Sairaanhoito

Ruotsi on koronakriisin aikana esittänyt muutaman kerran mahdollisuuden, että se pyytäisi apua Suomesta, mutta varsinaisiin toimiin asia ei ole ainakaan toistaiseksi johtanut.

Korona-apu muiden maiden kesken on tullut Suomessa esiin muutaman kerran pandemian aikana, kun Ruotsi on ollut ongelmissa tehohoitonsa riittävyyden kanssa.

Torstaina asia nousi esiin kauempana, Portugalissa: Torres Vedrasin kaupunki pyysi apuvoimia ulkomailta ja erikseen myös Suomesta, koska Portugalin sairaaloiden toimintakyky on kiristynyt äärirajoille.

Kaupunginjohtaja esitti Suomen yhtenä mahdollisena maana, josta voisi saada apua eli lääkäreitä ja hoitajia, joiden kulut korvattaisiin.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön tiedossa ei perjantaina ollut virallista avunpyyntöä Portugalista. Sellainen esitettäisiin EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

”Meillä on tämä järjestelmä ollut vuosikausia. Siinä jäsenmaa pyytää, että mekanismi aktivoitaisiin ja avuntarve tulee [sitä kautta] jäsenmaiden tietoon. Ne sitten pohtivat, miten voivat avunpyyntöön vastata. Mutta toistaiseksi tällaista pyyntöä ei ole tullut”, sanoo erityisasiantuntija Lasse Ilkka ministeriön valmiusosastolta.

”Lainsäädännössä ei ole sellaista mahdollisuutta, että voisimme lähettää sinne sairaanhoitohenkilöstöä tuosta vain. Mutta esimerkiksi SPR:n kautta tällaista kansainvälistä apua on annettu.”

Ruotsi on koronakriisin aikana esittänyt muutaman kerran mahdollisuuden, että se pyytäisi apua Suomesta, mutta varsinaisiin toimiin asia ei ole ainakaan toistaiseksi johtanut.

Suomessa tilannetta seuraa Kuopiossa toimiva kansallisen tehohoidon koordinoiva toimisto.

Viime keväänä kun Suomessa varauduttiin suureen tehohoidon tarpeeseen, mutta tehohoitopaikkoja jäikin sitten käyttämättä, Suomi ilmoitti Ruotsille mahdollisuudesta antaa apua.

Toistaiseksi Suomi ei ole kuitenkaan joutunut Ruotsia auttamaan. Sikäläisiä potilaita ei ole siirretty hoitoon Suomeen eikä suomalaisia lääkäreitä tai hoitajia ole mennyt Ruotsiin.

Suomi on muutenkin seurannut tiiviisti Ruotsin tehohoidon kapasiteettia, koska Ruotsin koronalinja on ollut erilainen kuin Suomessa ja on aina mahdollisuus, että maa pyytää uudelleen apua.

”Meillä on Ruotsiin yhteyksiä. Keskustelemme ruotsalaisten kollegoiden kanssa epävirallisesti. Varsinkin viime keväänä oli keskustelua, mitä tehdään. Meillä olisi ollut valmiutta auttaa, mutta se ei lopulta johtanut mihinkään”, sanoo KYSin anestesiologian ja tehohoidon osaamiskeskuksen johtaja Stepani Bendel.

”Näistä on olemassa viralliset menettelyt eli pelastuspalvelumekanismi, jos maa tarvitsee apua. Sairaanhoitopiirit eivät voi sooloilla keskenään.”