Harrastuksista on tullut kalliita, menestykseen tähtääviä ja iso joukko lapsia jää niiden ulko­puolelle – Nyt ilmaiset ja lasten toivomat harrastukset tuodaan kouluun

Harrastamisen Suomen mallissa järjestetään lasten toivomia, ilmaisia ja kaikille avoimia harrastuksia koulupäivän yhteydessä. Yli sata kuntaa kokeilee mallia, jonka tavoitteena on laajentua kaikkiin kuntiin.

Hatut, viitat ja erilaiset hörsylät vaihtuvat tiheään lasten päällä, kun teatterikerho alkaa koulupäivän jälkeen Äänekosken Koiviston koululla. Kyläkoulun liikuntasali täyttyy alakoululaisten kiljahduksista, naurusta, kärrynpyöristä ja takaa-ajoista.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Pilvi Honka on vetänyt lasten ja nuorten teatterikerhoja kahdeksalla Äänekosken koululla syksystä 2019 saakka. Suosio on ollut suurta.

”Sehän räjähti saman tien käsiin, hyvässä mielessä. Lapsia tuli ovista ja ikkunoista”, Honka nauraa.

Millaista kerhossa on sitten ollut?

”Kivaa” ja ”tosi kivaa”, kuuluu salin lattialta, kun lapset istuvat piiriin Hongan ympärille.

”Minä haluan jo näytellä”, sanoo Sara Silvasti malttamattomana.

Honka yrittää kuunnella lasten toiveita. Usein kerhoissa improvisoidaan, luodaan hahmoja ja leikitään. Lapsille erityisen mieluista tekemistä ovat olleet pienissä ryhmissä itse suunnitellut esitykset, joita kaikki hiljenevät kerhon päätteeksi katsomaan.

”Esität jotain ja toiset antavat aplodit. Kyllä kuka tahansa meistä haluaisi aplodit kerran viikossa”, Honka sanoo.

Koiviston koulun lapset keskittyvät katsomaan Nea Kovasen (vas.edessä), Siiri Kinnusen ja Siili Alhon esitystä.­

Tänä keväänä yli tuhannella koululla lapset voivat jäädä koulupäivän jälkeen koululle mieluisan harrastuksen pariin.

Eri puolilla maata käynnistetään harrastamisen Suomen mallin pilotointia. Se on toimintamalli, jossa luodaan lapsille ja nuorille mieluisia harrastuksia koulupäivän yhteyteen. Tarkoitus on, että toiminnasta tulee pysyvää kaikissa Suomen kunnissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt kevätkauden toimintaan 6,4 miljoonaa euroa. Avustusta ovat saaneet 112 kuntaa. Pilotointivaihe kattaa yli tuhat koulua ja yli 200 000 oppilasta ympäri Suomea.

Harrastustoimintaa järjestetään nyt koulun tiloihin ja sen välittömään läheisyyteen ennen ja jälkeen koulupäivän – joskus jopa koulupäivien sisään.

Johtaja Henni Axelin OKM:sta kertoo, että toiminnan ydintavoite on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.

Kouluihin tuodaan harrastuksia, joita lapset ja nuoret itse toivovat. Toiveita kyseltiin viime vuonna valtakunnallisella koululaiskyselyllä.

Axelinin mukaan Suomen malli lisää harrastamisen tasa-arvoa, sillä koulupäivän yhteyteen tuodut harrastukset ovat ilmaisia ja kaikille avoimia.

Koulupäivien jälkeinen harrastustoiminta vähentää myös lasten yksinäisiä iltapäiviä vanhempien ollessa vielä töissä. Iltoihin vapautuu perheiden yhteistä aikaa.

Koronakriisi on vaikuttanut monin tavoin lapsiin ja nuoriin, myös heidän harrastustoimintaansa. Monet harrastukset ovat olleet katkolla tai niitä on toteutettu toisin.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lapsistrategian koronatyöryhmä julkaisi tammikuussa loppuraporttinsa siitä, miten lasten ja nuorten tilanne tulisi huomioida koronakriisin jälkihoidossa.

Työryhmä otti kantaa myös harrastustoimintaan, sillä koronakriisin pelätään lisäävän entisestään lasten harrastamisen eriarvoistumista. Sen mukaan harrastustoiminnalla voi olla monia suojaavia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Siksi koronakriisin jälkihoidossa on kiinnitettävä huomiota myös harrastamiseen.

Työryhmä näkee, että tehokkaimmin lasten harrastustoiminta varmistetaan tuomalla harrastuksia koulujen ja varhaiskasvatuksen yhteyteen.

Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Mikko Salasuo huomauttaa, että kaikki nykyinen ohjattu harrastustoiminta ei ole automaattisesti lasta suojaavaa toimintaa.

”Harrastustoiminta on osin karannut kauas siitä, mikä on ollut sen yhteiskunnallinen peruste, ja jonka ajatellaan olevan se suojaava tekijä. Tässä vallitsee aikamoinen ristiriita”, hän sanoo.

Hänen mukaansa kaikissa ohjatuissa harrastuksissa ei tavoitella esimerkiksi lasten etua, yhdenvertaisuutta tai osallisuutta, vaan tähtäimessä on menestys. Monien harrastusten hinnat ovat karanneet pilviin eikä kaikilla perheillä ole niihin varaa.

