THL: Suurimmista kaupungeista eniten rokotteen saaneita on Turussa, Helsingissä rokotettu 2,2 prosenttia – Katso oman kuntasi tilanne

Lapin pikkukunnissa on rokotettu eniten suhteessa kunnan väestöön.

Noin 146 000 suomalaista eli noin 2,6 prosenttia Suomen väestöstä on saanut koronavirusrokotteen.

Ripeintä rokotustahti on näyttää toistaiseksi olleen Muoniossa, Sallassa ja Utsjoella. Näissä kunnissa on eniten rokotteen saaneita suhteessa kunnan väestöön.

Muoniossa asuvista 14,8 prosenttia on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Sallassa asuvista rokotteen on saanut 14,6 prosenttia ja Utsjoella asuvista 14,5 prosenttia.

Määrällisesti eniten rokotteen saaneita on Helsingissä, jossa ensimmäinen rokoteannos on annettu noin 14 300 henkilölle. Tämä on noin 2,2 prosenttia helsinkiläisistä.

Tiedot ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämästä rokotusrekisteristä. Rokotusten tilastoinnissa voi olla muutaman päivän viive.

Itä-Lapissa sijaitsevan Sallan sosiaali- ja terveyskeskuksen johtava lääkäri Paula Kaakkurivaara kertoo, että rokotuksia on tehty myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Sallaan on tullut sekä Pfizerin ja Biontechin että Modernan rokotteita.

Vajaan 3 500 asukkaan kunnassa rokotetaan tällä hetkellä yli 80-vuotiaita kuntalaisia ja heidän ikääntyneitä omaishoitajiaan. Terveydenhuollon ensilinjan ja ikäihmisten hoivakotien henkilökunta sekä asukkaat ovat jo saaneet rokotteen.

Viime viikolla aloitettiin tehosterokotusten antaminen, Kaakkurivaara kertoo.

”Kaikki rokotteet, joita on tullut, on samantien laitettu lihakseen.”

Kunnista vähiten rokotteen saaneita on Viitasaarella. Keski-Suomessa sijaitsevassa kunnassa on rokotettu 0,1 prosenttia asukkaista. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut yhdeksän henkilöä.

Myös muut kunnat, joissa on vähiten rokotteen saaneita asukaslukuun suhteutettuna, sijaitsevat Keski-Suomessa. Pihtiputaalla, Karstulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä sekä Kannonkoskella rokotteen on saanut 0,2 prosenttia väestöstä.

Viitasaaren terveysaseman sekä Pihtiputaan terveysaseman johtavan lääkärin Lauri Mielityisen mukaan heikkoja lukuja selittää viiveet rekisteröinnissä. Kunnissa on käytössä potilastietojärjestelmä, joka Mielityisen mukaan sopii huonosti yhteen THL:n järjestelmän kanssa.

”Kun sairaanhoitopiirin kanssa kävimme läpi näitä lukuja, totesimme, ettei mikään muu sitä oikein selitä. Ihan kaikki rokotteet, jotka on kuntaan saatu, on annettu”, Mielityinen sanoo.

Sekä Viitasaarella että Pihtiputaalla rokotetaan parhaillaan pitkäaikaisen hoivan yksiköiden henkilökuntaa sekä asukkaita. Muita kuntalaisia päästään Mielityisen arvion mukaan rokottamaan muutaman viikon kuluttua.

Suurimmista kaupungeista eniten rokotteen saaneita on Turussa, jossa 3,8 prosenttia asukkaista on saanut koronavirusrokotteen. Tampereella vastaava osuus on 2,7 prosenttia, Vantaalla 2,4 prosenttia, Helsingissä 2,2 prosenttia ja Espoossa 1,5 prosenttia asukkaista.

Rokotuksien järjestämisestä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit. Sosiaali- ja terveysministeriö on kunnille ja sairaanhoitopiireille lähettämässään ohjauskirjeessään todennut, että koronavirusrokotteita tulee antaa välittömästi, kun ne ovat käytettävissä.

Suomessa kuten monissa muissakin maissa rokotustahdin tulpaksi eivät niinkään ole tulleet käytännön järjestelyt vaan rokotteiden saatavuuteen liittyvät ongelmat. Suomessa rokotteita jaettiin alueille aluksi niiden niin sanotun ensilinjan terveydenhuoltohenkilöstön koon mukaan. Tämän vuoksi sairaanhoitopiirien asukaslukuun suhteutetuissa määrissä oli aluksi huomattavia eroja.

Sairaanhoitopiireistä eniten koronavirusrokotteita suhteessa asukaslukuun on annettu Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Sairaanhoitopiirin asukkaista 5,4 prosenttia on saanut koronavirusrokotteen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) asukkaista 2,2 prosenttia on saanut rokotteen.