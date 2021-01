Hiihtokeskuksissa varaudutaan myös peruutuksiin tautitilanteen muuttuessa. Matkailukeskukset korostavat, että palveluita tuotetaan vastuullisesti ja turvallisesti.

Pohjoisen laskettelukeskuksissa saatetaan kokea vilkkaat ja ruuhkaiset talvilomaviikot, koska niihin suuntaa nyt moni sellainenkin suomalainen, joka normaalitilanteessa viettäisi talvilomaa jossakin etelässä.

Luvassa ovat rinnekeskusten mukaan vähintään normaalit talvilomien väkimäärät – ja tavallista pidemmät hissijonot. Korona-aika ei viime talvena ehtinyt osua vielä talvilomaviikkoihin, mutta nyt osuu.

Pahentuva koronatilanne voi tietysti tuhota monen lomalaisen ja matkailuyrittäjän suunnitelmat, mutta varauskirjat ovat täyttyneet kokonaan tai lähes täysin monissa kohteissa jo nyt. Ulkomaalaisia turisteja ei juuri ole tulossa, mutta kotimainen kysyntä pääosin täyttää heidän jättämänsä aukon ainakin majoituspuolella.

”Varaustilanne varsinkin mökeissä on todella vahva, mutta hotelleissa on vielä vähän tilaa”, sanoo Mats Lindfors, Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja.

Pohjoisen kohteiden suosiosta saatiin esimakua jo jouluna, jolloin niissä kävi isot määrät suomalaisia.

”Joulu oli meillä vilkas, ja samat odotukset ovat talvilomaviikoille ja pääsiäisen ajalle”, Lindfors sanoo.

Lindfors uskoo, että myös talvilomaviikoilla nähdään sama ilmiö kuin jouluna: ihmiset viihtyivät aiempaa enemmän omissa oloissaan mökeissä. Moni haluaa nyt vältellä suuria ihmisjoukkoja, joita syntyisi esimerkiksi ravintoloissa.

Tamperelainen Valosen perhe vietti lomaa toista viikkoa Ylläksen vuokramökillä.­

”Ravintoloissa take-away ei ole aiemmin ollut missään asemassa, mutta nyt sille oli tarvetta.”

Ensimmäinen talvilomaviikko on viikko 8, jolloin lomailevat muun muassa pääkaupunkiseutulaiset ja turkulaiset. Viikolla 9 lomailevat muiden muassa tamperelaiset, vaasalaiset ja lappeenrantalaiset. Viikolla 10 on Pohjois- ja Itä-Suomen koululaisten vuoro.

Ylläksellä koko maaliskuu pääsiäiseen asti on ”tosi hyvin varattu”, kertoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma. Mökeistä on viikolla 8 vapaina enää kymmenen prosenttia ja seuraavalla viikolla noin viisitoista prosenttia.

”Tilanne näyttää oikein positiiviselta”, Haarma sanoo.

Tilanne Lapin matkailussa on hänen mukaansa nyt täysin jakaantunut, kun ulkomaalaisista turisteista elävä ohjelmapalvelubisnes on kohdannut pahimman painajaisensa, mutta samaan aikaan hiihtokeskukset ja mökkibisnes nauttivat hyvästä vedosta.

Ylläkselläkin esimakua talvilomien tulevasta suosiosta saatiin joulun ja loppiaisen aikaan, jolloin hissilippuja myytiin huomattavasti enemmän kuin vuotta aiemmin.

”Toivottavasti hissijonot ovat pitkiä, koska se kertoo nyt siitä, että ihmiset ovat vastuullisia ja pitävät turvavälejä. Jonon pituus ei enää korreloi odotusaikaan”, Haarma sanoo.

Lumilautailija Äkäslompolon puoleissa rinteessä Ylläksellä tammikuun 27. päivänä.­

Samoin Levillä vapaat mökit alkavat olla jo lopussa varsinkin viikolla kahdeksan. Hotellipuolella on vielä jonkin verran tilaa. Yksi asia on toistunut asiakkaiden yhteydenotoissa: terveysturvallisuus. Se kiinnostaa nyt vahvasti, sanoo Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Hän uskoo, että talvilomaviikoista tulee tavallisen vilkkaita. Yritysryhmät puuttuvat, mutta yksityiset matkailijat paikkaavat hieman tätä aukkoa. Kivisaarikin uskoo, että hissijonot venyvät turvavälien vuoksi, mutta toisinkin asian voi nähdä.

