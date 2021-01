Kaikki tilastot viittaavat siihen, että amfetamiinin käyttö on edelleen lisääntynyt.

Suomessa liikkui viime vuonna ennätyksellisen vahvaa amfetamiinia.

Poliisin mukaan tämä voi johtua toisaalta huumemarkkinoiden muuttumisesta mutta myös poliisin onnistumisista. Poliisi on ehkä ehtinyt takavarikoida huume-eriä jo ennen kuin ainetta on ehditty laimentaa.

Keskusrikospoliisin (krp) rikosteknisen laboratorion tutkimien, poliisien takavarikoimien amfetamiinierien pitoisuuksien keskiarvo nousi viime vuonna peräti 28 prosenttiin, kun vielä vuonna 2017 se oli 17 prosenttia.

Samalla tutkittavaksi päätyi poikkeuksellisen paljon amfetamiinia, tarkasteltiinpa sitten kilomääriä tai takavarikkoerien lukumääriä. Alustavien tietojen mukaan viime vuonna tutkittiin yli 200 kiloa amfetamiinia eli noin 50 kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna.

”Nousu on merkittävä. Tämä ei enää mene satunnaisen heilunnan piikkiin”, sanoo rikoskemisti Laura Hintikka krp:stä.

Amfetamiini on Suomen käytetyin huume kannabiksen jälkeen. Sitä käytetään ympäri maata.

Rikoslaboratorio tutkii poliisin takavarikoimien amfetamiinierien vahvuudet, jos niiden paino on vähintään kymmenen grammaa. Sitä pienemmistä eristä määritetään pitoisuus vain pyynnöstä tai projektiluontoisesti silloin, kun halutaan tietoa siitä, miten vahvaa ainetta kaduilla liikkuu.

Amfetamiinin keskipitoisuuden kasvu johtuu Hintikan mukaan siitä, että nimenomaan hyvin vahvaa amfetamiinia takavarikoidaan selvästi entistä useammin.

Vuonna 2018 laboratorio tutki vain kuusi erää, joissa amfetamiinipitoisuus oli 80–100 prosenttia. Seuraavana vuonna tällaisia eriä oli kuusitoista, mutta viime vuonna peräti 70.

Kahden viime vuoden aikana takavarikkoon on saatu jopa sataprosenttista amfetamiinia.

Myös katukaupassa näyttää liikkuvan vanhempaa amfetamiinia kuin vuosiin. Pienimpien, 10–100 gramman erien keskipitoisuus oli viime vuonna 26 prosenttia. Pitoisuus on noussut nopeasti, sillä vielä kolme vuotta sitten katukauppaerien keskipitoisuus oli 16 prosenttia.

Laboratorio teki viime vuonna alustavien tietojen mukaan pitoisuusmäärityksen lähes 1 500 amfetamiinierästä. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 350 näytettä. Miedoimpien näytteiden määrä on pysynyt suunnilleen samana, mutta vahvojen erien osuus on lisääntynyt voimakkaasti.

Rikoskomisario Kimmo Sainio krp:stä arvioi, että amfetamiinierien pitoisuuksien nousu voi johtua siitä, että poliisi on onnistunut tekemään takavarikon jo salakuljetusvaiheessa. Silloin ainetta ei ole ehditty laimentaa jatkomyyntiä varten.

Tyypillisesti huumeet tuodaan maahan mahdollisimman puhtaina, mutta jokainen jakeluporras laimentaa ainetta maksimoidakseen voittonsa.

Sainio kertoo pari tuoretta esimerkkiä.

Puolitoista vuotta sitten poliisi takavarikoi amfetamiinia tutkinnassa, joka liittyi rikollisjärjestö United Brotherhoodiin. Ainetta oli maahantuonnin jälkeen jo ehditty laimentaa myyntikuntoon, joten se oli 20–30-prosenttista.

Helvetin enkeleihin liittyvässä jutussa taas poliisi pääsi rikoksen jäljille hyvissä ajoin. Hollannissa takavarikkoon saatiin melkein sata kiloa huomattavasti vahvempaa amfetamiinia.

”En tiedä, onko ollut tuuria vai taitoa, kun amfetamiinipitoisuudet ovat nousseet. Meidän intressissämme on kuitenkin tutkia maahantuontia eikä niinkään väliportaan myyntiä.”

Sainio pohtii toistakin selitystä entistä puhtaampaan aineeseen.

Huumekauppaa käydään nykyisin vilkkaasti salatussa Tor-verkossa, ja myyjät ovat todennäköisesti nuoria.

”Vanhalla kaartilla eli 1960-luvulla syntyneillä jr-ihmisillä [järjestäytyneen rikollisuuden ihmisillä] oli tavoitteena voiton maksimointi”, Sainio kuvailee.

”Tor-verkossa asenne on ehkä muuttunut. Siellä myyvien intressissä ei ole voiton maksimointi, vaan 80-prosenttinen aine on myyntivaltti. Mitä puhtaampaa amfetamiini on, sitä helpompaa sitä on myydä.”

Amfetamiinin käyttö näyttää siis kaikilla mittareilla lisääntyneen. Edes koronaviruspandemia ei katkaissut amfetamiinin salakuljetusta Suomeen.

Tavaraliikenne on kulkenut koko ajan normaalisti pandemiasta huolimatta, Sainio huomauttaa. Huumelastit tulevat Suomeen nimenomaan tavaraliikenteen eivätkä henkilöliikenteen mukana.

Amfetamiinin lisääntyneeseen käyttöön viittaavat myös tuoreet jätevesitutkimukset.

Amfetamiinia käytettiin viime vuonna ainakin Helsingin seudulla enemmän kuin minään aiempana vuotena, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreista jätevesitutkimuksen tuloksista.

Amfetamiinin ennätykselliset käyttömäärät voivat THL:n mukaan johtua osin siitä, että Suomessa on ollut tarjolla aiempaa puhtaampaa amfetamiinia.

THL on saanut jätevesitutkimuksen tulokset valmiiksi koko viime vuoden osalta Viikinmäen jätevedenpuhdistamon osalta. Puhdistamo käsittelee Helsingin lisäksi muun muassa Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Sipoon jätevedet.

”Etenkin amfetamiinin käyttömäärät kasvoivat voimakkaasti ja tasaantuivat loppuvuonna ennätystasolleen Helsingin seudulla. Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon laajemmat valtakunnalliset tulokset tukevat ennakkoarviota, että kysymys on todennäköisesti koko maan laajuisesta ilmiöstä”, sanoo THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar.

Jätevesitutkimuksilla saadaan riippumatonta tietoa jätevesiverkoston alueella tapahtuvasta huumeidenkäytöstä lähes reaaliaikaisesti. Näytteet kerätään vedenpuhdistamoilta ja analysoidaan THL:n laboratoriossa.

Voit katsoa alla olevasta laskurista, missä kaupungeissa on käytetty THL:n jätevesitutkimusten mukaan asukaslukuun suhteutettuna eniten eri huumeita. Tulokset on laskettu viime vuoden maaliskuussa ja touko–kesäkuun vaihteessa tehtyjen mittausten perusteella. Kotkan tiedot perustuvat vain maaliskuun mittaukseen.