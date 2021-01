”Voi olla, että ikäviä tietoja on tulossa” – Jyväskylän kahdessa isossa tartunta­ryppäässä on poikkeavia piirteitä, sanoo lääkäri

Jyväskylässä on tällä viikolla todettu reilu 150 uutta koronavirustartunta. Niistä satakunta liittyy viimeviikkoiseen ravintolailtaan.

Jyväskylässä Keski-Suomessa on todettu yksi viime aikojen laajimmista tartuntaryppäistä. Se sai alkunsa Heidi’s Bier Bar -nimisestä anniskeluravintolasta.­

Jyväskylässä on lyhyen aikavälin sisällä todettu kaksi isoa tartuntarypästä, joissa on kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Ilkka Käsmän mukaan ”poikkeavia piirteitä”.

Kaupungissa on tällä viikolla todettu 155 uutta koronavirustartuntaa. Karanteeniin on asetettu yli tuhat henkilöä. Kummatkin ryyppäät liittyvät viimeviikkoisiin tapahtumiin. Ensimmäinen on saanut alkunsa kuntosalilta ja toinen Heidi’s Bier Bar -nimisestä anniskeluravintolasta viime torstaina.

Vielä ei ole varmuutta, onko tartunnoissa kyse helpommin tarttuvasta virusmuunnoksesta. Näytteitä tutkitaan parhaillaan. Jyväskylän kaupunki on hankkinut virusmuunnostutkimuksia myös yksityiseltä toimijalta, jotta vastaukset saataisiin mahdollisimman pian, Käsmä kertoo.

”Kummankaan tartuntaketjun osalta ei voida sanoa, mistä tartunnat ovat tarkalleen lähteneet liikkeelle. Voi olla, että ikäviä tietoja on tulossa. Kaikkemme olemme tehneet ja tartunnanjäljitystiimimme on tehnyt uskomattoman hienoa työtä viimeisen parin päivän aikana, jotta ne tuhat ihmistä on siellä karanteenissa.”

Käsmä pitää molempia tartuntaketjuja poikkeuksellisen laajalle levinneinä. Jyväskylässä on aiemminkin ollut altistumisia kuntosaleilla, mutta niistä ei ole tullut jatkotartuntoja.

”Kyse on poikkeavista, voimakkaasti leviävistä piirteistä. Omituista kuntosalilta lähteneessä ketjussa on se, ettei henkilöiden välillä ollut välttämättä suoraa yhteyttä, vaan he ovat oleskelleet samassa tilassa saman päivän aikana”, Käsmä sanoo.

Kuntosaliin liittyviä tartuntoja alettiin havaita viime viikon alussa, ja saman viikon perjantaina kävi selväksi, että kyseessä on selvä rypäs. Ketjuun kuuluvia tartuntatapauksia on todettu yhteensä 35:llä henkilöllä.

Keskisuomalaisen mukaan kyseessä on ollut Jyväskylän voimaklubi ry:n kuntosali. Tartuntoja on levinnyt erityisesti nuorten jalkapallo- ja jääkiekkojoukkueisiin ja sitä kautta kouluissa on tehty laajasti karanteenipäätöksiä.

Heidi’s Bier Bar -ravintolasta torstaina lähteneeseen ryppääseen liittyy Käsmän mukaan nyt noin sata varmennettua tartuntaa, joista suuri osa on todettu opiskelijoilla. Ketjuun liittyviä tartuntoja on todettu vielä perjantainakin, hän kertoo.

Käsmän mukaan ei ole poissuljettua, että ravintolaan ja kuntosaliin yhdistyvät tartuntaketjut liittyisivät toisiinsa.

Heidi’s Bier Bar -ravintolassa on kyseisen illan aikana ollut noin 150 asiakasta. Kaikki ketjuun liittyvät tartunnat eivät todennäköisesti ole syntyneet ravintolassa, eikä tartuntatautijäljittäjillä ole toistaiseksi tarkkaa tietoa siitä, onko ravintolassa ollut yksi vai useampi virusta kantanut henkilö.

Jyväskylän Heidi’s Bier Bar -ravintolaan oli suunniteltu viime viikon torstaille erityisesti vaihto-opiskelijoille suunnattu tapahtuma. Ravintolan omistavan Rekom Group -yökerhojätin Suomen operatiivinen johtaja Mikki Lahtinen kuitenkin painottaa, että tapahtuma oli peruttu ravintolan pyydettyä sitä. Hänen mukaansa ilta sujui ravintolassa normaalisti ja ”konseptin” mukaisesti.

