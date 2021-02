Motiivin osalta esitutkinta on yhä kesken, kertoo poliisi.

Poliisi kertoo jatkaneensa Oulussa yli viikko sitten tapahtuneen epäillyn perhesurman tutkintaa. Oulun poliisi tutkii kahtena murhana ja kuolemansyyn tutkintana tapausta, jossa lauantaina 23. tammikuuta kotoaan poistuneet Muhoksella asunut nainen ja hänen kaksi lastaan olivat löytyneet maanantaina 25. kuolleina Oulun keskustassa sijaitsevasta majoitusliikkeestä.

Keski-ikäisen naisen epäillään surmanneen ensin yläkouluikäisen ja sitten alle kouluikäisen lapsensa ja lopuksi itsensä. Nainen ja lapset ovat saapuneet majoitusliikkeeseen lauantaina iltapäivillä, ja surmien uskotaan tapahtuneen vuokratussa huoneessa todennäköisesti saman illan tai yön aikana.

Poliisin mukaan epäillään, että surmissa on käytetty lääkeaineita. Nainen toimi sairaanhoitajana oululaisessa terveydenhuoltoalan yksikössä, ja esitutkinnassa on paljastunut epäillyn anastaneen lääkkeitä työpaikaltaan. Hänellä on ollut pääsy työpaikkansa lääkevarastoon. Asiaa tutkitaan anastuksen osalta siten myös epäiltynä varkautena ja huumausainerikoksena. Poliisi ei toistaiseksi kerro tarkempia tietoja lääkkeistä tai tekotavasta.

Tapaukseen ei tämänhetkisen tiedon perusteella epäillä liittyvän ulkopuolisia ihmisiä. Uhreissa ei todettu ulkoisia väkivallan merkkejä.

Motiivin osalta esitutkinta on yhä kesken. Poliisin käsityksenä on kuitenkin, että motiivissa on ollut kyse on täysin tekijään liittyvistä asioista, joihin kenelläkään ulkopuolisella kuten lähiomaisilla ei ole ollut osuutta.

Poliisi tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.