Salasuon mukaan ohjattujen harrastusten ulkopuolelle jää iso joukko lapsia ja nuoria. Usein juuri niitä, jotka eniten tarvitsisivat harrastusten suojaavia vaikutuksia kuten perheen ulkopuolisten aikuisten tukea ja ikätovereiden seuraa.

Salasuon mukaan harrastamisen Suomen mallissa palataan harrastusten alkuperäiseen ajatukseen. Siihen, että lapsille ja nuorille on mielekästä tekemistä, joka myös ehkäisee syrjäytymistä, edistää osallisuutta ja parantaa hyvinvointia.

”Yhdenvertaisuus on viety tässä aivan uudelle tasolle. Harrastus on tuotu aidosti jokaisen saataville ja lähelle”, Salasuo sanoo. Hän oli mukana harrastamisen Suomen mallia suunnittelevassa työryhmässä.

Salasuo uskoo, että jos kunnat, vanhemmat ja perinteiset harrastusinstituutiot lähtevät innolla mukaan, malli voi onnistuessaan uudistaa perusteellisesti lasten ja nuorten harrastamisen.

”Jos se otetaan vastaan pyrkimyksenä luoda yhdenmukaista harrastuskulttuuria, jossa painottuvat lapsen etu, lapsen näkökulma ja suojaavat tekijät, tällä voi olla hyvinkin kauaskantoisia vaikutuksia”, hän sanoo.

Pilvi Honka pitää teatterikerhoja lähes kaikilla Äänekosken kouluilla. Koiviston koulun lapset tulivat jo koulun pihalle häntä vastaan ja auttoivat roolivaatekassien kantamisessa.­

Helsingin kaupunki kokoaa nyt kuumeisesti harrastusten järjestäjiä, jotta toiminta kouluilla saataisiin käyntiin. Helsinki sai pilotointiin miljoonan euron avustuksen. Toimintaa luodaan kaikille 102:lle kaupungin koululle.

Projektipäällikkö Irma Sippolan mukaan ensimmäiset harrastukset alkavat kouluilla jo helmikuussa. Tarjonta lisääntyy sitä mukaa, kun järjestelyjä saadaan tehtyä ja koronarajoitukset sallivat.

Sippolan mukaan miljoona euroa on pieni raha, jos sen avulla voidaan pienentää lasten ja nuorten syrjäytymisen riskiä ja kaventaa hyvinvointieroja.

”Jos tämän harrastamisen kautta lasten ja nuorten hyvinvointia pystytään parantamaan ja kaverisuhteilla vähentämään yksinäisyyttä, ne ovat todella arvokkaita hyvinvointifaktoreita. Ne tulevat vielä korostumaan korona-ajan jälkeen”, Sippola sanoo.

”Tämä on ihan valtavan arvokas asia, huippuinvestointi. Kun lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan, siitä hyötyy koko yhteiskunta.”

Äänekoskella harrastuskerhoja on järjestetty koulupäivien yhteydessä jo pitkään Opetushallituksen kerhoavustuksen turvin. Nyt Suomen mallin avustusrahoituksella kerhotoimintaa voidaan laajentaa ja monipuolistaa.

Monia lasten ja nuorten harrastustoiveita saadaan nyt toteutettua, kertovat kerhotoimintaa koordinoivan Koskelan Setlementti ry:n koordinaattorit Susanna Tuhkala ja Sanna Kirves.

Esimerkiksi Koiviston koululla alkaa teatterikerhon lisäksi koripallo-, kuvataide- ja kokkikerhot. Muilla kouluilla on muun muassa lemmikki-, rumpu- ja ukulelekerhoa. On keilailu- ja tenniskerhoa, kirjakerhoa sekä letti- ja glitterkerhoa. On laskettelu- ja lumilautailukerho, jonka jälkeen lähes kaikilla kouluilla alkaa paljon toivottu parkour-kerho.

Haasteita on edelleen esimerkiksi koulukuljetusten piirissä olevien lasten mahdollisuuksissa osallistua kerhoihin. Ja yläkoululaisten innostamisessa.

Yläkoululaiset ovat toivoneet enemmän mahdollisuuksia omaehtoiseen harrastamiseen. Niitä Äänekoskella on nyt luotu: yhdessäoloa ja höntsävuoroja, joissa harrastusohjaaja on paikalla, mutta toiminta ei ole kovin ohjelmoitua.

”Että kynnys olisi mahdollisimman matala”, Tuhkala sanoo.

Kouluilla järjestettävä teatterikerho on saanut suuren suosion Äänekoskella. Teatterikerhon ohjaaja Pilvi Honka juttelemassa Nea Kovasen (selin), Vilho Viitalan, Siiri Kinnusen, Siiri Alhon ja Saana Tiittasen kanssa.­

Teatterikerhojen vetäjän Pilvi Hongan mielestä toiminnassa tärkein palaute on se, että lapset ja nuoret viikko toisensa jälkeen ilmestyvät koulupäivän jälkeen kerhoon.

Teatterikerhossa on välillä keskusteltu myös kiusaamisesta, ikävästä kommentoinnista tai ulkopuolelle jäämisestä. On itkettykin niiden takia.

”En sano, että tämä pelastaa kaikki ja että kaikki saavat täältä parhaan ystävän. Mutta on tärkeää, että lapsi tuntee tulevansa nähdyksi. Vaikka sitten roolin kautta omalle yleisölle. Tiedän, että tämä on rohkaissut monia”, Honka sanoo.

”Teatterikerhossa voi päästellä höyryjä ja olla vähän höpsö. Tämä on ilon ja yhdessäolon projekti.”