Tapahtuman järjestäjänä toimi International Student Festival -niminen taho. Se mainosti tapahtumaa sillä, että ”kaupungin suosikkitila on täynnä ihmisiä”, joiden kanssa opiskelijat viettävät lukukautensa. Heidi’s Bier Bar ei Lahtisen mukaan ole tehnyt järjestäjän kanssa sellaista sopimusta, jonka perusteella järjestäjä maksaisi osan pääsylipputuloistaan ravintolalle.

Millainen taho pyrkii järjestämään opiskelijoille suunnattuja suuria tapahtumia epidemian keskellä?

Lahtisen mukaan kyse on ulkomailta käsin toimivasta järjestäjästä. Se järjestää erityisesti vaihto-opiskelijoille suunnattuja tapahtumia useissa eri maissa.

Opiskelijajärjestöille International Student Festival on pysynyt tuntemattomana, vaikka se on järjestänyt tapahtumia jo ennen pandemiaa.

”Kyseessä on ilmeisesti yksityinen toimija, jolla ei ole kytköksiä meidän tai tietojemme mukaan minkään ainejärjestön toimintaan”, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Petri Laaksonen sanoo.

Samaa kerrotaan Helsingistä.

”Meillä ei ole tietoja tästä järjestäjästä. Viime viikolla kyseisen järjestäjän tapahtumaa yritettiin mainostaa meidän kansainvälisten opiskelijoidemme ryhmässä, mutta julkaisu jäi moderoinnin haaviin eikä sitä julkaistu sivulla”, kertoo Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jessika Isomeri.

Tamperelainen Ilona Vähärautio on kuullut International Student Festival -järjestäjästä varoituksia. Hän toimi viime vuonna tiedekuntajärjestönsä kansainvälisyysvastaavana Tampereen yliopistossa.

”Aikaisemmin tehtävässäni olleet varoittivat tästä järjestäjästä. Se luo ja mainostaa tapahtumia sosiaalisessa mediassa tekaistujen profiilien avulla”, Vähärautio kertoo.

”En tiedä, ketkä näitä tapahtumia todellisuudessa pyörittävät, mutta ilmeisesti se kytkeytyy jotenkin Hongkongiin.”

Jyväskylän tartuntaketjun lähteenä olleessa Heidi’s Bier Bar -ravintolassa on virallisia asiakaspaikkoja 550. Operatiivisen johtajan Lahtisen mukaan niistä 275 on ollut käytössä. Alkuviikolla koko ravintola päätettiin sulkea toistaiseksi.

Lahtisen mukaan ravintolan tartuntaryppäässä ei ”missään nimessä ole kysymys siitä, että määräyksiä olisi rikottu”. Samaan ketjuun kuuluvissa ravintoloissa on aiemminkin havaittu joukkoaltistumisia. Mahdollisia joukkoaltistumisia oli syksyllä Helsingin ja Jyväskylän Heidi’s Bier Bar -ravintoloissa. Joulukuun lopussa ilmoitettiin, että Oulun Heidi’s Bier Bar -ravintolassa on mahdollisesti ollut joukkoaltistuminen.

Miksi samaan ketjuun kuuluvat ravintolat ovat nousseet jatkuvasti esille joukkoaltistumisten takia?

”Jos on ketjulla useampi toimipaikka, joissa käy ihmisiä, niin asioita tapahtuu. Me toimimme isossa mittakaavassa, ehkä se selittää miksi nimi nousee esiin”, Lahtinen sanoo.

Hänen mukaansa ravintoloissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Aluehallintoviraston (avi) ohjeita ja määräyksiä.

”Avi on tehnyt tarkastuksia meidän toimipaikkoihimme. Epäkohtia ei ole löytynyt.”

Jyväskylän kaupunki aikoo järjestää lauantaina laajaa testausta erityisesti opiskelijoille. Kaupunki on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta Jyväskylässä on jo otettu käyttöön leviämisvaiheeseen liittyviä toimia. Muuntovirusnäytteiden tulokset tulevat kaupungin mukaan alkuviikosta.