittaa tehonsa vain yhdellä annoksella”, Fauci sanoi.

Faucin mukaan tehokkuuden vaihtelut ympäri maailmaa korostavat tarvetta rokottaa mahdollisimman monta ihmistä mahdollisimman nopeasti uusien varianttien syntymisen estämiseksi.

”Se on todellinen herätys, jotta voimme olla ketteriä ja pystyä sopeutumaan, koska tämä virus jatkaa varmasti kehittymistään”, Fauci sanoi.

EU:ssa Johnson & Johnsonin rokotteesta on toivottu paikkaajaa Astra Zenecan aiheuttamalle vajeelle. Astra Zeneca ilmoitti viime viikon perjantaina, ettei se pysty toimittamaan Euroopan unionin jäsenmaille luvattuja rokoteannoksia luvatussa tahdissa.

Johnson & Johnson toisti tiedotustilaisuudessa aiemman lupauksensa, että se pystyisi valmistamaan tänä vuonna miljardi rokoteannosta. Yhtiö aikoo tuottaa rokottetta Yhdysvalloissa, Euroopassa, Etelä-Afrikassa ja Intiassa. Sanomalehti The New York Times mukaan myös sillä on kuitenkin vaikeuksia pysyä luvatussa valmistusaikataulussa.

Yhtiö kertoi jättävänsä hätämyyntilupahakemuksensa Yhdysvalloissa ensi viikolla. Yhtiön odotetaan jättävän myyntihakemuksensa myös EU:ssa

Euroopan komissiolla on ostosopimus Johnson & Johnsonin kanssa 200 miljoonasta rokoteannoksesta. Suomen osuus EU-yhteishankintamekanismissa on 1,23 prosenttia eli 2,46 miljoonaa annosta.

Käytännössä rokotteen hyväksyminen EU:ssa menee vähintään maaliskuun puolelle.

Euroopan lääkevirasto Ema ja Euroopan komissio voivat myöntää rokotteelle myyntiluvan EU:ssa sen jälkeen, kun yhtiö on jättänyt hakemuksensa. Mikäli sen käsittely kestää yhtä kauan kuin Pfizerin ja Biontechin hakemukseen, myyntiluvan käsittelyn voidaan odottaa kestävän kolme viikkoa.

Johnson & Johnsonin rokote perustuu samantapaiseen tekniikkaan kuin Astra Zenecan rokote.

Koronaviruksen piikkiproteiinin valmistusohjeet kuljetetaan adenoviruksen mukana ihmisen soluihin, jolloin solut alkavat tuottaa piikkiproteiinia. Kun immuunijärjestelmä huomaa piikkiproteiinin, se virittää vasta-aineita ja puolustussoluja piikkien torjumiseksi.