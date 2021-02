HS:n digitaalisella etusivulla otetaan käyttöön toimituksen painotuksia täydentävä journalistinen suosittelu.

Helsingin Sanomat tarjoaa jatkossa etusivullaan entistä monipuolisemman kattauksen eri aihepiirejä.

Toimituksen valitsemiin päivän tärkeimpiin uutisiin, analyyseihin ja timanttiartikkeleihin yhdistetään journalistisen suosittelun avulla kullekin lukijalle parhaiten sopivia sisältöjä. Uudistuksen myötä jokainen lukija saa etusivulleen tarjonnan, joka sopii entistä paremmin kunkin omaan lukutapaan ja kiinnostuksen kohteisiin.

”Etusivun journalistinen suosittelu perustuu ensisijaisesti HS:n toimituksen valintoihin. Toimituksen valintoja painotetaan tiedolla käyttäjän aiemmasta lukemisesta ja kiinnostuksen kohteista”, sanoo päätoimittaja Antero Mukka.

Journalistista suosittelua hyödyntävän etusivun tarkoitus on varmistaa, ettei lukijalta mene ohi olennaista sisältöä, vaikka kävisikin harvoin HS.fin etusivulla. Niille, jotka vierailevat etusivulla monta kertaa päivässä, näytetään uudempaa sisältöä. Näin etusivu pysyy jatkuvasti tuoreena.

Uudistuksen myötä harvoin vierailevat lukijat saavat nähtäväkseen tärkeimmät artikkelit pidemmältä ajalta. Journalistinen suosittelu auttaa löytämään myös sellaisia artikkeleita, jotka eivät ole nousseet etusivun kärkeen

Kaikkien HS.fi:n lukijoiden on mahdollista käyttää Omaa etusivua tästä päivästä alkaen. Alkuvaiheessa journalistista suosittelua sisältävä etusivu on päällä puolella käyttäjistä. Jos journalistista suosittelua sisältävä etusivu ei miellytä, käyttäjä voi kytkeä sen pois päältä. Suosittelua sisältävää etusivua laajennetaan vähitellen isommalle määrää käyttäjiä.

HS julkaisee päivittäin jopa 150 artikkelia, joten etusivulla on ajoittain tungosta. Journalistinen suosittelu varmistaa, että käyttäjää kiinnostavat aiheet löytyvät varmasti. Uudistus ei vaadi lukijalta toimenpiteitä.

Journalistinen suosittelumoottori on kehitetty HS:n toimituksen ja Sanoman asiantuntijoiden yhteistyönä. Journalistista suosittelua ei tarvitse erikseen opettaa, vaan se oppii itse suosittelemaan sopivimpia sisältöjä.

Kun journalistinen suosittelu on käytössä, jokaisella HS:n lukijalla on syytä olla omat Sanoma-tilin käyttäjätunnukset palveluun. Näin suosittelu toimii laitteelta toiselle ja myös ilman tilausta.

HS Digi -tilaajat voivat jakaa tilauksensa kolmelle saman talouden jäsenelle, jotta jokainen saa vain itseään varten räätälöidyt suositukset. Jakaminen onnistuu osoitteessa oma.sanoma.fi/tilaukset

Suomessa ja maailmalla journalistista suosittelua käytetään laajasti eri välineissä.

Esimerkiksi Yleisradion Uutisvahti-sovelluksessa käyttäjä valitsee itse, mistä aiheista haluaa ilmoituksia ja mistä ei.

"Sekä Uutisvahdissa että Areenassa appsit suosittelevat laajasti erilaisia sisältöjä käyttäjälle aiemmin kulutettujen sisältöjen perusteella", sanoo Yle News Labin päällikkö Jukka Niva.

"Yle tekee valtavat määrät laadukkaita sisältöjä, personoinnilla autamme ihmisiä myös löytämään ne. Tärkeät ja isot asiat näytetään kuitenkin aina kaikille. Enemmänkin kyse on siitä että osa sisällöistä on relevantteja vain osalle kansalaisista: ei ole aina järkeä näyttää seniorien kuntoiluohjeita parikymppisille", sanoo Niva.

Pohjoismaissa esimerkiksi norjalaisen Aftenpostenin etusivu on ollut jo pitkään suosittelun avulla toteutettu. New York Times, Financial Times, Dagens Nyheter ja monet muut tarjoavat osia palveluistaan niin, että ne räätälöityvät käyttäjien mukaan.

Esimerkiksi räätälöidyt uutishälytykset, artikkelin jälkeen tulevat lukusuositukset ja käyttäjän mieltymysten mukaan räätälöidyt osiot ovat olleet yleisiä. Helsingin Sanomien sovelluksessa on ollut pitkään Sinulle-osio, jonka sisältö on kohdistettu käyttäjän mieltymysten mukaan.

Journalistista suosittelua kehitettäessä Helsingin Sanomissa on huomioitu myös se, etteivät käyttäjät joudu tietokupliin eli tilanteeseen, jossa jokin osa sisällöstä jää kokonaan heidän etusivultaan pois. Osa sisällöstä näytetään aina kaikille käyttäjille, ja algoritmi suosittelee ajoittain myös juttuja, jotka laajentavat tarjottavan aihepiirin kirjoa.

”Sanomalehden lukemisen yksi ilo on yllättävien asioiden löytäminen, ja sen haluamme säilyttää jatkossakin”, Mukka sanoo.

Etusivun perustana on aina HS:n toimituksen tekemät valinnat. Käytännössä suosittelu toimii etusivulla niin, että toimituksen tekemä etusivu otetaan suositusten pohjaksi. Artikkeleiden järjestystä muutetaan sen mukaan, mikä on journalistisesti ja suosittelumoottorin arvion perusteella käyttäjää palvelevaa.