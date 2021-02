Harrastukset

12-18-vuotiaiden ryhmäharrastuksissa on pidettävä kahden metrin turvaväliä.

Lasten ja nuorten turvalliseen ryhmäharrastamiseen annettiin tänään tiistaina uusi ohjeistus. Siinä annetaan ohjeita ryhmäkoosta, ryhmän pysyvyydestä sekä lähikontakteista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima ohjeistus liittyy hallituksen viime viikolla julkaisemaan periaatepäätökseen koronavirusepidemian toimintasuunnitelmasta. Sen myötä viruksen torjunnassa siirryttiin kolmiportaiseen malliin.

Suomessa ollaan nyt uuden mallin mukaan toimenpidetasolla yksi, eli kaikki leviämisvaiheen toimet on otettava täysimääräisesti käyttöön kaikilla leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Ryhmäharrastuksen uusi ohjeistus koskee pääasiasta tätä tasoa.

Tasolla yksi ei rajoiteta alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa. Ohjeistus koskee tasolla yksi siis 12–18-vuotiaiden ryhmiä.

Ohjeistuksessa listataan turvallisen harrastamisen kriteereitä pandemian aikana.

Ensimmäinen kriteeri on ryhmän kokoonpanon pysyvyys. Ryhmätoiminnassa on tärkeää, että ryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja välttää kontakteja muihin ryhmiin. Tällaisia kontakteja voisi syntyä esimerkiksi kilpailutapahtumissa tai näytöksissä. Näiden järjestämistä ei suositella.

Ryhmän aikuisten kuten valmentajien pitää myös olla aina samoja. Aikuisilla ei ole asiaa pukuhuoneisiin, ja heidän on pidettävä kasvomaskeja.

Toinen kriteeri liittyy toiminnan sisältöön. Tartunnan riski on suurin lähikontakteja sisältävissä joukkue- ja kontaktilajeissa. Näissä lajeissa on mahdollista järjestää harjoituksia siten, ettei lähikontakteja synny. Yli 12-vuotiaiden ryhmissä osallistujien välillä on säilyttävä kahden metrin turvaväli.

Ryhmien koko on kolmas kriteeri. Sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa olisi hyvä noudattaa kymmenen hengen rajoitusta ainakin soveltuvin osin. Suurissa liikuntasaleissa voi toimia useita kymmenen hengen ryhmiä, jos ryhmien välillä ei ole kontaktia.

Nyt julkaistu ohjeistus koskee pääasiassa sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa. Jos alueella siirrytään uuden mallin mukaan tasolle kaksi, ohjeistus koskee myös ulkona rajatuilla alueilla järjestettävää harrastustoimintaa.

Toimenpidetasolla kaksi voidaan suositella korkean tartuntariskin ryhmäharrastustoimintaa keskeytettäväksi tilapäisesti. Toiminta voi jatkua mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena.

Toimenpidetasolla kaksi ohjeistus koskee suosituksena myös alle 12-vuotiaiden ryhmiä.

Tasolla kaksi on tavoitteena nopea ja voimakas kontaktien väheneminen koko maassa. Leviämisvaiheen toimet otetaan käyttöön koko maassa.

Lisäksi käyttöön voidaan ottaa uusia toimia. Esimerkiksi kokoontumisrajoitusten ylärajaa voidaan laskea ja karanteenien valvontaa voitaisiin tehostaa. Viimesijaisena toimena peruskoulun yläluokat voivat siirtyä etäopetukseen.

Toimenpidetaso kolme tarkoittaa poikkeusolojen toteamista, valmiuslakien käyttöönottoa ja liikkumisrajoitusten asettamista.