”Kannattaa muistaa, että laduilla on hyvin tilaa, ja niillä pääsee vapaasti liikkumaan. Vetoaisin myös siihen, että suomalaisperheet nyt kokeilisivat ahdingossa olevan ohjelmajärjestysalan palveluita”, Kivisaari sanoo.

Mökkilomailu on kiinnostanut suomalaisia jo viime kevään korona-ajoista alkaen, ja kiinnostus jatkunut tasaisena siitä asti. Samoin se jatkuu sellaisena ensi kesänäkin, sanoo Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola. Sillä on tarjolla noin 4 000 mökkiä, joista 3 500 on ympäri vuoden asuttavia.

Talvilomaviikoille on vielä jonkin verran tilaa, vaikka parhaat kohteet on jo myyty.

”Jos on valmis matkustamaan vähän pidemmälle esimerkiksi pääkaupunkiseudusta eikä halua mennä suurten rinnekeskusten lähelle, niin tarjontaa yhä on”, Olkkola sanoo.

”Ihmiset kokevat nyt selvästi, että mökkilomailu on turvallista, koska mökeille voi matkustaa ja niissä elää eristyneenä omaan kuplaansa.”

Laskettelijoita Ylläksellä keskiviikkona pilvisenä ja tuulisena tammikuun päivänä.­

Samoin on koettu Kuopion Tahkolla, jossa talvilomaviikkojen mökkien varaustilanne näyttää paremmalta kuin edellisenä vuonna.

Tahkon alueen keskusvaraamon Tahkocomin varatoimitusjohtaja Teo Kuosmanen sanoo varaushuipun olevan tässä vaiheessa eteläsuomalaisten lomaviikolla kahdeksan.

”Sitä on myyty enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Varausaste on nyt 85 prosenttia, joka on edellisvuotta selkeästi edellä”, sanoo Kuosmanen.

Tahkon asiakkaista on normaalioloissakin noin 90 prosenttia kotimaisia matkailijoita.

”Näin on ollut viimeiset viisi vuotta. Ulkomaalaisten osuus on ollut meillä pieni, joten heidän puuttumisensa ei ole vaikuttanut samalla tavoin kuin Lapissa”, sanoo Kuosmanen.

Talvilomaviikkojen jälkeenkin Tahkon varausasteet näyttävät Kuosmasen mukaan yhtä hyviltä kuin edellisvuonna.

Break Sokos Hotel Tahko -hotellin johtaja Anna Hämäläinen kuvaa tulevien kuukausien varaustahtia samanlaiseksi kuin edellisvuonna.

”Pitää huomioida, että tilanteet muuttuvat nyt hyvinkin nopeasti ja voi tulla nopeita reagoimisia. Meillä on joustavat peruutusehdot, ja varauksia voidaan lyhyelläkin aikajänteellä perua”, Hämäläinen muistuttaa.

Markkinoinnissa on nyt Kuosmasen mukaan tärkeää tuoda asiakkaille tiedoksi, että palveluita tuotetaan vastuullisesti ja turvallisesti.

”Olemme ravintoloiden kanssa viestineet take away -mahdollisuuksista. Mökille voi parhaimmillaan tilata ruuat valmiiksi jääkaappiinkin.”

Kuosmanen kiittää, että matkailijat ovat osanneet käyttäytyä tilanteen vaatimalla vakavuudella, eikä Tahkolla paljastunut koronatapauksia esimerkiksi uutenavuotena, vaikka matkailijoita oli paljon.

Taloudellista taakkaa viime vuoden menetyksistä esimerkiksi kesätapahtumien osalta on Kuosmasen mukaan yhä.

”Sen puolesta onkin todella hyvä, että nyt ollaan näin hyvissä varausluvuissa.”