Poliisin mukaan mies oli yksi Suomen merkittävimmistä huumeiden myyjistä viime vuonna.

Keskusrikospoliisi epäilee 24-vuotiasta lahtelaismiestä mittavasta huumekaupasta muun muassa Tor-verkossa. Hänen epäillään olleen toiminta-aikanaan viime vuoden helmi–lokakuussa yksi Suomen merkittävimmistä huumeiden myyjistä yli tuhannella toteutuneella kaupalla.

Miehen epäillään levittäneen huomattavia määriä erittäin vaarallisiksi luokiteltuja huumeita ja lääkeaineita. Hänen epäillään ansainneen rikoksilla noin miljoona euroa käteisenä ja kryptovaluuttana.

”Toiminta on ollut järjestelmällistä ja ammattimaista. Ammattimaisuus välittyy siitä, että epäilty on rakentanut Tor-verkossa nimimerkkinsä ja huumausaineiden myynnin ympärille eräänlaisen tavaramerkin myyntikuvineen ja logoineen. Epäilty on tietoteknisesti kyvykäs ja hän on rajannut sosiaalisia kontaktejaan, mikä on mahdollisesti vahvistanut uskomusta siitä, että hän on suojassa kiinni jäämiseltä”, rikoskomisario Hans Fagerström kertoo tiedotteessa.

Suuri osa huumekaupoista tehtiin poliisin mukaan Tor-verkossa sijaitsevassa Sipulimarket-nimisessä kauppapaikassa, mutta erityisesti isoimmat kaupat sovittiin sähköpostin kautta.

Miehen epäillään tarjonneen myyntiin amfetamiinia, kokaiinia, ekstaasia, mdma:ta, metamfetamiinia sekä lääkeaineeksi luokiteltavaa ketamiinia. Poliisin mukaan hän hankki aineita myyntiin Tor-verkon kautta Suomesta ja ulkomailta.

Tilatut aineet toimitettiin ostajille maastokätköihin tai postitse.

Poliisi pääsi lahtelaismiehen jäljille toisen rikostutkinnan yhteydessä tapahtuneen huumetakavarikon myötä.

Mies otettiin kiinni viime lokakuun lopussa.

Kiinnioton yhteydessä poliisi takavarikoi hänen asunnostaan noin 6,5 kiloa amfetamiinia, 1,6 kiloa metamfetamiinia, 600 grammaa kokaiinia, kaksi kiloa mdma-jauhetta, 7 000 ekstaasitablettia, 50 grammaa ketamiinia ja noin 45 000 euroa käteistä.

Takavarikoitujen aineiden jälleenmyyntiarvo on poliisin mukaan noin 600 000 euroa.

”Epäillyn myymistä ja myytäväksi levittämistä huumausaineista saatiin takavarikoitua esitutkinnan perusteella noin kolmasosa”, Fagerström sanoo.

Lahtelaismiestä epäillään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta ja kahdesta lääkerikoksesta. Rikosepäilyt siirtyvät syyteharkintaan helmikuun alkupuolella.