Jos Astra Zeneca ei pysty toimittamaan sovittuja määriä, komissio voi sopimuksen mukaan osoittaa sille uuden sopimusvalmistajan.

Helsinki/Bryssel

Euroopan unionin komissio ja Astra Zeneca julkaisivat rokotteita koskevan ennakko-ostosopimuksensa perjantaina. Julkaisemista on edeltänyt kiista siitä, kuinka sitovasti rokote-erien toimittamisesta on sovittu.

Sopimuksen pääsee lukemaan tästä. Osa sopimuskohdista on peitetty yrityksen toiveesta. Komissio on salannut kaksi kohtaa, joiden julkistaminen voisi vaikuttaa vielä meneillään oleviin sopimusneuvotteluihin.

Komissio toivoo, että kaikki kuusi rokotevalmistajaa antaisivat luvan sopimuksen julkaisemiseen. Tätä aiemmin sopimuksen on julkaissut Curevac.

Astra Zeneca ilmoitti viikko sitten, että se ei pysty toimittamaan EU:lle lupaamaansa 80 miljoonaa rokoteannosta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Viime päivinä se on luvannut kuitenkin enemmän rokotteita kuin viikko sitten ilmoittamansa 31 miljoonaa annosta.

Euroopan lääkevirasto ilmoitti perjantaina suosittelevansa myyntiluvan myöntämistä Astra Zenecan rokotteelle.

Nyt julkaistusta sopimuksesta käy ilmi, että Astra Zeneca sopii ”tekevänsä parhaansa” toimittaakseen rokote-erät EU:lle. Tarkat toimitusmäärät ja -ajankohdat on sopimuksesta peitetty.

Yksi eniten keskustelua herättäneistä kohdista sopimuksessa ovat kohdat, jotka käsittelevät rokotteiden tuotantoa. Sopimuksessa on määritelty, että rokotteen vaikuttavan aineen eli adenoviruksen tuotanto tehdään neljässä tehtaassa, joista kaksi on Britanniassa, yksi Hollannissa ja yksi Belgiassa.

Astra Zenecan ilmoittamat tuotantovaikeudet paikantuvat Belgian tehtaaseen. Samalla Britannian tehtaiden tuotantotahti on ilmoitettu hyväksi.

Komission asiaan hyvin perehtyneen virkamiehen mukaan sopimus velvoittaa tuottamaan rokotteita mainituissa tehtaissa. Astra Zeneca on taas linjannut, että Britannian kanssa tehty sopimus velvoittaisi niitä palvelemaan ensisijaisesti brittimarkkinoita.

Sopimuksen kohdassa 5.4. todetaan, että jos Astra Zeneca ei pysty tuottamaan sovittuja rokoteannoksia EU:lle, komissio tai sopimuksessa mukana oleva jäsenmaa voi osoittaa sille sopimusvalmistajan tai useampia sopimusvalmistajia.

Tällöin Astra Zenecan tulisi ”parhaansa mukaan” tehdä tällaisen Euroopan unionin alueella sijaitsevan sopimusvalmistajan kanssa sopimus tuotannosta.

Jos yhtiön on kiihdytettävä tuotantotahtia, sen on mahdollista käyttää tuotantolinjoja myös EU:n ulkopuolella, mutta tästä on ilmoitettava EU:lle välittömästi.

Lääkeyhtiö Astra Zenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot sanoi italialaisen La Repubblican haastattelussa keskiviikkona, että sopimus velvoittaa yritystä tekemään tuotantomäärien osalta ”parhaansa”. Soriotin mukaan yrityksellä on ongelmia ”eurooppalaisessa tuotantoketjussaan”, minkä vuoksi EU:n rokotteet viivästyvät.

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin perjantaisen lausunnon mukaan toimitusmääristä ”on sovittu kristallinkirkkaasti”. Vaikka sopimus onkin julkaistu, tätä ei pääse arvioimaan tarkasti, sillä keskeiset luvut on mustattu.

Komission virkamiehen mukaan kirjaus ”parhaasta mahdollisesta suorituksesta” on tyypillistä sopimuksille tuotteista, jotka eivät ole tekohetkellä olemassa.

”Kohtaa tulkittaessa voidaan esimerkiksi arvioida sitä, mitkä asiat ovat yrityksen omissa käsissä. Euroopan lääkeviraston lupaprosessi ei ole, mutta tuotantokapasiteetin rakentaminen esimerkiksi on.”

”On arvioitava, onko esimerkiksi tuotantokapasiteetin lisärakentaminen ollut riittävällä tasolla.”

Virkamiehen mukaan kyseessä on ”laillisesti sitova, objektiivisesti arvioitava standardi.”

Lopullinen tulkinta ”parhaasta mahdollisesta suorituksesta” tehdään oikeusistuimessa. EU kuitenkin painottaa, että tällä hetkellä sitä kiinnostaa rokotteiden saaminen eikä oikeustaistelu.

EU:n komission edustajat ja Astra Zeneca ovat tavanneet viime päivinä useita kertoja. EU ei ole edelleenkään ollut tyytyväinen yrityksen selityksiin tuotantoketjunsa ongelmista. Komission mukaan tuotantokapasiteetin rahoittamisen päätarkoitus on, että rokotteita olisi varastossa kun myyntilupa saadaan.

Euroopan unioni on sopimuksen mukaan rahoittanut Astra Zenecan tutkimusta ja tuotantokapasiteetin lisäämistä 336 miljoonalla eurolla. Sopimuksessa on useita kohtia, joissa velvoitetaan yritystä kertomaan edistymisestä. Raha maksetaan yritykselle osissa edistymisen mukaan, eikä koko summaa ole vielä maksettu.

Sopimuksessa ei ole määritelty toimitusmäärien tai toimitusaikataulun rikkomisesta esimerkiksi sakkoja tai hinnanalennuksia. Komission asiantuntijan mukaan tämä on normaalia ennakko-ostosopimuksessa tuotannon ja tutkimuksen ollessa kesken.