Tänä vuonna viikko haastaa torjumaan väärän tiedon leviämistä ja ottamaan selvää, mikä on totta.

Suomen kouluissa ja päiväkodeissa vietetään tällä viikolla 1.–5. helmikuuta Uutisten viikkoa. Tavoite on antaa lapsille ja nuorille työkaluja muun muassa kriittiseen medialukutaitoon sekä aktiiviseen osallistumiseen.

Uutisten viikko on koulujen ja Uutismedian liiton yhteinen mediakasvatuksen teemaviikko, entiseltä nimeltään Sanomalehtiviikko. Tänä vuonna viikko haastaa torjumaan väärän tiedon leviämistä ja ottamaan selvää, mikä on totta.

Tavoite on kannustaa lapsia ja nuoria keskusteluun luotettavan tiedon ja vastuullisen journalismin merkityksestä.

Helsingin Sanomissa Uutisten viikko näkyy koko viikon aiheina, joita voi käsitellä oppitunneilla. Tarjolla on lisäksi runsaasti erikoissisältöä sekä alakoululaisille että varttuneemmille nuorille.

Ilmastonmuutosta käsittelevässä, tänään maanantaina ilmestyvässä Jää sulaa silmissä -liitteessä kerrotaan ilmastonmuutoksen etenemisestä.

Muutoksen vauhtia havainnollistaa HS:n uusi ilmastofontti, muunneltava kirjasin, joka perustuu tietoihin Jäämeren jääpeitteen sulamisesta. Kirjasin kapenee sitä mukaa, kun jään sulaminen etenee. Fontin voi ladata ilmaiseksi osoitteesta hs.fi/ilmastofontti.

Ilmastoliitteessä on ilmastonmuutosta käsitteleviä uutisartikkeleita vuosilta 1979–2020. Kokoelma kuvaa, miten ilmastonmuutos on edennyt uutisotsikoissa ja miten suhtautumisemme Jäämeren heikkenevään jäätilanteeseen on kehittynyt vuosien aikana.

Uutiset kertovat, että ilmastotutkijat ovat varoittaneet ilmastonmuutoksesta jo vuosikymmeniä.

Huoli pohjoisen pallonpuoliskon lämpenemisestä kasvoi 1970-luvulla, kun tutkijat havahtuivat napa-alueiden lämpenemiseen. Samalla heräsi huoli Jäämeren jääpeitteen hupenemisesta ja sulamisen vaikutuksista.

Lasten uutiset puolestaan paneutuu uutisten tekoon ja journalismiin. Niitä käsittelevässä erikoisnumerossa tutustutaan muun muassa erilaisiin juttutyyppeihin ja lehdistönvapauteen.

Lisäksi koululaisille havainnollistetaan sitä, miten uutinen syntyy.

Lasten uutiset tutkii myös Suomen ensimmäistä lastenlehteä, Lasten Suometarta, sekä tapaa 11-vuotiaan Jami Tanskasen, joka tuottaa omaa paikallislehteä.

Uutisten viikon kunniaksi alakouluihin on toimitettu painettuja HS Lasten uutiset -lehtiä. Niiden lisäksi runsaasti juttuja löytyy digitaalisesti. Samoja aiheita käsitellään videomuodossa Lasten uutisen Youtube-kanavalla.

Koululaisille sopivia Lasten uutisten ja Helsingin Sanomien artikkeleita löytyy koko viikon ajan digitaalisesti kootusti osoitteesta hs.fi/uv.