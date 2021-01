Rakentaminen

Hiiltä sitova puurakentaminen yleistyy Suomessa teollisessa mittakaavassa, mutta käsin hirsitaloja veistävät rakentajat ovat harvinaisuus. Pankissa työskennellyt Eero Jolula muutti Posiolle ja opetteli hirsirakentamisen taidon.

Posio. Sydäntalven aurinko kurkistaa ujosti horisontista Kitkajärven selän takaa. Punertava valo hipaisee posiolaisen saunamökin hirsiseinää.

Sivuvalo piirtää näkyviin hirrenveistäjä Eero Jolulan käsialan. Puu on kahdeksan tuuman suorakylkiseksi sahattua hirttä eli pelkkahirttä rovaniemeläiseltä sahalta, ja sauna Jolulan esikoinen. Hän veisti kehikon läheisen talon niityllä. Jolula myös kasasi ja viimeisteli rakennuksen rantatontille.

“Olen viettänyt tontilla sen verran aikaa, että koira taitaa luulla tätä omakseen”, sanoo Jolula.

Viimeiset työkalut Jolula keräsi työmaalta ennen joulua.

Eero Jolula sai kahdeksantuumaisesta pelkkahirrestä veistämänsä saunamökin valmiiksi Kitkajärven rantaan ennen joulua.­

Jolula veisti saunan nurkkaliitokset eli salvokset harvinaisella tyylillä. Satulasulkanurkka kiristyy, kun puu kuivuu entisestään. Ikkunoiden ja ovien pieliin Jolula teki urat, joihin hirttä pitkin tuulen mukana kulkevan veden pitäisi pysähtyä.

Kemijärveläinen saunan omistaja Teuvo Rantanen on jo ehtinyt ottaa muutamat koelöylyt. Saunan paikka löytyi Rantasen mukaan helposti vesijättömaan, naatikan, yläpuolelta. Paikalliset tietävät, ettei naatikalle kannata rakentaa. Veistäjän Rantanen löysi tutun kautta, vaikka Jolula asuu saman järven rannalla vain muutaman kilometrin päässä.

Suomenpystykorva tervehtii Jolulan asumuksen pihassa. Posiolle Eero Jolula muutti neljä vuotta sitten Oulusta. Sen etelämpänä hän ei ole asunut. Energiselle Jäpä-koiralle on helppo keksiä mielekästä tekemistä, koska paikallisilla on vapaa metsästysoikeus valtion mailla kotikunnassaan.

Syksyllä Jolula muutti edesmenneen isänsä rakentamaan mökkiin Kitkan rannalle, kun vuokratalon sähkölaskut tympäisivät. Samalla mökillä Jolula vietti paljon aikaa lapsena.

”Tämä mökki edustaa suomalaisen hirsirakentamisen rappiokautta, aika karvainen kokonaisuus”, sanoo Jolula ja virnistää.

Tammikuun kipakka pakkanen ja navakka itätuuli pitävät niemenkärjessä seisovan pirtin viileänä. Veden Jolula hakee pääosin kirkkaasta järvestä. Valoihin ja tietokoneeseen sähköä tulee aurinkopaneelista, mutta talvella akkuja lataa aggregaatti pari kertaa viikossa. Työläintä on pyykinpesu vanhalla pulsaattoripesukoneella, jonka vedet on järkevintä lämmittää saunan padassa.

Juomaveden Eero Jolula hakee Kitkajärvestä. Sen vettä on aina voinut juoda ilman ongelmia. Tammikuinen pakkanen on jäädyttänyt avannon.­

Ekonomiksi kouluttautunut Jolula työskenteli ennen hirsirakentajaksi ryhtymistä pankissa. Takana on myös neljä komennusta rauhanturvaajana. Niistä viimeiseltä, Afganistanista, Jolula palasi kymmenen vuotta sitten. Vasta Posiolle muutettuaan Jolula ryhtyi miettimään, mitä seuraavaksi haluaisi tehdä. Mieleen tulivat omat kouluajat ja yläasteen tekniset työt, joissa hän tunsi olevansa lahjakas.

“Tein valinnaisten kurssien lisäksi omia ylimääräisiä töitä, ja ne tuntuivat sujuvan luontaisesti”.

Suomenpystykorva Jäpä syö löytämänsä myyrän, joka oli hetken aikaa näytteillä mökin ulko-oven edessä.­

Kitkan harvassa mökissä Jolula elää kolmistaan kahden kissansa kanssa, ja kovimmilla pakkasilla sisällä saattaa olla myös Jäpä-koira. Mikään erakko Jolula ei kuitenkaan ole. Parinkymmenen kilometrin päässä Posion kirkonkylällä tulee käytyä melko usein. Ihmiskontaktien määrää on helppo hallita muutenkin kuin korona-aikana. Naapurit ovat kaukana, ja isommalla tiellä kulkijat melkein tunnistaa renkaanjäljestä.

Eero Jolulan mökki lämpenee takalla, jonka rappaus on vielä osin tekemättä.­

Käsityöhön perustuva elinkeino ei hänen mukaansa ole rahasampo. Jo tekeillä olleen saunaprojektin lisäksi miestä on keväästä lähtien työllistänyt osa-aikaisesti Posion kunnan elinkeinotoimi.

“Töitä oli kunnassa ja saunalla lopulta sen verran, että jouluna vain tuijottelin kattoon.”

Aamulla Eero Jolula lukee uutisia ja juo kahvia. Keittiön pöydän ääressä Jolula tekee myös esimerkiksi tulevien projektien kannattavuuslaskelmat.­

Sotien jälkeen Suomessa ryhdyttiin rakentamaan taloja kiireellä. Uudemmat rakentamis­tavat yleistyivät, ja hirrenveistotaito alkoi hiipua. Vuosisadan loppupuolen hirsi­rakentaminen oli Jolulan mielestä jo karkeaa moottorisahaurakointia, jossa työn jälki ei vastaa käsin tehtyä.

