HS:n tänään julkaisemassa liitteessä kerrotaan, kuinka ilmastonmuutoksesta on kerrottu eri vuosikymmeninä. Ilmiö on vaarallinen ja vaikeasti hahmotettava prosessi, jonka havainnollistamiseen tarvitaan kekseliäisyyttä: niin digitaalista kerrontaa kuin uusi ilmastofonttikin, kirjoittaa HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

Näky lentokoneen ikkunasta oli hätkähdyttävä Grönlannin kohdalla. Oli kuin valkoinen kirkkaus olisi pirstottu rikkinäiseksi. Silmänkantamattomiin ulottuvat jäälautat sirpaloivat maiseman kolkolla tavalla.

Toissa vuonna tehdyn lentomatkan päämääränä oli Kalifornia. Vierailimme kollegoiden kanssa muun muassa suurten internetjättien päämajoissa. Kiinnostavimmaksi anniksi muodostui kuitenkin pieni autotallia muistuttava digitaalinen verstas Los Angelesissa.

Laboratorion vetäjä oli toimittaja-dokumentaristi Nonny de la Peña, jota kutsutaan Yhdysvalloissa ”virtuaalitodellisuuden äidiksi”. Kehitystyö digitaalisen kerronnan saralla oli nostanut hänet hiljan The Wall Street Journal Magazine -lehden kanteen.

Studiossaan hän asetti päähämme VR-lasit. Yhtäkkiä olimmekin virtuaalisesti keskellä pienenevää jäätikköä yhdessä Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan tutkijoiden kanssa. Seisoimme Pohjoisen jäämeren rannalla ja katsoimme, kuinka kauas jää oli kaikonnut yhden vuosisadan aikana.

De la Peña oli pyrkinyt tuottamaan Grönlanti sulaa -nimisen dokumenttinsa tavalla, jossa yleisö kokisi ilmastonmuutoksen nopeat vaikutukset konkreettisesti. Hän upotti katselijan mereen, jotta olisi mahdollista ymmärtää jäävuorten nopean sulamisen tapahtuvan pääosin vedenpinnan alapuolella. Lämpimät merivirrat söivät jäävuorta kolmiulotteisessa näkymässä silmiemme edessä.

Juuri ilmastonmuutoksen kaltainen ilmiö on ihmiselle erityisen vaikea hahmotettava. Vaarallinen prosessi etenee jättimäisellä vauhdilla. Muutos on silti arkipäiväiseen todellisuuteen nähden sen verran hidasta, että siihen havahtuminen on vaikeaa.

Siksi kehittyvän digitaalisen journalismin kerrontakeinot muodostuvat yhä tärkeämmiksi. Mitä vaikeammin hahmotettavasta aiheesta on kyse, sitä suurempi velvollisuus on pyrkiä havainnollistamaan sitä eri muodoin. Helsingin Sanomissa puhumme kokemuksellisuudesta: uusien digitaalisten kerrontatapojen nopea kehittäminen perustuu siihen, että artikkeleita ei pelkästään lueta vaan ne myös koetaan.

Ajatuksessa ei sinänsä ole mitään erityisen uutta. Havainnollisuuden voima on aina kytkeytynyt oivaltamiseen. Sata vuotta sitten Wienissä vaikuttanut filosofi ja sosiologi Otto Neurath kehitti vallankumouksellisen tavan kertoa yhteiskunnallisista kehityskuluista helposti omaksuttavien symbolien kautta. Neurathin Isotype-nimisen järjestelmän tavoitteena oli ”esittää sosiaalisia faktoja kuvallisesti” ja herättää ”kuolleet tilastot” eloon.

Isotype-järjestelmä oli demokratisoimassa keskeistä yhteiskunnallista tietoa, joka aikaisemmin oli ollut koulutetun väestön etuoikeus: visualisointi teki monimutkaisten tilastojen ymmärtämisen ja muistamisen helpoksi tavallisille kansalaisille. Uusi kerrontatapa kehitti ja tehosti opetusta ja auttoi siten laajentamaan sivistyspohjaa.

Samaa ideaa kehittäen päädyimme luomaan HS:n ilmastofontin. Kirjasimen perusteena on havainnollistaa ilmastonmuutoksen vauhtia ja sen hidastamiseen tähtäävien toimenpiteiden kiireellisyyttä. Kirjasimen leikkaus ohentuu vuosi vuodelta jääpeitteen sulaessa.

Käytimme ohentumisen mittarina tuota lentokoneen ikkunasta näkemäämme Jäämeren jääpeitteen sulamista. Menneiden vuosien data perustuu Yhdysvaltain kansallisen lumi- ja jäätietokeskuksen mittaustuloksiin. Tulevia vuosikymmeniä kuvaava leikkaus perustuu puolestaan kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ennusteeseen aina vuoteen 2050 saakka.

Haluamme jakaa kirjasimen ilmaiseksi kaikille. HS:n ilmastofontti onkin jo muutamassa viikossa herättänyt huomiota parissakymmenessä eri maassa Yhdysvalloista Japaniin. Fontin voi ladata osoitteesta HS.fi/ilmastofontti. Hanke on luonteva jatko kampanjalle, jossa HS jakoi suomalaisille ja kansainvälisille päättäjille hiilidioksidista valmistettua mustetta sisältävän ilmastokynän YK:n ilmasto- kokouksen alla vuonna 2019.

Suurin vastuu ilmastonmuutoksen hidastamisessa on luonnollisesti poliitikoilla ja valtioilla. Äänestäjät – eli yksilöt – lopulta määrittelevät, millaisella vauhdilla poliitikot asioihin tarttuvat.

Toivomme, että ilmastofontti näkyy tulevaisuudessa mahdollisimman monessa julkaisussa – ja muistuttaa vastuustamme tulevia sukupolvia kohtaan. Faktoihin ja tutkimukseen perustuvan havainnollisen journalismin avulla on mahdollista ymmärtää yhä selkeämmin tilanteen vakavuus.

Täältä pääset lukemaan HS:n Ilmastoliitettä.

Kirjoittaja on HS:n vastaava päätoimittaja.