“Käsinveistetyn talon maine on virheellisesti harva”, Jolula sanoo. Käsin veistetyt, hitaasti ja huolellisesti tehdyt hirsitalot ovat tiiviitä, mutta niidenkin maine on kärsinyt, kun veistämiseen on käytetty moottorisahaa ja työn jälki on ollut mitä on ollut.

Kun hirsirakennus ajan myötä painuu, katon tukipylvästä säädetään puukiiloilla.­

Jolulan käyttämä satulasulkasalvos kiristyy, kun hirret kuivuvat ja painuvat. Hirrenveistäjät pitävät salvostyyppiä vaikeana, mutta laadukkaana.­

Hirsirakentamisesta Jolulalla ei ollut juuri kokemusta ennen viiden kuukauden hirsirakentaja­kurssia Savon ammatti­opistossa Kuopiossa. Kurssilla keskityttiin käytäntöön eli hirren veistoon. Kurssin jälkeen taitojen tai tietojen kehittäminen jäi oman aktiivisuuden varaan. Perusteellista tietoa löytyy Jolulan mukaan etenkin amerikka­laisista alan kirjoista.

Hirsirakentamisen ydin on luonnonmuotoisten puiden sovittamista toisiinsa. Keskimäärin puun ominaisuudet tunnetaan tutkimuksen perusteella hyvin, ja puun käytöksestä on runsaasti tilastotietoa.

“Kaikki puut ovat kuitenkin yksilöitä ja siksi jälki on elävää. Siihen ei kone pysty. Tämä on yksi hirrenveiston kiehtovista puolista”, sanoo Jolula.

Hirsirakentamiseen sopivan puun löytäminen on toisinaan työlästä. Jolulan mukaan puiden hankinta on iso osa projektia. Riittävän järeää puuta kuitenkin löytyy sieltä täältä. Mieluiten Jolula hankkisi puut jatkuvan kasvatuksen metsistä.

Myös vuonna 2004 Hyrynsalmelle muuttanut sveitsiläinen hirrenveistäjä Meinrad Rohner toi Jolulan mukaan suomalaiseen hirrenveistoon paljon uutta oppia. Sittemmin Rohner muutti puolisonsa kanssa Pohjois-Ruotsiin.

Teollisen mittaluokan puurakentaminen elää Suomessa nousukautta. Ympäristöministeriön johtaman puurakentamisen ohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa julkinen puurakentaminen. Julkisesta rakentamisesta 15 prosenttia oli puurunkoisia hankkeita vuonna 2019.

Hirrestä ja massiivipuusta tehtyjä palvelurakennuksia on tänä vuonna aloitettu ministeriön tietojen mukaan 26 kunnassa. Vuosien 2020–2021 aikana massiivipuukouluja on tekeillä 14 kunnassa ja päiväkoteja kymmenessä. Julkisia puurakennusprojekteja on ympäristöministeriön ohjelmapäällikkö Petri Heinon mukaan jo niin paljon, ettei niiden seurannassa aivan pysytä mukana.

Ympäristöministeriön tavoitteena on vähentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Puu sitoo hiiltä ja säilyy puurakennuksissa hiilivarastona. Ohjelman painopiste on Heinon mukaan etelän kasvukeskuksissa, koska siellä rakennetaan yli puolet Suomen uudisrakentamisesta. Parhaillaan Suomessa on suunnitteilla tai tekeillä 73 puukerrostalohanketta, joista 24 on varmoja.

Puukerrostalohankkeet ja hirsikoulut ovat kaukana hirsirakennusten veistämisestä käsin lappilaisen järven rannalla. Ohjelmapäällikkö Heinoa kiinnostaa, miten puurakentamisessa voitaisiin yhdistää teollisia prosesseja ja käsin tekemistä.

“Käsin veistäminen on osa luomurakentamisen kokonaisuutta. Sillä on imagoarvoa, mutta se voi olla ihan järkevää yritystoimintaa eikä vain kansanperinteen ylläpitoa”, Heino sanoo.

Hirrenveistäjän työkaluja: vuolurauta, talttoja, piilukirves ja petkele. Jolula on teettänyt osan työkaluistaan sepällä.­

Käsin hirsitaloja veistävät ammattilaiset ovat Suomessa harvassa. Moni keskittyy työntekoon ja markkinointi jää vähäiseksi. Se ei ole ihme, koska yhdestä myydystä mökistä voi riittää veistäjälle työtä vuodeksi. Jolulalla itsellään on muutamia yhteyksiä muihin veistäjiin.

“Tuppaa olemaan, että meitä on vaikea löytää. Kotisivut ovat aika harvinaisuus”, sanoo Jolula.

Keittiön pöydän ääressä Jolula excel-taulukoi seuraavan projektin kannattavuuslaskelmia. Hirsirakentaminen on kärsivällisten ihmisten laji. Hankkeeseen saa varata aikaa useita vuosia. Pariskunta haluaa talon Espooseen, ja arkkitehti suunnittelee taloa. Kun arkkitehdin suunnitelma valmistuu, Jolula toivoo pääsevänsä tarjouksen tekoon. Sopivia järeitä puita on alustavasti varattu sahalta.

“Projektirakentaminen on nykyisin monille vierasta. Kiireellä ja halvalla tekemiseen löytyy parempia menetelmiä”, Jolula toteaa.

Toinenkin projekti on käynyt Jolulan mielessä. Kitkan rannan harvasta mökistä mies voisi joskus muuttaa, kunhan ensin itse veistää talon.